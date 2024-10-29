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Kardashev Skalası nedir?

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

İster sevin ister sev­meyin, Elon Musk, bugün dünyada bilim ve teknolojiden dev­let başkanlarına, siya­setten ekonomiye, sa­nattan spora kadar her alanda 7’den 70’e her­kesin tanıdığı ve söyle­diklerine dikkat kesil­diği bir ikon.

Musk, Tesla ve SpaceX gibi dev­rim niteliğindeki projeleriyle sa­dece dünyanın en zengin insanı olmakla kalmadı; aynı zamanda ‘X’ platformundan yaydığı düşün­celeri ve eylemleriyle küresel et­kileşim gücü en yüksek liderler­den biri haline geldi.

Aslında iddiası şu: Kesintisiz, düşük maliyetli ve yeşil elektrik enerjisi dünyanın çözmesi gere­ken en temel problem! İkinci sı­rada da ‘kesintisiz, yüksek hız ve kapasitede internet’ geliyor. Sürdürülebilir bir ‘insanlık’ için önce bunlar şart!

Yani dünyalıların ev ödevi ve kurması gereken denklem belli: Enerji bağımsızlığı => Ekonomik kalkınma => Geliş­miş, güçlü toplum => Huzurlu insanlık.

Bu bağlamda dikkatle takip edi­yorum, ne zaman daha sık ve ay­rıntılı bahsedecek diye... Ve ni­hayet Elon Musk, ‘Yarının İşini Yarına Bırakma’ kitabımda da yazdığım, henüz bilim çevrele­ri dışında pek kimsenin, popüler kültürün radarına girmeyen ‘Kar­dashev Skalası’ndan geniş kit­leler önünde de bahsetmeye baş­ladı!

Biliyorsunuz kendisi, seçimlere kadar her gün bir kişiye 1 milyon dolar veriyor. Bu, sembolik çek teslim törenlerinin birinde yap­tığı son büyük konuşmada ‘Kar­dashev Sakalası’ açıklamasını yaptı ve dünyayı aslında o sevi­yelere çıkarmak için çalışma­mız gerektiğini anlattı.

Üç seviyeli bir sistem anlatımı

Kardashev Skalası, Rus Fizik ve Matematik Bilimleri Dokto­ru, Demidov Ödülü sahibi Niko­lai Kardashev’in 1964 yılında, bir medeniyetin gelişmişlik seviye­sinin enerji üretimiyle ölçülebile­ceğini ileri sürerek geliştirdiği üç seviyeli bir sistem anlatımı. Ken­di adıyla anılan ölçeğe göre belir­lenen Tip I, II ve III olarak nitele­nen uygarlık seviyeleri şu şekilde özetlenebiliyor:

Tip-I Uygarlık:

Gezegensel Uygarlık da denen bu seviyedeki uygarlıklar, komşu yıldızlarından (bizim için bu Gü­neş) yansıyan enerjiyi, gezegenin tüm gücünü kullanma ve depo­lama (hasat etme) yetisine sahip olmak demek. Bu seviyeye erişe­bilirsek havayı, depremleri, vol­kanları, yani toprağa bağlı tüm enerjileri kontrol edebilir ve de­ğiştirebilir hale geleceğiz. Ki biz henüz bu seviyede dahi değiliz. Çünkü henüz biz, bizim yıldızı­mız olan Güneş’ten bize yansıyan enerjiyi, gezegenin kendi gücünü kontrol edemiyoruz.

Tip-II Uygarlık:

Bu seviye, yıldız sistemindeki bütün enerjiyi hasat etme ve onu kontrol etme yetisine sahip, kendi gezegenlerinin dışına çıkabilmiş akıllı uygarlıkları anlatıyor. Dün­ya için bu seviye, tüm Güneş ener­jisini hasat ve bütünüyle Güneş sistemini kontrol etmek ve diğer gezegenleri yönetebilmek anla­mına geliyor. Bu seviyeye Yıldız­sal Uygarlık da deniyor. Gerçek anlamda ölümsüzlüğün mümkün olabileceği seviye Tip-II olarak ifade ediliyor.

Tip-III Uygarlık:

Kardashev Skalası’nın son ba­samağı olan Tip-III yani Galak­tik Uygarlık, sadece gezegenlere ve yıldızlara değil, bütün bir ga­laksiye hükmedebilen uygarlıkla­rı anlatıyor. Tip-II uygarlıkların kullandığı gücün en az 100 mil­yar katını kullanabilir, Tip-II uy­garlıkların yaptığı her şeyi sade­ce kendi sistemlerinde değil, ga­laksilerindeki milyarlarca yıldız sisteminin her birinde de yapabi­lirler! Örneğin gezegenleri, daha büyük yapılar inşa etmek için yapı malzemesi olarak kullanabilirler!

Biz henüz Tip-0’dayız…

Bu skalaya göre biz henüz Tip-0’dayız, ancak Tip-I’e doğru yolun yüzde 75’ini kat etmiş du­rumdayız ve yaklaşık 100 yıl sonra Tip-I’e ulaşabileceğiz. Bu seviye­ye geçerken yaşayabileceğimiz en büyük tehdit, tehlike insanın bar­barlığı, vahşi, yıkıcı, savaşçı yapısı.

Sonuç: Tüm insanlığın ve do­ğanın yararına şeyler yapabilen daha barışçıl, akıllı bir insanlık formuna dönüşmemiz, dünya­daşlık bilincine ermemiz için Tip- 0’dan Tip-I’e geçebilmemiz gere­kiyor. Bu durumda küresel viz­yon belli: Tip I’e ulaşmak!

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