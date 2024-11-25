Kazanma Sanatı
Hollywood’un sevilen filmlerinden “Moneyball” (2011) dilimize çok sevdiğim “Kazanma Sanatı” ismiyle çevrilmişti. Finansal analizlerin ve verinin doğru kullanımıyla büyük başarıların elde edilebileceğini anlatan ilham verici bir hikâye sunan film, Oakland Athletics beyzbol takımının genel menajeri Billy Beane’in sınırlı bir bütçeyle nasıl rekabetçi bir takım kurduğunu ve geleneksel yöntemlere meydan okuyarak analitik verilere dayalı bir strateji oluşturduğunu konu alıyor. Tıpkı Moody’s ve Numerated arasındaki iş birliği gibi, bu film de doğru veri ve teknolojinin, büyük başarıların kapısını açtığını gözler önüne seriyor.
Teknoloji ve finans dünyasında, doğru iş birliği yapıldığında, ortaya müthiş bir sinerji çıkıyor. Son yıllarda, finansal kurumların teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıp ardından bu şirketleri satın alma trendi, piyasada ciddi bir büyüme stratejisi haline geldi. Bu hareketin ardındaki motivasyon, finansal kurumların kendilerini geleceğe hazırlama ve müşterilerine daha iyi hizmet sunma arzusu. Teknoloji şirketlerinin yenilikçi çözümleri, geleneksel finans kurumlarının dijitalleşme yolculuğunda onları önemli bir adım öne çıkarıyor. Hem hız hem de müşteri memnuniyeti bu iş birliklerinin en önemli meyveleri arasında yer alıyor.
Bir değerlendirme devi
Moody’s Corporation, 1909 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde kurulmuş köklü bir finansal değerlendirme şirketi. Şu anda, 11 binden fazla çalışanıyla dünya genelinde 40 binin üzerinde müşteri ve 135’ten fazla ülkeye hizmet veriyor. Moody’s’in sunduğu hizmetler arasında kredi derecelendirme, araştırma, risk analizi ve finansal danışmanlık bulunuyor. Şirket, özellikle finansal piyasalardaki belirsizliklerin azaltılması ve yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla sunduğu analizlerle tanınıyor.
Ocak 2024’te Moody’s Analytics, dijital kredi başvuru süreçlerini kolaylaştıran bir fintech şirketi olan Numerated ile bir iş birliği başlattığını duyurmuştu. Bu iş birliğinin ardındaki ana sebep, Moody’s’in müşterilerine dijital çözümler sunma konusundaki kararlılığı ve bankaların, özellikle de KOBİ’lerin kredi değerlendirme süreçlerini daha hızlı ve verimli bir hale getirme isteğiydi. Numerated’in sahip olduğu dijital kredi teknolojisi, Moody’s’in değerlendirme kapasitesi ile birleştiğinde ortaya bankalara ve finansal kurumlara ciddi anlamda operasyonel avantajlar sağladı. Bu iş birliği, Moody’s için teknolojik altyapısını güçlendirmek anlamına gelirken, 2017 yılında kurulmuş olan Numerated açısından da yeni pazar fırsatlarına ve geniş müşteri tabanına erişimi artırdı.
Numerated’in verilerine göre, platformu kullanan bankalar kredi başvuru süreçlerinde %80’e varan bir hız artışı sağlıyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetinde de önemli bir iyileşme gözlemleniyor. Numerated, özellikle KOBİ’lere yönelik kredi süreçlerinde, manuel iş yükünü azaltarak bankaların daha hızlı ve verimli bir şekilde hizmet vermesini mümkün kılıyor. Bu sayede, sadece bankalar değil, müşteriler de dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanabiliyor.
Satın alarak büyümek
Moody’s’in Numerated’i satın alması 21 Kasım’da duyuruldu ve bu gelişme finansal teknolojilere yatırım yaparak dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak isteyen bir kurum için oldukça stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Satın alma ile birlikte, Numerated’in teknolojik altyapısı Moody’s’in mevcut sistemleriyle entegre edilerek, daha hızlı kredi değerlendirme ve daha etkin risk analizleri yapılması hedefleniyor.
İki şirket arasındaki bu anlaşma, finans ve teknolojinin nasıl bir araya gelip güçlü bir sinerji yaratabileceğinin güzel bir örneği. Gelecek yıllarda, benzer satın alma ve iş birliklerinin finansal sektörü nasıl dönüştüreceğini merakla bekliyorum.
Güzel bir gelecek için…