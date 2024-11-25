Hollywood’un sevilen filmlerinden “Moneyball” (2011) dilimize çok sevdiğim “Kazanma Sanatı” ismiyle çev­rilmişti. Finansal analizlerin ve verinin doğru kullanımıyla büyük başarıların el­de edilebileceğini anlatan ilham verici bir hikâye sunan film, Oakland Athletics beyzbol takımının genel menajeri Billy Beane’in sınırlı bir bütçeyle nasıl reka­betçi bir takım kurduğunu ve geleneksel yöntemlere meydan okuyarak analitik verilere dayalı bir strateji oluşturduğu­nu konu alıyor. Tıpkı Moody’s ve Nume­rated arasındaki iş birliği gibi, bu film de doğru veri ve teknolojinin, büyük ba­şarıların kapısını açtığını gözler önüne seriyor.

Teknoloji ve finans dünyasında, doğru iş birliği yapıldığında, ortaya müthiş bir sinerji çıkıyor. Son yıllarda, finansal ku­rumların teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıp ardından bu şirketleri satın alma trendi, piyasada ciddi bir büyüme stra­tejisi haline geldi. Bu hareketin ardın­daki motivasyon, finansal kurumların kendilerini geleceğe hazırlama ve müş­terilerine daha iyi hizmet sunma arzu­su. Teknoloji şirketlerinin yenilikçi çö­zümleri, geleneksel finans kurumlarının dijitalleşme yolculuğunda onları önemli bir adım öne çıkarıyor. Hem hız hem de müşteri memnuniyeti bu iş birliklerinin en önemli meyveleri arasında yer alıyor.

Bir değerlendirme devi

Moody’s Corporation, 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde kurulmuş köklü bir finan­sal değerlendirme şirketi. Şu anda, 11 binden fazla çalışanıyla dünya genelin­de 40 binin üzerinde müşteri ve 135’ten fazla ülkeye hizmet veriyor. Moody’s’in sunduğu hizmetler arasında kredi dere­celendirme, araştırma, risk analizi ve fi­nansal danışmanlık bulunuyor. Şirket, özellikle finansal piyasalardaki belir­sizliklerin azaltılması ve yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla sunduğu analizlerle tanınıyor.

Ocak 2024’te Moody’s Analytics, diji­tal kredi başvuru süreçlerini kolaylaştı­ran bir fintech şirketi olan Numerated ile bir iş birliği başlattığını duyurmuş­tu. Bu iş birliğinin ardındaki ana sebep, Moody’s’in müşterilerine dijital çözüm­ler sunma konusundaki kararlılığı ve bankaların, özellikle de KOBİ’lerin kre­di değerlendirme süreçlerini daha hız­lı ve verimli bir hale getirme isteğiydi. Numerated’in sahip olduğu dijital kredi teknolojisi, Moody’s’in değerlendirme kapasitesi ile birleştiğinde ortaya banka­lara ve finansal kurumlara ciddi anlamda operasyonel avantajlar sağladı. Bu iş bir­liği, Moody’s için teknolojik altyapısını güçlendirmek anlamına gelirken, 2017 yılında kurulmuş olan Numerated açı­sından da yeni pazar fırsatlarına ve geniş müşteri tabanına erişimi artırdı.

Numerated’in verilerine göre, plat­formu kullanan bankalar kredi başvu­ru süreçlerinde %80’e varan bir hız ar­tışı sağlıyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetinde de önemli bir iyileş­me gözlemleniyor. Numerated, özellik­le KOBİ’lere yönelik kredi süreçlerinde, manuel iş yükünü azaltarak bankaların daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet vermesini mümkün kılıyor. Bu sayede, sadece bankalar değil, müşteriler de diji­talleşmenin getirdiği avantajlardan fay­dalanabiliyor.

Satın alarak büyümek

Moody’s’in Numerated’i satın alması 21 Kasım’da duyuruldu ve bu gelişme fi­nansal teknolojilere yatırım yaparak di­jitalleşme süreçlerini hızlandırmak iste­yen bir kurum için oldukça stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Satın al­ma ile birlikte, Numerated’in teknolo­jik altyapısı Moody’s’in mevcut sistem­leriyle entegre edilerek, daha hızlı kredi değerlendirme ve daha etkin risk analiz­leri yapılması hedefleniyor.

İki şirket arasındaki bu anlaşma, finans ve teknolojinin nasıl bir araya gelip güçlü bir sinerji yaratabileceğinin güzel bir ör­neği. Gelecek yıllarda, benzer satın alma ve iş birliklerinin finansal sektörü nasıl dönüştüreceğini merakla bekliyorum.

Güzel bir gelecek için…