Milyar TL’lik harcama milyar dolarlık kaldıraç

Ankara’nın ev sahipliğin­de 7-8 Temmuz’da ger­çekleştirilecek tarihi NATO Liderler Zirvesi için ge­ri sayım sürerken, dev organi­zasyonun Türkiye ekonomisine yönelik kısa ve olası uzun vade­li finansal bilançosu netleşme­ye başladı. Ankara’da düzenle­necek tarihi zirve, Türkiye’nin hem diplomasi hem de savunma sanayii alanındaki küresel ko­numunu pekiştirecek çok kritik bir dönemeç.

Dünya liderlerini Beştepe’de buluşturacak zirve, Ankara’yı sadece diplomasinin değil, küresel finansın da nabzı­nın attığı yer haline getiriyor. Bu dev zirve, Türkiye için kısa va­dede maliyetli bir prestij yatırı­mı gibi görünse de uzun vadede ülkenin risk primini düşürecek ve savunma sanayiine milyar­larca dolarlık sipariş yağdıracak stratejik bir kaldıraç potansiyeli barındırıyor.

10 bin katılımcı bekleniyor

Zirve, 7–8 Temmuz 2026 ta­rihlerinde toplam 2 gün süre­cek. Toplantılara Beştepe’de­ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NATO’ya üye 32 ülkenin yanı sıra arala­rında Ukrayna, Japonya, Güney Kore, Avustralya ile Yeni Zelan­da’nın da bulunduğu 9 misafir ülkenin devlet ve hükümet baş­kanları ile dışişleri ve savunma bakanları zirveye davetli. Ayrı­ca Ukrayna gibi stratejik ortak ülkelerin liderleri de davetliler arasında. Zirveye yüzlerce dip­lomat, bürokrat, teknik heyet ve uluslararası basın mensubu da katılıyor.

Güvenlik ve dele­gasyon boyutunu anlamak için çarpıcı bir örnek olarak; sadece ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1.400 kişilik bir heyet­le Ankara’ya gelmesi veriliyor. Zirveye katılması beklenen res­mi ana heyetlerin toplam kişi sayısı yaklaşık 6.000 kişi dola­yında. Ayrıca liderlerin devasa koruma ekipleri, lojistik destek personeli ve teknik heyetleri­nin yanı sıra zirveyi yerinde iz­leyecek yaklaşık 2.000 ulusla­rarası basın mensubu da dahil edildiğinde, zirve periyodun­da Ankara’ya ayak basacak tah­mini toplam ziyaretçi sayısının 10.000’i bulması bekleniyor. Kent genelinde ise zirve güven­liği için toplam 44.000 Emniyet personeli görev yapacak.

Uzun vadede kaldıraç etkisi

Analistler, Ankara NATO Zirvesi’nden orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine beklenen olası katkılar konusunda ise başlıca şu öngörülerde bulunuyor:

-NATO üyelerinin savunma bütçelerini GSYH’lerinin yüzde 5’ine kadar artırma kararı, Türk savunma sanayiinin ürettiği İHA/SİHA, zırhlı araçlar, mühimmat, roket sistemleri için devasa bir pazar anlamına geliyor, milyarlarca dolarlık yeni sipariş ve ihracat kapısı açılabilir.

-İttifakın mühimmat ve teknoloji tedarikinde Türkiye’nin üretim kapasitesi öne çıkabilir, Avrupalı ortaklarla uzun vadeli ortak üretim anlaşmaları imzalanabilir.

-Dev zirveye sorunsuz ev sahipliği yapmak Türkiye’nin risk primini (CDS) düşürerek hem devletin hem özel sektörün daha ucuz dış borç bulmasını sağlayabilir. Risk primindeki 20-30 baz puanlık düşüş, kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini yıllık bazda 200-300 milyon dolar azaltıyor.

-Türkiye’nin jeopolitik güvenliği ve istikrarı tescilleneceği için uzun vadeli yabancı sermaye (FDI) girişi yıllık bazda 1,5-2 milyar dolar artabilir.

-Hürmüz Boğazı’ndaki krizler derinleşirken, Türkiye’nin TANAP, TürkAkım vb. mevcut boru hatlarıyla güvenli ve alternatifsiz bir enerji rotası olma değeri pekişebilir.

-Zirve için Etimesgut Havalimanı gibi alanlara yapılan kalıcı yatırımlar, Ankara’yı uluslararası lojistik, diplomasi ve kongre turizmi merkezine dönüştürebilir.

Savunma sanayii ihracat çarpanı

Türkiye’nin cari savunma harcaması yaklaşık 36,4 milyar dolar seviyesinde ve bunun yüzde 27’si doğrudan ekipman/Ar-Ge’ye gidiyor. Ankara Zirvesi, Baykar, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN vb. Türk savunma şirketlerinin mühimmat, dron teknolojileri ve zırhlı araç tedariğinde NATO müttefiklerine “canlı bir fuar” gibi sunulmasını sağlayacak.

Zirvede kurulacak ikili diplomatik ilişkilerin, önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’nin yıllık ortalama 5,5 milyar dolar olan savunma ihracatını yüzde 15-20 arasında artırması bekleniyor. Bu da yıllık fazladan 1 milyar dolardan fazla ihracat artışı ile toplamda 3 milyar doların üzerinde yeni sözleşme hacmi anlamına geliyor.

Kritik gündem maddeleri: “NATO 3.0”

NATO’nun çağın şartlarına göre yeniden yapılandırılacağı ve “NATO 3.0” olarak adlandırılan konseptin şekilleneceği zirvede masadaki ana başlıklar şunlar:

-ABD’nin üzerinde durduğu en büyük yükümlülük, Avrupa ülkelerinin kendi savunma bütçelerini artırması (GSYH’nin yüzde 5’ine kadar varan uzun vadeli hedefler) ve ilk müdahale gücü olarak daha fazla sorumluluk alması.

-ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak karşılık vermesi sonucu tetiklenen küresel enerji ve deniz ticareti krizi, zirvenin en sıcak güvenlik maddelerinden biri.

-Rusya karşısında Ukrayna’ya yapılacak askeri, finansal ve endüstriyel yardımların koordinasyonunun sürdürülmesi.

-“Parayla füze durdurulamaz” vizyonuyla, nakit kaynakların hızla cepheye hazır mühimmat, teknoloji ve hava savunma sistemlerine dönüştürülmesi için ortak tedarik planları.

Türkiye’ye maliyet ve anlık getiri

Zirve dolayısıyla Etimesgut Havalimanının VIP statüsüne dönüştürülmesi ve altyapısının genişletilmesi için 9,5 milyar TL harcandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bütçe komisyonundaki sunumlarında ortaya çıktığı üzere, zirve protokol harcamaları için 2 milyar TL ek ödenek ayrıldı. Basına yansıyan harcama kalemlerine göre, zirvenin Türkiye’ye görünür doğrudan maliyeti şu an için 11,5 milyar TL’nin üzerinde. Ekstra kalemlerle bunun 12 milyar TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.

Zirvenin hazırlık evresi dahil yaklaşık 5-6 günlük sürede Ankara’da olacak resmi delegasyonlar, korumalar, teknik ekipler ve medya mensuplarının yapacağı olası doğrudan harcama ise bunun çok altında. Resmi heyetler ve beraberinde geleceklerle birlikte 8 bin dolayındaki kişinin VIP konaklama, lüks araç kiralama, özel güvenlik lojistiği, restoran ve delegasyon harcamaları dahil kişi başı tahmini günlük ortalama harcama 1.200 dolar, zirveyi takip edecek basın mensupları için ise bu tutar 400 dolar varsayıldığında, zirvenin kent ekonomisine kısa vadeli toplam doğrudan enjeksiyonu 62-63 milyon dolar (yaklaşık 3 Milyar TL) dolayında tahmin ediliyor. Bu tutar sadece otel, yeme-içme ve araç kiralama vb. lokal lojistiğe doğrudan akan sıcak parayı ifade ediyor.

Zirvenin kısa vadeli getirileri konusunda Ankara’nın bir “diplomasi ve kongre şehri” olarak küresel vitrine çıkmasına da işaret ediliyor; bu sayede gastronomi, müze ve kültür turizminin canlanması bekleniyor. Zirve için Etimesgut’taki askeri havaalanının sivil/diplomatik ihtiyaçlara göre yenilenerek “Ankara Havalimanı” adıyla açılması da kentin lojistik altyapısına doğrudan bir katkıyı oluşturuyor.

Önceki zirvenin finansal bilançosu

Geçmiş zirvelere bakıldığında, ev sahibi ülkelerin organizasyon için harcadığı bütçenin, zirve haftasında kente giren sıcak parayla karşılanmadığını, ancak zirveden sonraki 1-3 yıllık süreçte, savunma sanayii siparişleri, ortak üretim ortaklıkları ve makroekonomik güven endeksi kanalıyla harcanan paranın kat kat fazlasının ülke ekonomisine geri döndüğü görülüyor.

Bir önceki zirve, Haziran 2025’te Hollanda’nın Lahey kentinde yapıldı. Hollanda, tarihinin bu ilk NATO liderler zirvesinde yaklaşık 8.500 resmi delege ve 2.000’den fazla gazeteciyi ağırladı. Şehirdeki lüks oteller, restoranlar ve özel lojistik firmaları sadece bir haftada 50-55 milyon Euro civarında doğrudan nakit girdisi sağladı.

2025 Lahey Zirvesi’nin en önemli kararı, üye ülkelerin savunma bütçelerini GSYH’lerinin yüzde 5’ine çıkarma taahhüdü oldu (NATO 3.0 altyapısı). Hollanda bu kararla birlikte kendi savunma bütçesini hızla yüzde 3,5’e yükseltti. Bu bütçe genişlemesi, Hollanda merkezli yüksek teknoloji, siber güvenlik, havacılık ve radar sistemleri üreten yerli savunma sanayii firmalarına milyarlarca euro değerinde yeni yerli ve uluslararası sipariş olarak geri döndü.