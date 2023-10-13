IMF: Türkiye 2023’te 17’nci büyük ekonomi

IMF, 2023’te Türkiye’nin 19’uncu büyük ekonomi olacağı yönündeki tahminini 17’ciliğe revize etti ve izleyen 5 yılda bu sırasının değişmeyeceğini öngördü. IMF’nin 2023-2028 döneminde Türkiye için öngördüğü milli gelir büyüklükleri, ekonomi yönetiminin 2024-2026 dönemine ait OVP’deki hedeflerinin üzerinde.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefine karşılık ilk 20 liginden de düşme riski dillendirilen Türkiye’nin 2023 yılı sırasına ilişkin tahminini 2 basamak yükselterek 17’ncilik olarak belirledi.

Türkiye’nin izleyen beş yılda da aynı sırada yer alacağı öngörüldü.

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook) veri setinin Ekim 2023 güncellemesinde, 196 ülkenin son verilere göre 2023-2028 dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi hasıla (GSYH) projeksiyonları revize edildi. Güncellenen veri setine göre, 2022 yılında 905,8 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) ile 19’uncu büyük ekonomi olan Türkiye’nin, 2023 yılında 1 trilyon 154,6 milyar dolarlık GSYH ile en büyük 20 ekonomi içinde 17’nci sırada yer alacağı öngörüldü.

IMF Ekonomik Görünüm Raporu’nun Nisan 2023 güncellemesinde, Türkiye’nin 2023 yılında GSYH’de ilk kez 1 trilyon dolar çıtasını aşmakla birlikte yine 19’uncu sırada yer alacağı öngörülmüştü. IMF projeksiyonlarına göre Türkiye, 2024 yılında 1 trilyon 340,7 milyar, 2025’te 1 trilyon 402,1 milyar, 2026’da 1 trilyon 454,2 milyar, 2027’de 1 trilyon 515,5 milyar ve 2028’de 1 trilyon 576 milyar dolarlık milli gelirle sırasını koruyarak 17’inci büyük ekonomi olmaya devam edecek.

İlk 10 hedefinin uzağındayız

Projeksiyonlar, 2011 yılından bu yana siyasi söylem olarak öne çıkan ‘En büyük 10 ekonomi arasında yer alma’ hedefinin hala çok uzağında olunduğunu göstermekle birlikte, Türkiye’nin ilk 20 büyük ekonomi liginden de düştüğü yolundaki karamsar yorumlara göre pozitif bir tabloya işaret etti.

IMF projeksiyonlarında Türkiye ekonomisi için öngörülen milli gelir büyüklüklerinin, ekonomi yönetiminin açıkladığı 2024-2026 dönemine ait Orta Vadeli Program’daki (OVP) hedeflerin üzerinde bulunduğu dikkati çekti. Eylül ayında yayımlanan OVP’de 2023’ün tamamında 1 trilyon 67 milyar, 2024’te 1 trilyon 119 milyar, 2025’te 1 trilyon 205 milyar ve 2026’da 1 trilyon 318 milyar dolar düzeyinde GSYH hedefleniyor.

Büyüme tahminleri daha düşük

Buna karşılık; OVP’deki IMF projeksiyonlarında Türkiye için öngörülen sabit fiyatlarla büyüme tahminleri ise OVP’deki hedeflere göre daha ihtiyatlı bir tablo oluşturdu. OVP’de Türkiye’nin bu yılki büyümesi yüzde 4,4 tahmin edilirken, 2024’te yüzde 4, 2025’te yüzde 4,5 büyümesi hedefleniyor. IMF projeksiyonlarında ise Türkiye’nin bu yılın tümündeki büyümesi yüzde 4, 2025’teki yüzde 3, 2025 ve 2026 yıllarındaki yüzde 3,2 olarak öngörülüyor. IMF, Türkiye’nin 2027 ve 2028 yıllarında da yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Çin, ABD’yi yakalayamıyor

IMF’ye göre dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin 2022’de 25,5 trilyon dolarlık GSYH’si, 2023 yılında 26,9 trilyon dolara çıkacak, izleyen beş yılda da bu konumunu koruyacak olan bu ülke 2028’de 32,7 trilyon dolarlık milli gelir büyüklüğüne ulaşacak. İkinci büyük ekonomi olan Çin’in 2022’de 17,9 trilyon dolar olan milli geliri 2023’te 17,7 trilyon dolara gerilemekle birlikte ikincilik konumu değişmeyecek. Çin’in milli gelir büyüklüğü 2028 döneminde 23,6 trilyon dolara yükselecek ve ABD ile aradaki makas biraz daha daralacak.

Hindistan 2026’da 3’üncü büyük

IMF projeksiyonlarına göre üçüncü büyük ekonomi olan Almanya, 2027 yılında bu konumunu Hindistan’a kaptıracak. Yeni yükselen güç olarak nitelenen Hindistan, 2026 yılında Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük 4’üncü; 2027 yılında ise Almanya’yı da geçerek en büyük 3’üncü ekonomisi olacak. 2028’e kadar olan dönemde milli gelire göre sıralamada İngiltere 6’ncı, Fransa 7’nci sıradaki yerini koruyacak. 2022’de 8’inci sırada yer alan Rusya, bu sırayı 2023’te İtalya’ya, o da 2026’da Brezilya’ya kaptıracak.

Rusya’nın hızlı irtifa kaybı

Projeksiyonlar, Ukrayna ile savaştaki Rusya ekonomisi için olumsuz bir gidişata işaret ediyor. IMF’ye göre 2022 yılında 2,2 trilyon dolarlık GSYH yaratarak dünyanın 8’inci büyük ekonomisi olan Rusya, 2028’de 2 trilyon doların altına inecek milli geliri ile 2023’te 11’inciliğe inecek, 2024, 2025 ve 2026’da 12’inci, 2027’de 13’üncü olacak, 2028’de ise 15’inciliğe kadar düşecek. 2028 itibarıyla en büyük on ekonominin sırasıyla; ABD, Çin, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Brezilya, Kanada ve İtalya seklinde olacağı öngörülüyor.