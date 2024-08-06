İş dünyası zorlanıyor! 4 nesil (BB, X, Y ve Z) bir arada

Günümüzün modern şir­ket ve kurumları, ta­rihinde ilk kez dört farklı nesli aynı çatı altında bu­luşturuyor: Geleneksel de­ğerlere bağlı Sessiz Nesil, idealist Baby Boomer’lar, bağımsız X Nesli, dijital yerli Y ve Z Nesilleri.

Bu çeşitlilik, zengin bir de­neyim ve bakış açısı ortamı sunarken, aynı zamanda ile­tişim ve iş birliği konusun­da yeni zorluklar da getiriyor. Özellikle teknolojik gelişme­lerin baş döndürücü hızı, eko­nomik dalgalanmalar, değişen sosyal normlar ve artan çev­resel endişeler, nesiller arası farklılıkları daha da belirgin hale getiriyor. Bu dinamik or­tamda, farklı nesillerin bek­lentilerini anlamak, iletişim kanallarını doğru kullanmak ve ortak bir çalışma kültürü oluşturmak, kurumların ba­şarısı için kritik öneme sahip.

Hatırlatmak için nesilleri listeleyeyim;

Farklı kaynaklara ve yakla­şımlara göre nesil ayrımları birkaç yıl önce-sonra şeklin­de de hesaplanabilir. Bu çok önemli değildir. Ben bu değer­lendirmeyi bir kestirim yap­mak için kullanıyorum. Aşa­ğıdaki tablo, kendi araştırma­larımı ve yorumlarımı içeren bir özettir.

Johns Hopkins Üniversi­tesi’ne göre, Y kuşağı şu anda işgücünün yaklaşık %40’ını oluşturuyor. 2030 yılına ka­dar ise Z kuşağı işgücünün yaklaşık %30’unu oluştura­cak. Yani önümüzdeki 10 yıl iş hayatının %70-75’ini Y ve Z nesli oluşturacak. %25’ini yani dörtte birini ve muhte­melen de yönetim kademele­rini X’ler dolduruyor olacak. Bu tip veriler ve çıkarımlar genelde ABD eksenli olsa da sonuçta küresel eğilimler de benzer yönde ilerliyor. Refe­rans almakta bir sakınca ol­duğunu düşünmüyorum.

Kim, kiminle, ne, ne zaman, neden, nerede, nasıl?

İş hayatında da özel hayat­ta da başarı, doğru iletişim be­cerileriyle şekillenir. Verimli, üretken, huzurlu ve sürdürü­lebilir bir iş ortamı ve hedef­lere ulaşmak için farklı ne­sillerin birbirini anlaması ve uyumlu bir etkileşim içinde olması gerekir. Bu amaçla, iş hayatında çoğunlukta olan iki neslin (Y ve Z) iletişim tarzla­rını ve beklentilerini anlatan bir özet hazırladım. Umarım yararlı olur.

-Hem Y hem de Z’ler için dürüst, açık, kısa, net, direkt ve şeffaf iletişim en önemli özellikler.

-Y’ler, gereksiz yüz yüze toplantılardan, hoşlanmıyor, e-postayı tercih ediyor.

-Z’ler ise kendilerini de­ğerli, dahil edilmiş ve yetki­lendirilmiş hissetmedikleri hiçbir ortamdan ve etkileşim­den hoşlanmıyor. WhatsApp, Teams, sosyal medya gibi an­lık mesajlaşmayı tercih edi­yor.

-Her iki nesil de telefon iletişiminden hele de apansız aranmaktan hiç hoşlanmıyor­lar.

-Y’ler çalışma saatleri dı­şında iş aramalarına ve mesaj almaya/yollamaya daha yat­kınlar. Z’ler içinse aile, iliş­kiler, arkadaşlık, hobiler ön planda. Asla rahatsız edilmek istemiyorlar. Edilirlerse hoş­nutsuzluk ve maaş, prim, vb. beklentisi oluşuyor.

-Z’lerle iletişim için “ha­valı ve utanç verici” arasında­ki çizgiyi aşmadan (cringe- kı­rinc olmadan) onların dilleri, argoları, kısaltmaları öğrenil­meli, emoji kullanımı benim­senmeli.

-Hem Y’ler hem Z’ler ile­tişimi aşırı basitleştirme eği­limindeler. Girizgah, selam, sabah, protokol, şekilsel ku­ral, vb.’yi gereksiz buluyorlar. Tarzları profesyonel, estetik, düzgün veya saygılı görünme­yebilir. İşi yaptıkları sürece dert edilmemeli.

İletişim tılsımdır…