İzmir’de 500 milyon liralık tekne şov

Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, ‘Fuarizmir’de kapılarını açtı. 2 Nisan’a kadar devam edecek fuarda toplam değeri 500 milyon lirayı aşan 250’ye yakın tekne görücüye çıktı. Fuarda sergilenen teknelerin fiyatı15 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor.

E D Fuarcılık ve İZFAŞ’ın düzenlediği ‘Fuarizmir’de MAST - Marine Saloon Trade; Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. 2023’te Türkiye’de düzenlenen tek kara fuarında değeri 15 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişen tekne ve yatlar sergilendi.

Dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün en büyük yerli üretici tekne firmaları, ekipman ve aksesuar firmaları, İzmir’de bir araya geldi. Toplam değerleri 500 milyon lirayı aşan 250’ye yakın teknenin görücüye çıktığı fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık’ın güç birliğiyle hayata geçirildi.

“Deniz turisti 2 kat daha fazla harcıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı fuarın açılışında konuşan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkan Vekili Cem Hüroğlu, deniz ve denizciliğin bir kültür ve tutku olduğunu söyledi. Hüroğlu, “Düzenlenen fuarlar ve etkinliklerle denizciliğe olan ilgiyi artırmaya çalışıyoruz. Bu noktada deniz turizminde payımızı artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyduğumuzu söylemeliyim.

Avrupa’daki iç su ve denizlerde bulunan yaklaşık 10 bin marinadaki tekne bağlama kapasitesi 1 milyon civarındayken, ülkemizde yaklaşık 85 adet marina, yat limanı, yat yanaşma yeri ve barınağı kapasitesi ise 30 bindir.

Yani bağlama kapasitesinde Avrupa’nın yaklaşık yüzde 3’ü gibi bir oran ülkemize aittir. Bu noktada yapılacak çok şey var. Deniz turizminin gelişimi ülkemiz için çok büyük bir gelir kaynağı yaratacaktır. Ülkemizde otelde tatil yapan bir turistin kişi başı haftalık harcaması ortalamada 600 doların altındadır. Deniz turizminde ise bu rakam 1.200 doların çok üzerindedir” dedi.

“Dünyada ilk 3’teyiz”

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Günaydın ise dünyanın en büyük tekne markalarını, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tekne üreticilerini İzmir’de buluşturduklarını söyledi.

Türkiye’de tekne üretiminin dünyada ilk 3’te yer aldığının altını çizen Günaydın, “Üretim tarafından çok kaliteli bir iş gücüne sahibiz. Sektör için çok büyük bir emek harcanıyor. Bu emek dünya çapında karşılığını buluyor. Türkiye, dünyada tekne ve yat üretiminde tercih edilen ülke konumuna geldi. Bu konumu daha yukarılara çıkarmak ve sektörümüzün algısını daha da yükseltmek için fuarlar düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, tekne ve yatların İzmir’de sergilenmesinin şehir ve şehir ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Fuarın Türkiye’deki üretime de çok ciddi pozitif katkısı olacağına inanıyoruz. Çünkü artık neredeyse dünyadaki bütün büyük tekne markaları 2025-2026 yıllarına teslim tarihi vermeye başladı. Böyle olunca da Türkiye gibi üretici ülkelere de ilgi arttı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 854 kişiye 1 tekne düşüyor

Tekne sahiplik oranları ülkelere göre farklılık gösteriyor. İspanya’da 233 kişiye, Fransaİtalya’da 130 kişiye, Yunanistan’da 60 kişiye, Hırvatistan’da 40 kişiye, Türkiye’de ise 854 kişiye 1 tekne düşüyor. İsveç’te 13 kişiye, Norveç’te ise 7 kişiye 1 tekne düşüyor.

“Kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyoruz”

Tekne İmalatçıları Derneği (TEKİMDER) Başkanı Hüseyin Akduman, denizcilikte Türkiye’nin henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi. Akduman, “Türkiye’de marina ve bağlama kapasitesi çok düşük. Bu sayının hızlıca artırılması gerekiyor.

Bunun dışında sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa’da üretim kapasiteleri çok doldu. Bu yüzden Türkiye’ye ilgi arttı. Ancak üretimde kalifiye eleman bulmak çok zor. Tüm bunların dışında Türkiye’de artan üretici sayısı sevindirici. Üreticilerin payı artmaya başladı” dedi.