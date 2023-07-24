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Kabiliyet de kazanılır/ kazandırılır, kabiliyetsizlik de…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İstanbul’da 1.5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor… Deprem bölgesinde de… Bir o kadar da Bolu’da, Sakarya’da, Erzincan’da, Kocaeli’de…

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Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki geçen haftaki sohbette anlattı, “Şehrin sokaklarında 1’er konutun yıkılması dahi; Elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, ulaşım hizmetlerinin durması demek… Bu senaryo “çok kötü bir senaryo” ve yaşanmamalı…”

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Ekledi: “TOKİ, Emlak Konut dahil konut üretim kabiliyetimiz yıllık 100 bin adet…”

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 Yani… Üretimden, ihracata; araştırmadan geliştirmeye her alanda olduğu gibi inşaatta da kabiliyetlerimizi kaybetmememiz; Üstüne 4-5 hatta 6 kat artırmamız gerekiyor…

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Ama… Sağladığı avantajlarla, gençleri, “memur” olmaya yönlendiren sistem… Ve eğitim sistemi, ve üretenin maliyetleri, ve sosyo/kültürel gelişim/furyalar ve “üretmeyenin aldığı yardımlar”, üretimde kabiliyet kazanımı yerine, kabiliyetsizliği teşvik ediyor…

VELHASIL…

Sadece sağlam konutlar değil… 2.6 milyon “sağlıklı genci” Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yönlendiren sosyo kültürel yapımızı da, yeniden, rasyonel zeminde inşa etmemiz gerekiyor…

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Tersi durumda kabiliyetsizliklerimiz artıyor… Örneğin, en iyi üniversitelerden mezun ettiklerimizin yaptığı “süslü konutlar” dahi “sevdiklerimize toprak olabiliyor!”…

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