Kendi kozasını örmüş gelişmiş ve büyümüş bir kurum

REHA BİLGE

Galatasaray adının Gala­tasaray Lisesi, Galatasa­raylılar Derneği ve Ga­latasaray Spor Kulübü ile sıkı sı­kıya bütünleşmiş olması zaman zaman aynı adı taşıyan başka ku­rumların biraz geride kalmasına yol açıyor. Yaptıkları hizmetin önemi toplumun gündemine gel­miyor ya da gelmek fırsatını bula­mıyor. Bu elbette ki sadece Gala­tasaray’la sınırlı bir sorun değil. Futbolun, politikanın veya eği­tim kurumlarının toplumda fark­lı bir ağırlığı var. Haklı olarak da bu kurumlar gündemin ön sırala­rında yer alıyorlar. Galatasaray­lılar Yardımlaşma Vakfı da işte böyle bir kurum. Galatasaray Li­sesi'nin, Galatasaraylılar Derne­ği’nin ve Galatasaray Futbol Ku­lübü’nün arkasında kendi koza­sını örmüş, gelişmiş ve büyümüş bir kurum. Gölgede kalması bel­ki biraz da üstlendiği zor ve emek isteyen görevle ilgili olmuş. Ama bugün gelinen noktada Galata­saray Yardımlaşma Vakfı’nı top­lumda daha iyi tanınması zamanı gelmiş görünüyor. Çünkü vakfın verdiği hizmetler artık çok cid­di bir aşamaya ulaşmış durumda. Sadece Galatasaraylılara değil, toplumda giderek artan bir ihti­yaca da yanıt veriyor, hizmet su­nuyor. Bu kısa yazıyla önemli hiz­metler veren bu vakfı tanıtmak istedim. Çünkü Türkiye’nin Ga­latasaraylılar Yardımlaşma Vakfı gibi daha pek çok başarılı kurum ve kuruluşlara ihtiyacı var. Vakıf Türk toplumu için güzel ve başa­rılı bir örnek sunuyor.

Yaşlılar için bakım hizmeti

Galatasaraylılar Yardımlaş­ma Vakfı ilk kez o dönemin Ga­latasaraylılar Derneği Başkanı ve İstanbul’un ünlü hukukçuları arasında yer alan Prof. Dr. Oğuz İmregün ve Galatasaray Lise­li yol arkadaşları tarafından ku­rulmuş. Geçen yıllar içerisinde yapılan bağışlarla, tamamen gö­nüllü yardım ve desteklerle bu­günlere gelmiş. Vakıf Başkanlı­ğı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Kurulu üyelikleri tamamen gö­nüllülük üzerine kurulu ve bu gö­revlerdeki insanlara hiç bir ücret veya huzur hakkı ödenmiyor. Üs­telik pek çok mütevelli ve yöne­tim kurulu üyesi vakfa halâ nakit, ayni veya hizmetle bağış yapma­yı sürdürüyor. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı bugün Flor­ya’da, kendine ait 2 bin 500 met­re karelik bir arsa üzerinde yer alıyor. 2014 yılından beri de 5 bin metrekarelik bir kapalı alan­da hizmet veriyor. Vakıf bu bina altında yaşlılar için hem huzu­revi hem de bakımevi hizmetle­rini ücreti karşılığında sunuyor. Huzurevi konsepti yalnız yaşa­yan ye da yalnız yaşamayı seçmiş yaşlılar için düşünülmüş. Böyle­ce vakfın belli bir yaşın üzerinde­ki sakinleri kendi aralarında sos­yalleşmek; zaman zaman vakıf tarafından düzenlenen etkinlik­lere katılmak, yaşam keyfini de­vam ettirmek fırsatını bulabili­yorlar. Vakıf tarafından organize edilen günü kültürel geziler, vakıf binasında yapılan söyleşiler, dü­zenlenen kısa gösteriler huzurevi sakinleri için renkli anlar yaşa­mak anlamına geliyor. Bakıme­vi hizmeti ise vakfın özel bakıma ihtiyaç duyan sakinler için kur­gulanmış. Onların ihtiyaçlarına göre bakımları özenle yapılıyor. Bütün bu hizmetleri ise 2019 yı­lından beri kendisi, kendi kalifiye personeli ile yürütüyor.

Doktorlar gönüllü hizmet veriyor

Tüm bu hizmetlerin gerçek­leştirilebilmesi için Galatasa­raylılar Yardımlaşma Vakfı’nın bünyesinde 35 personel çalışı­yor. Biri kadrolu doktorun dışın­da görev yapan personelin çoğu da eğer yaptıkları iş gerektiriyor­sa eğitimini veya kursunu almış personelden oluşuyor. Ayrıca her hafta Galatasaray Liseli bir dok­tor, tamamen gönüllülük ilkesiy­le vakfa gelerek yurt sakinlerine kendi branşında muayene ve da­nışmanlık hizmeti veriyor. Bu gö­nüllü hizmet ise yurdun sakinleri açısından özel bir duygusal an­lam ifade ediyor.

Topluluk dışı sakinlere de açık

Adının Galatasaraylılar Yar­dımlaşma Vakfı, kurucularının ise Galatasaray Liseliler olma­sına rağmen vakfın huzurevi ve bakımevi hizmetleri Galatasaray topluluğunun dışındaki sakinle­re de ücretli olarak açık. Nitekim vakfın bugün 75 sakini var. Vak­fın yaklaşık iki sakinine yaklaşık iki personel düşüyor. Bu 75 saki­nin 30 kişisinin Galatasaray Li­sesi veya Galatasaray Spor Kulü­büyle hiçbir bağlantısı yok. Vakfı duymuşlar, hizmetlerinin niteli­ğini övgüyle işitmişler ve kendi istekleri ya da ailelerinin yönlen­dirmesiyle burada ücretini öde­yerek kalıyor ve yaşıyorlar. Ge­ri kalan 45 sakin ise Galatasaray Lisesi mezunlarının veya Gala­tasaray Spor Kulübü üyelerinin yakınlarından oluşuyor ve yine ücreti karşılığı hizmet alıyorlar. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’nın Florya’daki tesisi, hem hizmetin niteliği hem de konfor bakımından başarıyla çalışıyor.

Vakıf Başkanı Betül Pasinler, 30 Nisan günü mazbatalarını alan yeni yönetim kurulu üyele­riyle birlikte sadece bugün hiz­metin en iyi şekilde verilmesini sağlamayı değil, geleceği de en iyi şekilde planlamayı hedefledik­lerini belirtiyor. Şimdi, yeni ba­ğışçıların da desteğiyle Galatasa­raylılar Yardımlaşma Vakfı için yeni projeler ve yeni hedefler za­manı.