  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk TARHAN
  4. İş dünyası yapay zekâyı kabullendi, önüne bakıyor!

İş dünyası yapay zekâyı kabullendi, önüne bakıyor!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK ufuk.tarhan@dunya.com

Korku ve kaygı yerini atılım ve fırsata bırakıyor; iş dünyası artık yapay zekâ­yı rakip ya da ürkütücü değil, ortak ve ko­laylaştırıcı olarak görüyor.

İş dünyası yapay zekâ (YZ) gerçeğini artık tartışmıyor, kabulleniyor. “YZ in­sanların işini elinden alacak, YZ kullana­mayanlar batacak, yok olacak” gibi korku yüklü senaryoların ve felaket tellallığının popülerliği giderek eriyor. Okunma ve et­kileşim sayıları düşen bu tür haberler, ra­porlar, araştırmalar ve tavırlar, çalışan ke­simde toksik etki ve motivasyon kaybı ya­rattığı için hızla terk ediliyor. Yerini ise daha yapıcı, fırsat ve hamle odaklı yakla­şımlar alıyor. Çünkü YZ’nın iş hayatının doğal bir bileşeni olacağına dair algı güç­leniyor

ABD, AB ve Çin’den gelen en güncel araş­tırmalar, yapay zekânın iyi tasarlanmış kullanım senaryolarında beyaz yaka işleri­ni kolaylaştırdığını, hız, kalite ve iş mem­nuniyetini artırdığını ortaya koyuyor.

ABD’de yapılan rastgele kontrollü bir de­neyde, ChatGPT’ye erişimi olan profesyo­neller görevlerini ortalama %40 daha hız­lı tamamladı, çıktı kalitesi %18 yükseldi. Microsoft’un M365 Copilot pilot progra­mında, 56 şirket ve 6.000’den fazla çalışan haftada ortalama 30 dakikalık e-posta ta­sarrufu sağladı; doküman tamamlama sü­resi %12 kısaldı.

Harvard Üniversitesi ve Boston Con­sulting Group’un danışmanlık sektöründe yaptığı saha deneyinde, yapay zekâ destekli çalışanlar %25 daha hızlı çalıştı, %12,2 da­ha fazla iş tamamladı ve iş kalitesi %40’tan fazla arttı. Düşük performanslı çalışanlar­da bu artış %43’e ulaştı.

Müşteri hizmetlerinde Fortune 500 öl­çeğinde yapılan çalışmada (5.179 temsil­ci), yapay zekâ desteğiyle saat başı çözü­len vaka sayısı %14 arttı. Yeni başlayan­larda bu oran %34’e çıktı. Çin'de finansal teknoloji hizmetleri sunan Ant Group’un yapay zeka destekli araçları, finansal sü­reçleri önemli ölçüde hızlandırarak, kar­maşık risk profillerinin değerlendirilmesi ve kredi onay sürelerini günlerden saniye­lere indirdi; bu da operasyonel verimliliği artırdı.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ve OECD raporları, yapay zekânın inovasyon ve verimlilikte dönüş­türücü potansiyelini teyit ederken IMF, Avrupa’da önümüzdeki 5 yıl içinde toplam faktör verimliliğinde yaklaşık %1 ek artış öngördüğünü açıkladı.

PwC’nin küresel analizine göre, YZ be­cerisine sahip çalışanlar benzer pozisyon­dakilere kıyasla ortalama %56 daha yüksek ücret alıyor. Ayrıca yapay zekânın yoğun kullanıldığı sektörlerde, çalışan başına ge­lir artış hızı, düşük kullanım seviyesinde­ki sektörlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.

Uzmanlara göre YZ, özellikle orta ve dü­şük deneyim seviyesindeki çalışanlar için bir tehdit değil, deneyim farkını kapatan güçlü bir araç. Ofisin çekirdek işleri — ya­zışma, özet, araştırma, sunum — YZ’nın “tatlı noktası” ve burada elde edilen ka­zançlar doğrudan zamana, kaliteye ve tes­lim tarihlerine yansıyor. Ancak “her gö­rev YZ’ya uygun” değil; doğru görev seçimi, eğitim ve kalite kontrol kritik.

Kısacası iş dünyası artık ‘YZ Kullanma­lı mıyız?’ın değil, ‘En akıllıca nasıl kullanı­rız?’ın cevabını bulma peşinde!

Akıllıca kullanmak için 4 strateji

-Görev haritası çıkarın – YZ’ya en uy­gun işleri (yazışma, rapor özetleri, pazar araştırması, sunum taslağı) netleştirin ve önce bunlarda devreye alın.

-Çift kör kalite kontrolü yapın – YZ ile ve YZ’siz üretilen işleri kıyaslayın, hız–ka­lite–memnuniyet skorlarını ölçün.

-Yeni başlayanların hızla uyum sağla­ması için YZ rehberi oluşturun – Kurumun bilgi, süreç ve örneklerini YZ’ya entegre ederek, sorularına anında cevap veren bir “dijital mentor” haline getirin.

-YZ okuryazarlığını primlendirin – YZ becerilerini performans kriterine ve ücret politikasına entegre edin.

Çünkü günümüzün gerçeği: YZ insanın yerini almayacak; birlikte çalıştığında in­sanı daha değerli kılacak.

Kaynaklar: Science, Microsoft Research, Harvard-BCG, NBER, BIS, AB JRC, OECD, IMF, PwC raporları.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
CEO’nun dijital ikizini kopyala ve yönet! 05 Ağustos 2025
İklim yapay zekâsı Climate AI ve faydaları 29 Temmuz 2025
Artık “itaatkar” liderlik revaçta! 22 Temmuz 2025
Perakendenin geleceği parlak! 15 Temmuz 2025
Yapay zekâ uygulamalarının önündeki zorluklar 08 Temmuz 2025
Yapay zekâ: Maliyet değil, gelir artıran yeni kaldıraç 01 Temmuz 2025
Dikkat! Transformasyonel liderlik en kritik yetkinlik 24 Haziran 2025
Finansın geleceği: “Para değil, tanımı değişiyor!” 17 Haziran 2025
YZ değil, yeni bir varlık türüyle karşı karşıyayız 10 Haziran 2025
Yapay zekânın nükleeri: AGI ve Türkiye 03 Haziran 2025