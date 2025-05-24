Kendi kozasını örmüş gelişmiş ve büyümüş bir kurum
REHA BİLGE
Galatasaray adının Galatasaray Lisesi, Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü ile sıkı sıkıya bütünleşmiş olması zaman zaman aynı adı taşıyan başka kurumların biraz geride kalmasına yol açıyor. Yaptıkları hizmetin önemi toplumun gündemine gelmiyor ya da gelmek fırsatını bulamıyor. Bu elbette ki sadece Galatasaray’la sınırlı bir sorun değil. Futbolun, politikanın veya eğitim kurumlarının toplumda farklı bir ağırlığı var. Haklı olarak da bu kurumlar gündemin ön sıralarında yer alıyorlar. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı da işte böyle bir kurum. Galatasaray Lisesi'nin, Galatasaraylılar Derneği’nin ve Galatasaray Futbol Kulübü’nün arkasında kendi kozasını örmüş, gelişmiş ve büyümüş bir kurum. Gölgede kalması belki biraz da üstlendiği zor ve emek isteyen görevle ilgili olmuş. Ama bugün gelinen noktada Galatasaray Yardımlaşma Vakfı’nı toplumda daha iyi tanınması zamanı gelmiş görünüyor. Çünkü vakfın verdiği hizmetler artık çok ciddi bir aşamaya ulaşmış durumda. Sadece Galatasaraylılara değil, toplumda giderek artan bir ihtiyaca da yanıt veriyor, hizmet sunuyor. Bu kısa yazıyla önemli hizmetler veren bu vakfı tanıtmak istedim. Çünkü Türkiye’nin Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı gibi daha pek çok başarılı kurum ve kuruluşlara ihtiyacı var. Vakıf Türk toplumu için güzel ve başarılı bir örnek sunuyor.
Yaşlılar için bakım hizmeti
Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı ilk kez o dönemin Galatasaraylılar Derneği Başkanı ve İstanbul’un ünlü hukukçuları arasında yer alan Prof. Dr. Oğuz İmregün ve Galatasaray Liseli yol arkadaşları tarafından kurulmuş. Geçen yıllar içerisinde yapılan bağışlarla, tamamen gönüllü yardım ve desteklerle bugünlere gelmiş. Vakıf Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Kurulu üyelikleri tamamen gönüllülük üzerine kurulu ve bu görevlerdeki insanlara hiç bir ücret veya huzur hakkı ödenmiyor. Üstelik pek çok mütevelli ve yönetim kurulu üyesi vakfa halâ nakit, ayni veya hizmetle bağış yapmayı sürdürüyor. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı bugün Florya’da, kendine ait 2 bin 500 metre karelik bir arsa üzerinde yer alıyor. 2014 yılından beri de 5 bin metrekarelik bir kapalı alanda hizmet veriyor. Vakıf bu bina altında yaşlılar için hem huzurevi hem de bakımevi hizmetlerini ücreti karşılığında sunuyor. Huzurevi konsepti yalnız yaşayan ye da yalnız yaşamayı seçmiş yaşlılar için düşünülmüş. Böylece vakfın belli bir yaşın üzerindeki sakinleri kendi aralarında sosyalleşmek; zaman zaman vakıf tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, yaşam keyfini devam ettirmek fırsatını bulabiliyorlar. Vakıf tarafından organize edilen günü kültürel geziler, vakıf binasında yapılan söyleşiler, düzenlenen kısa gösteriler huzurevi sakinleri için renkli anlar yaşamak anlamına geliyor. Bakımevi hizmeti ise vakfın özel bakıma ihtiyaç duyan sakinler için kurgulanmış. Onların ihtiyaçlarına göre bakımları özenle yapılıyor. Bütün bu hizmetleri ise 2019 yılından beri kendisi, kendi kalifiye personeli ile yürütüyor.
Doktorlar gönüllü hizmet veriyor
Tüm bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’nın bünyesinde 35 personel çalışıyor. Biri kadrolu doktorun dışında görev yapan personelin çoğu da eğer yaptıkları iş gerektiriyorsa eğitimini veya kursunu almış personelden oluşuyor. Ayrıca her hafta Galatasaray Liseli bir doktor, tamamen gönüllülük ilkesiyle vakfa gelerek yurt sakinlerine kendi branşında muayene ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu gönüllü hizmet ise yurdun sakinleri açısından özel bir duygusal anlam ifade ediyor.
Topluluk dışı sakinlere de açık
Adının Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, kurucularının ise Galatasaray Liseliler olmasına rağmen vakfın huzurevi ve bakımevi hizmetleri Galatasaray topluluğunun dışındaki sakinlere de ücretli olarak açık. Nitekim vakfın bugün 75 sakini var. Vakfın yaklaşık iki sakinine yaklaşık iki personel düşüyor. Bu 75 sakinin 30 kişisinin Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Spor Kulübüyle hiçbir bağlantısı yok. Vakfı duymuşlar, hizmetlerinin niteliğini övgüyle işitmişler ve kendi istekleri ya da ailelerinin yönlendirmesiyle burada ücretini ödeyerek kalıyor ve yaşıyorlar. Geri kalan 45 sakin ise Galatasaray Lisesi mezunlarının veya Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin yakınlarından oluşuyor ve yine ücreti karşılığı hizmet alıyorlar. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’nın Florya’daki tesisi, hem hizmetin niteliği hem de konfor bakımından başarıyla çalışıyor.
Vakıf Başkanı Betül Pasinler, 30 Nisan günü mazbatalarını alan yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sadece bugün hizmetin en iyi şekilde verilmesini sağlamayı değil, geleceği de en iyi şekilde planlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Şimdi, yeni bağışçıların da desteğiyle Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı için yeni projeler ve yeni hedefler zamanı.