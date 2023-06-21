Kasap Ailesi önce çaydan çıktı, şimdi de kahveden

2018 yılında Türkiye’nin en önemli çay markalarından Ofçay’ı dünya devi Jacobs’a satan Kasap Ailesi, bu işlem karşılığında aldığı kahve şirketinden de çıktı. Böylece Jacobs’un Türkiye birimini ABD-Hollanda ortaklığındaki Jacobs Douwe Egberts International, kendisi yürütecek.

Dünyanın en büyük kahve markalarından biri olan Jacobs’un Türkiye biriminde hisse yapısı değişti. Mayıs ayında ilk kez gazeteniz DÜNYA’nın duyurduğu haberde dile getirdiğimiz satış süreci resmen sonuçlandı.

Geçtiğimiz ay yaptığımız haberde Türkiye’nin en büyük çay markalarından Ofçay’ı 2018’de dünya kahve devi Jacobs’a satan Kasap Ailesi, o işlem sürecinde, markanın devri karşılığında Jacobs Douwe Egberts International B.V.’nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda’nıın bir kısım hissesini satın almıştı. Böylece Ofçay Hollanda-ABD’li devin yönetimine girerken, markanın eski sahipleri de bunun karşılığında kahve devinin Türkiye birimine ortak olmuştu.

1753 yılında kuruldu

10 Mayıs’ta duyurduğumuz haberde de önce çayı satan Kasap Ailesi’nin ardından kahveden çıktığını sizlerle paylaşmıştık. İşte o süreç de tamamlandı ve resmi onaylar verildi. Böylece Bülent Kasap, Murat Kasap ile Çağla Kasap, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Tic. San. AŞ’deki yüzde 30 paylarını Jacobs Douwe Egberts International’a sattı.

Artık Jacobs’un Türkiye biriminde tek kontrol Hollanda-ABD’li şirkete geçmiş oldu. Uluslararası alanda JDE Peet’s olarak bilinen dünya devinin temeli 18’inci yüzyılın ikinci yarısına uzanıyor. Egbert Douwes tarafından 1753 yılında Hollanda’da kurduğu bir bakkal dükkanında doğan Jacobs, ardından kahve, çay ve tütün ticaretine odaklandı.

Aile tarafından yönetilmeye devam eden şirket, 1968 yılında Hollandalı kahve üreticisi Kanis & Gunnink’i devraldı. 2.5 asırlık geçmişi olan markada ilk önemli devir 1993’te Kraft’ın satın almasıyla gerçekleşti. Mayıs 2014’te Amerikan gıda holdingi Mondelez International’ın kahve bölümü ile birleşme planlarını duyurdu 2015 yılından bu yana da şirketin adı JDE Peet olarak faaliyetine devam etti.

Aralarında L’OR, Senseo, Tassimo, Douwe Egberts, OldTown, Super, Pickwick ve Moccona’nın da bulunduğu 50’den fazla markası bulunan şirketin hisseleri Amsterdam Borsası’nda işlem görüyor. 2021 yılı verilerine göre şirketin cirosu 7 milyar euro. Toplam varlıkları 21 milyar euroyu aşan şirketin çalışan sayısı ise 20 bin civarında.