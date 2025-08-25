İş gücü piyasası düşük büyüme ile uyumlu hareket etmeye başladı
Türkiye ekonomisinde büyüme yüzde 2-3 civarına gerilediğinde istihdam toplamda duraklar hatta azalır. Öte yandan iş gücüne yeni katılımlar (eğitimi tamamlayanlar ve kadınlar) devam ettiğinden işsiz (iş arayan) sayısı artar, işsizlik oranı da yükselmeye başlar. Geçen hafta açıklanan nisan-mayıs-haziran iş gücü istatistikleri tam da böyle olduğunu gösterdi. Oysa ilk üç ayda da böyle olmalıydı ama tam aksi oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle istihdam bir önceki üç aya kıyasla 220 bin azalırken işsiz sayısı da 151 bin azaldığından işsizlik oranı yüzde 8,6’dan 8,3’e inmişti. Anlamlı yorum yapmakta mümkün değildi.
İşsizlikte yüksek artış
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre nisan-mayıs-haziran döneminde istihdam bir önceki üç aya kıyasla 41 binlik azalarak 32 milyon 435 bin seviyesine düşerken işsiz sayısı istihdam kaybından 106 bin gibi çok daha yüksek artışla 3 milyon 34 bine yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucu işsizlik oranı yüzde 8,3’ten 8,6’ya yükselmiştir.
İstihdamda değişimin kadın ve erkeklerde farklı olduğu dikkat çekicidir. Kadın istihdamında 24 artış erkek istihdamında ise 65 bin azalma vardır. Ancak kadın işsiz sayısında 44 binlik göreli olarak yüksek artış olduğundan kadın işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 11,6 olmuştur. Erkek işsizlik oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 7 olmuştur.
Sanayide büyük kayıp
Toplam istihdamda 41 binlik kayıp olsa da sektörlerde istihdam gelişmeleri çok farklıdır. En büyük kayıp sanayidedir:155 bin kayıpla sanayide çalışan sayısı yüzde 2,3 azalmıştır. Üç aylık süre için bu oldukça yüksek bir orandır. Sanayide ciddi sıkıntılar yaşandığına dair açıklamaları teyit etmektedir. Tarım sektöründe 94 binlik kayıp vardır. Genel eğilimle uyumludur. İstihdamın arttığı sektöreler inşaat (36 bin, yüzde 1,7) ve hizmetlerdir (175 bin, yüzde 0,9)
Genç işsizliğinde yüksek artış
Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 15,9 olmuştur. Genç işsizlik oranı erkeklerde 0,6 puan artışla yüzde 11,7’ye, kadınlarda ise 0,8 puan artışla yüzde 23,7’ye yükselmiştir. Genç erkek işsizliğinde gerçekleşen artış işgücüne girişlerden kaynaklanırken, genç kadın işsizliğinde artış istihdamda düşüşler nedeniyle gerçekleşmiştir. Genç kadın istihdam oranı yüzde 26,6’dan 26,1’e gerilemiştir.
Bir yıl öncesine bakıldığında ortaya çarpıcı bir görünüm çıkmaktadır. 2024 2. çeyrekte genç erkek işsizliği yüzde 13,7 iken bir yıl sonra yüzde 11,7’ye gerilemiş, buna karşılık genç kadın işsizlik oranı yüzde 21,4’ten yüzde 23,7’ye yükselmiştir. Böylece kadın ve erkek işsizliği arasındaki fark bir yıl önce 7,7 yüzde puandan 12 puana sıçramıştır. Genç kadın işsizlik oranı erkek oranın iki katıdır. Kadın işsizliği erkek işsizliğinden her zaman daha yüksek genç kuşakta da biraz daha yüksek olmuştur. Ama ilk defa genç işsizlikte cinsiyet farkı bu kadar büyümüş durumda