Japon devi Gakken Türkiye’ye eğitime geldi

Japonya, İkinci Dünya Savaşı’nın izlerini en derin yaşayan ülkelerden biri oldu. 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tarihin en kanlı savaşında Japonya’nın 2 milyon 100 bin askeri ve 580 bin sivil vatandaşı yaşamını yitirdi. Özellikle Nagazaki ve Hiroşima kentlerine atılan atom bombalarının açtığı yara hala hastalıklarıyla, ölümleriyle etkisini sürdürüyor. Tokyo Yönetimi, neredeyse harap ülkeyi tekrar güçlendirmek adına iki yola girdi. Bir teknoloji diğeri de eğitim. Dünyaca ünlü Japon markaların kurulduğu veya güçlendiği döneme baktığınızda savaşın sonunda yaşanan gelişim sürecinde yaşandığını görmek mümkün. İşte bu süreçte 1946 yılında yani savaşın hemen ertesi de Hideto Furuoka adlı bir eğitimci Gakken adlı bir sistemi kurdu. Temelinde ise eğitimci oyuncaklar üretmeyi hedefleyen Furuoka, sadece eğitim kitapları veya dergileri değil, anaokul çağındaki çocukların ve bakıcıların eğitimleri, emzirme kılavuzları, bilim eserleri, etüd ve bilim odaları kurdu. Spordan müziğe, animasyondan bulmacaya kadar birçok alanda yayınlar yaan Gakken Holding, şu anda sahip olduğu 52 firma ile eğitim ve yaşlı bakımı alanında Japonya’nın en büyük şirketlerinden biri oldu.

Sanayi bölgelerine teknoloji sınıfları kuracak

Japonya’yı yıllardır PISA sınavlarında üst sıralara taşıyan Bilimsel Deneyler Sınıfı (STEAM) gibi uygulamaları da gerçekleştiren Gakken, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Türkiye’ye girdi. İzmir’de Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş. adlı bir şirket kuran Japon devi, “Gakken Fen Bilimleri Sınıfı” adını verdikleri sınıfları kurarak öğrenme temelli bir eğitim modeli geliştirmeye başladı. Türkiye’deki faaliyetlerine STEAM modelinin ilk bileşeni olan Fen Bilimleri ile başlama kararı alan şirket 18 ay önce Türk eğitim sistemini inceleme ve tanıma amaçlı proje bazlı bir araştırma yürüttüklerini dile getiren Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş’nin Genel Müdürü Takujiro İto, “Gakken Fen Bilimleri Sınıfı eğitim modelinin sisteme uyarlanması üzerine çalışmalar yaptı. Anaokulundan liseye dek pilot okullarla sürdürdüğü doğrulama çalışmaları ile bu eğitim modelini Türk müfredatına uyarlamış ve okulların kullanımına hazır hale getirdi. Gakken Fen Bilimleri Sınıfı eğitim modeliyle daha eğlendirici bir eğitim sistemini getirdik” diye konuştu.

Japon yöneticinin verdiği bilgilere göre Japonya’da 70 yılı aşkın süredir uygulanan bu eğitim modeli büyük başarı elde etmiş, savaş sonrası yıkıntı halindeki ülkenin bugünün teknoloji lideri haline gelmesinde büyük rol oynamış. İto, “Türk eğitim sistemi ve müfredatına uyarlanan sistemin uzun vadede benzer bir etkiyi göstermesini bekliyoruz. Gakken olarak İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa ve Alanya’daki proje okullarında başlattığı Gakken Fen Bilimleri Sınıfı uygulamalarını başarıyla sürdürmekte ve önümüzdeki dönemde sistemin uygulandığı okul sayısını ülke genelinde arttırmayı hedefliyoruz. Bu alanda önceliğimiz Manisa,- Kocaeli, Gaziantep, Adana gibi sanayileşmiş şehirlerde yaygınlaştıracağız. Sadece eğitim sistemimize değil Türkiye’de geliştirilecek eğitim anlayışıyla ihracata da katkı sağlayacağız. Bu konuyla paralel olarak sanayiye yönelik de açılıma başlamış durumda. Teknoloji ve mühendislik ile birlikte endüstriyel otomasyona yönelik eğitim programlarına başladık” dedi.

İzmir’i bölgesel üs yapacak

Japon şirket, Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak gördüğünü dile getiren Takujiro İto,”Gakken Turkey, Orta Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere Balkanlar ve Kuzey Afrika için de üs olma görevini üstlenecek. İzmir’den başlamamızın nedeni de uluslararası liman ve büyük organize sanayi yapılanmaları ile teknolojik gelişmeyi yakından takip eden bir şehir olması” diye konuştu.