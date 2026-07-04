Kira tavanında artış maaş zamlarını katladı

TÜFE artışı yüzde 0,99’la beklentilerin altında kaldı. Altı aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 32,11’e düştü. İlk yarıdaki oranlara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 17,76, memurlar ve emeklileri ise yüzde 13,5 zam alacak. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde artış tavanı yüzde 32,03’le emekli zammının 1,8, memur zammının 2,4 katı.

Manşet enflasyon, haziranda gıdadaki yavaşlama ve ulaştırma ile giyimdeki düşüşlere bağlı olarak piyasa beklentilerinden de düşük kalarak yüzde 1’in altında geldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık artış yüzde 0,99 oldu. Haziran TÜFE artışı için tahminler farklı kuruluşların anketlerinde yüzde 1,2–1,5 aralığında, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yüzde 1,36 çıkmıştı. TÜFE’de ocak-haziran dönemindeki artış yüzde 17,76’ya ulaşırken; aylık oranın geçen yılın haziran ayındaki yüzde 1,37’nin altında gelmesi nedeniyle yıllık oran mayısa göre 0,50 puan düşerek yüzde 32,11’e indi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de haziranda yüzde 1,80 arttı. Yİ-ÜFE’de yıllık bazda artış yüzde 28,09, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 27,26 oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

“Şoklara rağmen eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politika bileşiminin sağladığı makro finansal istikrar sayesinde enflasyondaki aşağı yönlü ana eğilimin devam etmesi beklenmektedir.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

“Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.”

Temmuz kira artış tavanı %32,03

Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde baz alınan 12 aylık ortalamalara göre yıllık TÜFE artışı ise haziran sonu itibarıyla yüzde 32,03 oldu. Buna göre, temmuz içinde yenilenecek kira sözleşmelerinde artış, bu oranı geçemeyecek. Kira artış tavanı önceki aya göre 0,21 puan düştü. Ancak kira artışı emekli zammının 1,8, memur zammının 2,4 katı düzeyinde.

Faiz indirimi mümkün mü?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz’da yapılacak. Aylık enflasyonun haziranda yüzde 1’in altına inmesi, faiz indirim süreci için de mesaj niteliğinde. Enflasyondaki düşüş, halen yüzde 37 düzeyinde bulunan politika faizinde indirime alan açan bir unsur.

Ancak hem küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik risklerde henüz belirsizliklerin tam aşılamaması hem de TÜFE’nin detayları temkinli olmayı salık veriyor. Merkez Bankası’nın enflasyonda yıllık yüzde 24’lük revize ara hedefinin tutması, kalan 6 ayın ortalamasında TÜFE artışının yüzde 0,86’yı; yüzde 26’lık yıl sonu beklentisi için de yüzde 1,13’ü aşmamasına bağlı.