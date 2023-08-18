Karadeniz ve Japon Mitsui Avustralya’dan 4 gemi alacak

Dünya enerji piyasasının gözü Avustralya’da. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Avustralya’daki LNG tesislerinde olası grevlerin arzda kesinti oluşturabileceğine yönelik endişelerin sürmesi nedeniyle Avrupa’da gaz fiyatları 1 haftadır dalgalı seyretmeye başladı.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, grev endişesiyle eylül vadeli kontratlarda yüzde 15 yükseldi, megavatsaat başına gaz fiyatı 40 euro seviyelerine geldi.

Ülkede Chevron ve Woodside Energy Group şirketlerine ait grev riski bulunan Gorgon, Wheatstone ve North West Shelf tesisleri 40,8 milyon tonla Avustralya’nın toplam LNG ihracat kapasitesinin yarısını, küresel LNG ticaret hacminin ise yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu tesiste çalışanların daha iyi çalışma ve ücret koşulları için grev olasılığının, arz kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artırması fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Bilindiği üzere 2022 yılında 80.9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunan Avustralya, küresel LNG ticaretinden yüzde 20.1’lik paya sahip. Avustralyalı Woodside Energy Group ve Chevron’un işlettiği tesislerden North West Shelf, bu rakamların en önemli tedarikçisi konumunda. 1980’lerin başından bu yana toplam 25 milyar dolarlık yatırım alan bu girişim, ülke tarihinin de en büyük enerji projesi konumunda.

Gemiler 2 ay önce satışa çıktı

Bu projeye ait bazı ikinci el yüksek tonajlı gemi filosunda haziran ayında önemli bir karar alındı. Proje için temin edilen 7 gemiden oluşan buhar türbinli 7 gemiden 4’ü 2 ay önce satışa çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız gemilerin satışı için görüşmelere başlandı. 4 gemi için Türk şirketi Karadeniz Holding ve Japon devi Mitsui’nin kurduğu Karmol, alım için masaya oturdu. 4 buhar türbinli LNG gemisi için fiyat henüz belirlenmiş değil.

Japon deviyle Afrika’da çalışıyor

Tokyo merkezli Mitsui OSK Lines (MOL) ve Karadeniz Holding’in 2019’da kurduğu Karmol’a ait ilk LNG enerji santrali projesi özellikle Afrika bölgesinde çalışıyor.

Mozambik’in ulusal şebekesine yardım etmek için bir FSRU, bir elektrik santrali ile yüzer elektrik santrali kuran ortaklık, Mozambik’e; endüstriyel kalkınma, enerji erişimi ve elektrik üretimi için kullanılabilirliği artırma ve yakıt maliyetlerini azaltma konusunda katkıda bulunuyor. Karmol, bu yılın ocak ayında da Senegal’deki işbirliğini yapmak adına bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesini (FSRU) finanse etmek için Japonya’nın en büyük iki finans kuruluşu ile anlaşma imzalamıştı.

Karmol, Tokyo merkezli Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ve MUFG Bank Ltd.’den finansman sağladı. Japon kuruluşların sağladığı finansman ise 71 milyon dolar olarak belirlenmişti. Avustralya’da devam eden grev tehdidi, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Ancak bir yandan da ülkenin en büyük projesi olan North West Shelf ’in filosunda yer alan 4 geminin 3 yıldır süren satış süreci de Türk-Japon ortaklığı ile başka bir boyuta taşınmış olacak.