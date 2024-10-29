Kardashev Skalası nedir?
İster sevin ister sevmeyin, Elon Musk, bugün dünyada bilim ve teknolojiden devlet başkanlarına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar her alanda 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve söylediklerine dikkat kesildiği bir ikon.
Musk, Tesla ve SpaceX gibi devrim niteliğindeki projeleriyle sadece dünyanın en zengin insanı olmakla kalmadı; aynı zamanda ‘X’ platformundan yaydığı düşünceleri ve eylemleriyle küresel etkileşim gücü en yüksek liderlerden biri haline geldi.
Aslında iddiası şu: Kesintisiz, düşük maliyetli ve yeşil elektrik enerjisi dünyanın çözmesi gereken en temel problem! İkinci sırada da ‘kesintisiz, yüksek hız ve kapasitede internet’ geliyor. Sürdürülebilir bir ‘insanlık’ için önce bunlar şart!
Yani dünyalıların ev ödevi ve kurması gereken denklem belli: Enerji bağımsızlığı => Ekonomik kalkınma => Gelişmiş, güçlü toplum => Huzurlu insanlık.
Bu bağlamda dikkatle takip ediyorum, ne zaman daha sık ve ayrıntılı bahsedecek diye... Ve nihayet Elon Musk, ‘Yarının İşini Yarına Bırakma’ kitabımda da yazdığım, henüz bilim çevreleri dışında pek kimsenin, popüler kültürün radarına girmeyen ‘Kardashev Skalası’ndan geniş kitleler önünde de bahsetmeye başladı!
Biliyorsunuz kendisi, seçimlere kadar her gün bir kişiye 1 milyon dolar veriyor. Bu, sembolik çek teslim törenlerinin birinde yaptığı son büyük konuşmada ‘Kardashev Sakalası’ açıklamasını yaptı ve dünyayı aslında o seviyelere çıkarmak için çalışmamız gerektiğini anlattı.
Üç seviyeli bir sistem anlatımı
Kardashev Skalası, Rus Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru, Demidov Ödülü sahibi Nikolai Kardashev’in 1964 yılında, bir medeniyetin gelişmişlik seviyesinin enerji üretimiyle ölçülebileceğini ileri sürerek geliştirdiği üç seviyeli bir sistem anlatımı. Kendi adıyla anılan ölçeğe göre belirlenen Tip I, II ve III olarak nitelenen uygarlık seviyeleri şu şekilde özetlenebiliyor:
Tip-I Uygarlık:
Gezegensel Uygarlık da denen bu seviyedeki uygarlıklar, komşu yıldızlarından (bizim için bu Güneş) yansıyan enerjiyi, gezegenin tüm gücünü kullanma ve depolama (hasat etme) yetisine sahip olmak demek. Bu seviyeye erişebilirsek havayı, depremleri, volkanları, yani toprağa bağlı tüm enerjileri kontrol edebilir ve değiştirebilir hale geleceğiz. Ki biz henüz bu seviyede dahi değiliz. Çünkü henüz biz, bizim yıldızımız olan Güneş’ten bize yansıyan enerjiyi, gezegenin kendi gücünü kontrol edemiyoruz.
Tip-II Uygarlık:
Bu seviye, yıldız sistemindeki bütün enerjiyi hasat etme ve onu kontrol etme yetisine sahip, kendi gezegenlerinin dışına çıkabilmiş akıllı uygarlıkları anlatıyor. Dünya için bu seviye, tüm Güneş enerjisini hasat ve bütünüyle Güneş sistemini kontrol etmek ve diğer gezegenleri yönetebilmek anlamına geliyor. Bu seviyeye Yıldızsal Uygarlık da deniyor. Gerçek anlamda ölümsüzlüğün mümkün olabileceği seviye Tip-II olarak ifade ediliyor.
Tip-III Uygarlık:
Kardashev Skalası’nın son basamağı olan Tip-III yani Galaktik Uygarlık, sadece gezegenlere ve yıldızlara değil, bütün bir galaksiye hükmedebilen uygarlıkları anlatıyor. Tip-II uygarlıkların kullandığı gücün en az 100 milyar katını kullanabilir, Tip-II uygarlıkların yaptığı her şeyi sadece kendi sistemlerinde değil, galaksilerindeki milyarlarca yıldız sisteminin her birinde de yapabilirler! Örneğin gezegenleri, daha büyük yapılar inşa etmek için yapı malzemesi olarak kullanabilirler!
Biz henüz Tip-0’dayız…
Bu skalaya göre biz henüz Tip-0’dayız, ancak Tip-I’e doğru yolun yüzde 75’ini kat etmiş durumdayız ve yaklaşık 100 yıl sonra Tip-I’e ulaşabileceğiz. Bu seviyeye geçerken yaşayabileceğimiz en büyük tehdit, tehlike insanın barbarlığı, vahşi, yıkıcı, savaşçı yapısı.
Sonuç: Tüm insanlığın ve doğanın yararına şeyler yapabilen daha barışçıl, akıllı bir insanlık formuna dönüşmemiz, dünyadaşlık bilincine ermemiz için Tip- 0’dan Tip-I’e geçebilmemiz gerekiyor. Bu durumda küresel vizyon belli: Tip I’e ulaşmak!