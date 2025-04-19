  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Çisil SOHODOL
  4. Kırık gülümsemeler çağı: Umut nerede soluklanır?

Kırık gülümsemeler çağı: Umut nerede soluklanır?

Prof. Dr. Çisil SOHODOL
Prof. Dr. Çisil SOHODOL [email protected]

Gece uykum kaçtı.

Uyandım, ekranı açtım.

Bir arkadaşım yeni iş bulmuş, di­ğeri taşınmış.

Bir diğeri “artık kendim için ya­şıyorum” yazmış.

Parmaklarım durdu.

Sustum.

Mutlu muyum?

Ne zaman mutlu olmak bu kadar yorucu hale geldi?

O gece sessizce kendime şu soru­yu sordum: “İyi misin?”

Bir cevap gelmedi.

Sonra sabah oldu.

Ve ekranlar doldu: En mutlu ül­keler sıralaması, iyi oluş puanları, psikolojik sağlığın alarm verdiği toplumlar…

Bir şey fark ettim.

Sadece ben değilmişim.

Dünya da kendine aynı soruyu soruyormuş: “Ben iyi miyim?”

“İnsan kendini iyi hissetmedi­ğinde, dünya da iyi hissetmez.”

– Johan Galtung’un bu sözü artık sadece bir metafor değil; gezegenin duygusal röntgeni gibi.

Bir sabah daha, dünya mutluluk haritasında gri tonların koyulaştı­ğı bir yerde uyandık. Kahvemizi yu­dumlarken ekranlara düşen man­şetler tanıdık: Artan yaşam paha­lılığı, iklim felaketleri, savaşlar, kutuplaşma, sosyal izolasyon, diji­tal yabancılaşma… Ve sonra rutin başlar: Sayfa kapanır, ekranlar de­ğişir, bildirimler çoğalır. Ama içi­mizde bir yer gülümsemeyi gitgide daha fazla erteliyor.

2024 Dünya Mutluluk Raporu, altı temel kriter etrafında şekille­niyor: yaşam memnuniyeti, sosyal destek, özgürlük algısı, cömertlik, yolsuzluk algısı ve kişi başı gelir. Listenin ilk sıralarında her zaman­ki gibi İskandinav ülkeleri yer alı­yor. Dünya sıralamasında ise özel­likle genç nüfusun bulunduğu pek çok ülkede dikkat çekici bir düşüş var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, bu genel tablonun biraz ge­risinde seyrediyor ama tablo yal­nızca coğrafi değil; nesiller arası bir krize işaret ediyor.

Yalnızlık, yeni bir salgın mı?

İngiltere 2018’de, Japonya 2021’de ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kur­duğunda, bu karar sadece sembolik değildi. Yalnızlık, artık bireysel bir his değil; toplumsal bir fenomen. MIT profesörü Sherry Turkle, Alo­ne Together adlı çalışmasında diji­tal çağda ‘birlikteyken bile yalnız­laşan’ bireylerden söz ediyor. Me­saj kutularımız dolu ama gerçek anlamda konuştuğumuz kişi sayısı azalıyor. Her şey yakın ama her şey yüzeysel.

Birçoğumuz bir tıkla ulaşabildi­ğimiz insanlarla bağ kurmakta zor­lanıyor; çünkü ekranlar arası ya­kınlık, zihinler arası temasla aynı değil. Çevrim içiyiz ama içimizde kimse yok. Bu dijital yalnızlık, tek­nolojiyle değil, onun şekillendirdi­ği ilişkilerle ilgili.

Harvard’ın 85 yıllık Grant Study araştırması, insanın en temel mut­luluk kaynağının ‘güçlü sosyal iliş­kiler’ olduğunu açıkça ortaya ko­yuyor. Para, kariyer, başarı… Hiç­biri, bir dost sesi kadar uzun vadeli bir huzur getirmiyor. Ama bu bağ­lar, dünya genelinde zayıflıyor. Çünkü artık herkes kendi küçük ekranında, kendi büyük yalnızlı­ğıyla meşgul.

Gelecek: Sadece bir takvim değil, bir belirsizlik alanı

2023 yılında Pew Research tara­fından yürütülen küresel araştır­ma, 18-29 yaş arası bireylerin yüz­de 67’sinin gelecek hakkında ciddi kaygı taşıdığını gösteriyor. Üstelik bu oran, 2010 yılında yalnızca yüz­de 42 idi. Yani yalnızca bir ülkede değil, dünyanın dört bir yanında gençler gelecekten çok endişe du­yuyor. Bu endişe sadece ekonomik değil; psikolojik, duygusal ve varo­luşsal.

Türkiye gibi gelişmekte olan ül­kelerde de benzer sinyaller göz­lemleniyor. Ancak bu, sadece ye­rel bir durum değil. Dünya çapında genç nesiller, ‘çalışarak yüksele­ceği’ne, ‘hayal kurarak inşa edece­ği’ne dair inancını kaybetmek üze­re. Akademik literatürde ‘gelecek inşası motivasyonu’ denen kav­ram, alarm veriyor. Çünkü gençler artık hayal kurmanın bile bir mali­yeti olduğuna inanıyor.

Ukrayna’da ve Gazze’de süren savaşlar, dünya gündemini yalnız­ca politik değil, psikolojik düzey­de de etkiliyor. BM verilerine gö­re, son beş yılda savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan bireylerin ruhsal bozukluk geliştirme ora­nı yüzde 22’ye ulaştı. Savaş sade­ce cephede değil; çocukların oyun alanlarında, yetişkinlerin uykula­rında da yaşanıyor.

Bunun yanında, toplumlar her zamankinden daha fazla kutup­laşmış durumda. Dünya Değer­ler Araştırması’nın 2023 verileri, özellikle sosyal medya algoritma­larının etkisiyle ‘biz’ ve ‘onlar’ ay­rımının güçlendiğini gösteriyor. Kutuplaşma sadece siyasi değil; kültürel, duygusal ve hatta coğrafi sınırlarla çevrili bir yalnızlık ya­ratıyor.

Amerikalı sosyolog Zeynep Tü­fekçi’nin deyimiyle, “insanlar ar­tık birbirini değil, kendi düşünce­lerinin yansımalarını dinliyor.” Bu yankı odalarında büyüyen bireyler, farklı olanla karşılaşınca ya öfkele­niyor ya da susuyor. Ve bu, birlikte yaşama ihtimalini zayıflatıyor.

Ekolojik kaygı ve umudun sessizliği

The Lancet’in 2021 tarihli araş­tırmasına göre, 16-25 yaş arası gençlerin yüzde 59’u iklim krizine bağlı ciddi kaygılar yaşıyor. Yüzde 45’i ise bu nedenle çocuk yapmayı düşünmüyor. Bu veriler, gezegenin geleceği kadar, bireylerin kendi ge­leceklerine duyduğu inancı da sor­gulatıyor.

Eko-anksiyete, yalnızca bir psi­kolojik durum değil; kolektif bir uyanış hali. Orman yangınları, sel felaketleri, buzulların erimesi ar­tık doğa olayları değil; duygusal te­tikleyiciler. Birçok genç, doğaya sırtını yaslayamıyor artık. Çünkü doğa da yorgun, doğa da yalnız.

Ve belki de en kötüsü, umut bi­le eskisi gibi konuşmuyor. Çün­kü umut, hak edilmesi gereken bir duygu gibi hissediliyor artık. Oysa umut, bir lüks değil; bir ihtiyaç.

Martin Seligman’ın PERMA modeli, pozitif duygular (P), katı­lım (E), anlamlı ilişkiler (R), an­lam (M) ve başarı (A) üzerinden insanın iyi oluş hâlini tanımlar. Ve araştırmalar gösteriyor ki, bu beş ayağın sadece biri bile güçlendi­ğinde yaşam kalitesi belirgin şe­kilde artıyor.

Dünyanın dört bir yanında bu alanda umut veren uygulamalar var: İzlanda’da gençlerin madde kullanımını azaltmak için sanat destekleniyor. Kanada’da sağlık merkezleri ‘doğa reçeteleri’ yazı­yor. Güney Kore'de yaşlılara sa­bah dans programları sunuluyor. Türkiye’de de gençlik merkezleri, psikolojik destek hatları, topluluk bazlı projeler yaygınlaşıyor.

İyi oluş bireysel değil, toplumsal bir inşa süreci. Ve bu inşa, bir okul­dan, bir apartman girişinden, bir omuzdan başlıyor.

…Ve belki de umutsessizce çoğalır

Bugün dünya, tek bir kişisel so­runun evrensel yankısıyla uğuldu­yor: “İyi miyim?”

Cevap kimse için net değil. Ama işte tam da bu belirsizlikte, birlikte iyileşme ihtimali doğuyor.

Çünkü dünya, yalnızca ekonomi­lerle değil, duygularla da ayakta du­rur. Ve bazen bir toplumun en bü­yük kalkınma planı, birbirine “ya­nındayım” diyebilmesidir.

Belki çözüm politikada değil, parkta başlayan bir sohbette sak­lıdır.

Belki umut; bir çocuğun toprak­la buluştuğu anda, bir gencin sesini duyduğunda, yaşlı birinin hatırlan­dığını fark ettiğinde filizlenir.

Belki ‘mutluluk’ dediğimiz şey, uzak bir hedef değil de başkası için yer açabildiğimiz anlarda ortaya çıkan bir yan etkidir. O yüzden bu­gün, tek başımıza iyi olamayacağı­mızı bilerek başlayalım güne.

Birinin yüzündeki çizgiyi, keli­melerindeki tereddüdü, bakışında­ki yorgunluğu fark ederek.

Ve küçük bir şeyi unutmayarak:

Umut, büyük cümlelerde değil, küçük temaslarda büyür.

Bir el uzatıldığında.

Bir ses duyulduğunda.

Bir kalp, başka bir kalbin ritmini duyabildiğinde. Belki o zaman, bu gri harita yavaş yavaş renklenir.

Ve dünya, yeniden gülümseme­yi hatırlar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Devletin eli soğuyunca: #HandsOff2025 ve Amerika'nın görünmeyen yıkımı 12 Nisan 2025
Tarife mi dediniz? Trump yeni sezonu başlattı 05 Nisan 2025
Direksiyon başında kim var? 29 Mart 2025
Oyun değişiyor, ama herkes için mi? 22 Mart 2025
Tüketici direnişinin yeni yüzü: Trump, Musk ve Kaotik Dünya 15 Mart 2025
Kırık kanatlarla uçmaya çalışmak 11 Mart 2025
Dünyanın yeni dengesi: Trump, Zelenskiy ve kaybolan gerçekler 22 Şubat 2025
Çocukları korumak için daha kaç çığlık duymamız gerek? 15 Şubat 2025
Yapay zekâ çağında eğitimin geleceği: Bilginin ötesine geçmek 08 Şubat 2025
Trump’ın gölgesi: İklim krizi ve sağlık sistemine darbe üstüne darbe 01 Şubat 2025