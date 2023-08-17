İŞ Holding, ABD’li Glatfelter’ın Almanya tesisini satın aldı

ABD’nin en eski 50 şirketi arasında gösterilen Glatfelder, aynı zamanda kağıt sanayisinin de öncü firmalarından biri. 1864 yılında Philip Henry Glatfelter’ın temelini attığı şirket dünyanın en büyük kağıt makinesini devreye alarak bu alana öncülük etti.

ABD dışında Kanada, Fransa, Birleşik Krallık, Filipinler ve Almanya’da operasyonlarını üretimle sürdüren Amerikalı şirket, yıllık 1.1 milyon dolar ciroya sahip. 4 bine yakın çalışanı bulunan şirket, kağıt dışında mühendislik, çay ve kahve filtrasyonu, hijyen ürünleri gibi alanlarda da üretim gerçekleştiriyor. Ancak en önemli iş kolu kağıt işi.

ABD’li dev, mayıs ayında Almanya’dan çıkma ve oradaki üretim tesisini kapatmayı planlıyordu. Glatfelder, uzun süredir faaliyette olan Ober-Schmitten tesisini satarak hayatta kalmasına karar verdi. ABD’li şirketin Almanya tesisini alan ise son yıllarda yaptığı satın almalarla öne çıkan İŞ Holding oldu. Sadece Türkiye’de değil, Almanya’da da faaliyetlerini büyütme kararı alan İŞ Holding’e ait Otrest, Glatfelder’ın özel kağıt üreticisi olan firması Ober-Schmitten’ı devraldı. Satış anlaşmasını Glatfelder’ın resmi sitesi duyurdu.

“Hem çalışanlar hem de müşteriler için harika haber”

Şirketin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahnemann, “Daha önce açıklanan Ober-Schmitten'i kapatma planımızdan vazgeçtik. Bu süreç, hizmet veren çalışanlar da dahil müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için harika bir anlaşmayla tamamlandı.

Türk iş insanı İlkem Şahin ve İŞ Holding’in 70 yıllık tecrübesi bizlere olumlu yansıyacak. Onların iş kültürü, gelecekteki başarıyı geliştirmede önemli bir rol oynayacak. Bu işlem, Ober'de iki yüz yılı aşkın kağıt üretim geleneğine olumlu katkıda bulunacak, faaliyetlerimizi daha da büyütecek” dedi.

Alman tesisi satın alan İŞ Holding Başkanı İlkem Şahin, "Ober-Schmitten tesisinde cam ve elektrik sektörleri için etkin ve enerji tasarruflu kağıt üretimine yatırım yaparak gelecek için sürdürülebilir bir operasyon oluşturacağız" diye konuştu. Ober-Schmitten tesisi, cam ve elektroteknik kağıtlar gibi 8.000 ton/yıl'a kadar özel kağıt üretme kapasitesine sahip. Adını son dönemde yaptığı önemli satın almalarla duyuran İŞ Holding, 2020 yılında dünyaca ünlü markalar olan KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme’in Türkiye ve KKTC operasyonlarını devraldı.

Bu yılın ocak ayında DÜNYA Gazetesi’nin de duyurduğu haberle bu ağa Almanya’yı da ekledi. Hatta bu kararın altında ise İŞ Holding’in bu markaları hızla büyütmesi var. Markaların sahibi olan ABD’li American Restaurant, KFC, Pizza Hut’ın İŞ Holding ile performansını hızla büyütmesi, Almanya operasyonunu da Türk işadamına bağlamasıyla sonuçlandı.

Sinema ve tiyatroya özel ilgisi var

70 yıl önce Hüseyin Şahin tarafından temeli atılan İŞ Holding, tarımdan enerjiye, gıdadan tekstile, sinemadan bilişime birçok alanda yaptığı yatırımlara imza atmış durumda. Alanında sektörünün en önemli firmalarından olan Modern Mensucat Tekstil, Decoria, Akkoç Elektrik ve İnosol gibi üreticileri de bünyesinde barındıran İŞ Holding, Sabancı Ailesi tarafından kurulan kuruyemiş markası Peyman’ı da bünyesine katmıştı.

Şirketin bir başka iş kolu olan medya ve sanat alanında da iki yatırımı var. Bunlardan Hann Yapım, Türkiye’de ve uluslararası alanda uzun metrajlı filmler, belgeseller, TV prodüksiyonları, reklam ve tanıtım filmlerinin yapımcılığını üstleniyor. Hann Sahne ise Kanyon’un üst katındaki 160 kişilik salonuyla tiyatro severleri ağırlıyor.