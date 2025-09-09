Jeoekonomik kutuplaşma ve kriz senaryolarında yapay zekânın rolü

Bugün dünya, sadece devletler arasın­da değil, ekonomik bloklar ve tekno­lojik ekosistemler arasında da derin bir ayrışma yaşıyor.

ABD-AB eksenine karşı büyüyen BRICS+ (Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Güney Af­rika, Mısır, İran, BAE ve yakın zamanda En­donezya), küresel ticaretin ve finansal sis­temin dengesini değiştiriyor. Bu ayrışma, Rusya-Ukrayna, İsrail-Filistin gibi sıcak ça­tışmalarla birleşerek, ekonomiyi ve iş dün­yasını belirsiz bir geleceğe sürüklüyor. Bu durum, siyasi gerilimlerin ekonomik ve tek­nolojik sistemler üzerindeki etkisinin ne ka­dar doğrudan olduğunu kanıtlıyor.

Mevcut gerilimler, klasik savaş risk­lerinden daha fazlasını barındırıyor. Kızıldeniz›de deniz altı veri kablolarına yapılan saldırılar, modern ekonominin omurgasının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu olaylar, küresel tedarik zincirlerinin, enerji kaynaklarının ve dijital altyapıların anlık şoklara ne kadar açık olduğunu kanıtlıyor.

IMF verileri, küre­sel dengesizliklerin genişlediğini göste­rirken, Kızıldeniz şoku sonrası Süveyş›ten geçen ticaretin 2024’ün ilk aylarında yıllık bazda %50 düştüğü, bunun da navlun ve si­gorta maliyetleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı yarattığı biliniyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 risk raporu da bu kırılgan­lığı teyit ediyor: Tedarik zinciri kesintileri, enerji volatilitesi ve dijital altyapı saldırıla­rı en büyük tehditler arasında yer alıyor. Bu risklerin frekansı ve eş zamanlılığı, şirket­lerin geleneksel planlama yöntemlerini ge­çersiz kılıyor. Sadece reaktif kriz yönetim planları hazırlamak yerine, çok katmanlı ve sürekli değişen tehditlere karşı proak­tif bir duruş sergilemek artık bir zorun­luluk haline geldi.

İş dünyasının yeni acil durum planı

Bu karmaşa karşısında geleneksel risk yönetim stratejileri yetersiz kalıyor. Şir­ketler, sadece reaktif olmak yerine, pro­aktif ve veri odaklı bir yaklaşım benimse­mek zorunda. İşte bu noktada yapay zekâ, bir araç olmaktan çıkıp, stratejik bir ha­yatta kalma kalkanına dönüşüyor.

Risk tahmin modelleri: Geleneksel ana­lizler yerine, yapay zekâ, sosyal medya akış­larından, haberlerden ve uydu verilerinden gelen devasa veri setlerini işleyerek potan­siyel krizleri öngörebilir. Bir limandaki gemi trafiğinin aniden değişmesi gibi mikro sin­yaller, yapay zekâ sayesinde makro bir kri­zin ilk işareti olarak okunabilir. Yapay zeka, bir bölgedeki enerji tüketimi veya belirli mal hareketliliği gibi göstergeleri analiz ederek, siyasi bir gerilimin ne zaman ekonomik bir şoka dönüşebileceğini tahmin edebilir. Bu öngörü yeteneği, şirketlere operasyonel hazırlık için kritik bir zaman dilimi ka­zandırır.

Dinamik tedarik zinciri yönetimi: Bir çatışma veya doğal afet durumunda, yapay zekâ, en uygun alternatif lojistik rotalarını, tedarikçileri ve hatta sigorta kombinasyon­larını saniyeler içinde belirleyebilir. Bu, haf­talar sürebilecek manuel analiz süreçlerini ortadan kaldırır. Şirketler, tüm operasyon­larını sanal ortamda simüle eden “dijital ikiz”ler oluşturarak, bir kriz anında han­gi departmanın veya operasyonun en çok etkileneceğini önceden test edebilir. Bu, “tekil kırılgan nokta” olarak bilinen zayıf halkaları bulmak için hayati bir yöntemdir.

Operasyonel erken uyarı: Açık kaynak istihbaratından ve haber akışlarından gelen sinyalleri işleyen bir yapay zekâ, bir bölgede riskin arttığını, fiziksel bir çatışma başlamadan çok önce algılayabilir. Bu sistemler, şirketlere riskli bölgelerdeki operasyonlarını yeniden düzenlemek ve çalışanlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için hayati bir zaman kazandırır.

Bu yeni çağda, hayatta kalma yeteneği; jeopolitik analizi, veriyi ve yapay zekâyı birleştiren bir kurumsal refleks geliştir­mekten geçiyor. İş dünyası, yapay zekâyı sadece verimlilik artışı için değil, aynı za­manda olası bir felakete karşı en iyi savun­ma hattı olarak görmeye başladığında, bu ye­ni dünya düzeninin getirdiği fırtınalara karşı daha hazırlıklı olacaktır. Bu dönüşümü er­kenden gerçekleştirenler, “yeni soğuk-sı­cak çağda” ayakta kalanlar ve liderlik koltuğuna oturanlar olacak.