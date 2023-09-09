Kargonun Mucize Çocuğu

Hareketli mi hareketli, haşarı mı haşarı. Yerinde duramıyor, hiperaktif. Dersin ortasında bir anda telefon geliyor, hocam hemen geliyorum diyor. Bir bakıyorsunuz birkaç dakikaya geri dönmüş, bir bakarsınız ders bitmiş o ortalarda yok. Lojistik bölümünde okuyor Kültür Üniversitesi’nde, ama dersiniz ki zaten doğuştan lojistikçi doğmuş, kitabını yazmış. 2010-2014 yılları arasında öğrencim oldu, okulun ilk lojistik konseyinin organizasyonunun başında yer aldı. Heyecanı, isteği, arzusu ve lojistik aşkını anlamamak için kör olmak gerekiyordu.

Profesyonel yaşantımla birlikte 31 yıldan bu yana sürdürdüğüm akademisyenlik hayatımın en renkli, en girişken ve en aklımda kalan öğrencilerimden birisi olarak hafızamda yer aldı. O da benim gibi hem okul hem iş yaşantısını birlikte yürüttüğü için, kendisinin de söylediği gibi ona hep müsamahalı davranmışımdır. Bir gün büyük işler yapacağını, iyi bir yerlere geleceğini öngördüğüm için de elimden geldiğince destek oldum. İşte o yüzdendir ki iletişimimiz hep sürdü. Kimi zaman hoca öğrenci, kimi zaman abi kardeş olarak diyaloğumuzu sürdürdük. Başarılarını gördükçe gurur duydum.

Kimden söz ettiğimi merak ettiğinizi düşünüyorum. Bahsettiğim kişi, son dönem ismini her yerde gördüğümüz, başarılarına da şahit olduğumuz kargo sektörünün parlayan yıldız şirketi GKN Kargo’nun yaratıcısı sevgili öğrencim Gökhan Akyürek.

Gökhan’ı yukarıda tanıttım. Nasıl oldu da 2019 yılında faaliyete başlayan bir şirket bu kadar kısa sürede böylesine büyük başarılar elde etti ve adeta kargo denince akla gelen en bilinir şirketlerden birisi oldu diye düşünenler eminim en önemli faktörü bu sayede anlamışlardır. Başarının ardında yatan en önemli sebep şüphesiz Gökhan’ın ve onunla birlikte bu yolculukta yer alan ekibin azmi ve inancı. Ama bazen doğru zaman da başarıda önemli bir rol oynuyor ve rüzgâr etkisi yaratabiliyor.

2019 yılında dünyayı saran pandemi, halkın evlerinde hapis kalması ve ardından online alışveriş çılgınlığı ile kargo şirketlerine olan gereksinim ve firmaların göstereceği performans en çok gündem olan konulardan birisi oldu. İşte tam o dönemde kurulan GKN Kargo; belki de doğru zamanda doğru iş konusunda karşımıza çıkabilecek en güzel örneklerden birisi oldu. Zira yeni bir firma olması belki de en önemli avantajı halini aldı. Mevcut firmaların zaten var olan iş hacimlerinin üzerine pandemi ile gelen ilave yük onları zorlarken, GKN zaten yeni kurulmuş olduğu için vizyonunu ve yatırım iştahını da ortaya koyarak güzel işler çıkarttı. Çıkarttı diyorum, çünkü aksi olsa idi bugün bu hacime ulaşması da mümkün olmazdı. O dönemde tüm kargo şirketlerimizin inanılmaz bir özveri göstererek tümünün çok güzel işler çıkarttıklarını da eklemem gerekiyor.

Perakende sektörü başta olmak üzere, sağlık, kırtasiye, otomotiv yedek parça, gıda başta olmak üzere her sektöre hizmet vererek kısa sürede 4.000 aktif müşteriye, günlük ise 100-110 bin arası gönderime ulaştıklarını öğrendim. Acenteleri ile birlikte 4.000 kişilik dev bir ordu halini almışlar. Kendisinin verdiği bilgiye göre, kurumsal paket taşımacılığında lider, konsolide kargo hizmetleri arasında 4.sırada yer almakta. Türkiye’nin hemen her yerine hizmet verir hale gelmişler.

E-ticaretin böylesine önemli bir hale geldiği noktada; değişen dünyada kargonun ve hızın önemine değinmek istedim. Online alışveriş ve dijitalleşen dünyada kargo hizmeti yaşamımızda çok önemli bir hal almış durumda. Azmetmenin, doğru zamanda doğru iş yapmanın ve bir işe odaklanmanın yarattığı sonucu da elbette paylaşmamız ve takdir etmemiz de olmazsa olmaz. Türkiye’den çıkmış bir kargo şirketinin uluslararası arenada da başarılı olması ve dünya liginde oynadığını görmek de benim hayalim. Umuyorum o günleri görmemiz de çok uzun sürmez.