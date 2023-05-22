İşte şimdi BaaS’lıyoruz!
Banking as a Service (Baas) kavramı 2021’in son günlerinde “Servis Modeli Bankacılığı” olarak hayatımıza girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı yönetmelik ile bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesinin önü açıldı.
Finansın ötesine giden yolculukta, finansal hizmetlerin hayatımıza entegre edilmesi adına bu adım gerçekten çok önemli. Birçok banka bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Yönetmelikteki tanımıyla servis modeli bankacılığı, arayüz sağlayıcıların sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri hizmet modelini ifade ediyor. Biraz daha halk dili ile özetlemeye çalışırsak, günlük hayatımızda başka amaçlarla kullandığımız mobil uygulamalar üzerinden direkt olarak bankacılığa özgü işlemleri de gerçekleştirebileceğiz. Örneğin bir e-ticaret uygulamasında yaptığınız alışveriş için banka ihtiyaç kredisini direkt olarak aynı uygulamadayken kullanabileceksiniz. Ya da e-ticaret uygulaması içinden tıpkı telefon veya kıyafet alır gibi yatırım fonu satın alabileceksiniz. Oyun oynarken, mesajlaşırken, sosyal medya paylaşımı yaparken aynı deneyim dünyası içinde bankacılık işlemlerini de gerçekleştirmek mümkün olacak.
Bu açıdan baktığımızda perakende şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, BigTech diye adlandırdığımız büyük teknoloji şirketleri, araba üreticileri, sigorta şirketleri, lojistik firmaları, oyun firmaları ve sosyal medya şirketleri dahil olmak üzere, kitle oluşturma noktasında iyi bir olgunluk seviyesine erişmiş her şirket servis modeli bankacılığı ile birlikte gömülü finans uygulamalarını kullanıcı deneyimlerinin bir parçası haline getirmek için büyük bir potansiyel taşıyorlar.
Globalde Finastra, BBVA, Marqueta ve Railsbank gibi özellikle İngiltere ve Amerika’da çok başarılı BaaS örnekleri görüyoruz. Bu başarılı hikayeler ülkemizdeki gelişmeler açısından da çok önemli rol modeller oluşturuyor.
Ülkemizde ise bu konuda en başarılı çalışmalardan birini Aktif Bank ekosistemi içinde görüyoruz. Aktif Ventures’in yakın zamanda duyurduğu Apilion, servis modeli bankacılığı açısından örnek bir platform. Hesaplar, kartlar, para transferi, ödemeler, borç verme, yatırım ürünleri ve uzaktan müşteri edinimi (KYC) gibi tüm bankacılık hizmetlerini kapsayan bir API kütüphanesi sunuyorlar. Tam lisanslı bir banka olmanın ayrıcalıklarını basit ve etkili bir SandBox ile sunuyorlar (SandBox da nedir derseniz, çocuklara özel hazırlanmış, içinde türlü türlü oyuncak bulunan ve güvenlikli ortamda dilediklerince yeni şeyler tasarlamalarını sağlayan kum havuzu alanı neyse, yazılım geliştiriciler için de benzer bir yapı olarak tanımlayabilirim).
Katılım bankacılığı tarafında ise Albaraka Türk Katılım Bankası’nın iştiraki olan Insha Ventures tarafından Apin platformu başka güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Hesap servisleri, para transferi, yatırım ürünleri, uzaktan müşteri edinimi, kart servisleri ve analitik rapor servisleri ile arayüz sağlayıcılara güzel bir API kütüphanesi oluşturmuş durumda. Ekosistem içinde yer alan Albaraka Garaj Girişimci Hızlandırma Merkezi’nde elde ettiği deneyimleri ve hatta bu merkezden başarılı bir şekilde yolculuğuna başlamış olan NakitBasit, PosBasit, KimlikBasit gibi uygulamaların tecrübelerini de Apin’e yansıtıyorlar.
Burada verdiğim iki başarılı örnek yakın zamanda hızla artacaktır. Bugüne kadar finansal erişim ve kapsayıcılıkta önemli yollar almıştık. Servis modeli bankacılığı uygulamaları ile bu ivme hızlanacak. Bu açıdan baktığımızda süper finansal uygulamaların çok yakında hayatımızda olacağını söyleyebilirim.
Güzel bir gelecek için…