Yapay Zekâ çağında reklamcılık: Ajansların en zor sınavı

Prof. Dr. Çisil SOHODOL

 Geçtiğimiz Mayıs ayında Me­ta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin geleceğe dair vizyonunu yeniden sahneye taşıdı. Kısa ama çarpıcı açıklamasında, 2026 so­nuna kadar reklamcılığın baştan sona yapay zekâ ile otomasyona taşınacağını duyurdu. Bu vizyon, reklam dünyasında büyük bir tar­tışma yarattı. Çünkü Meta, mar­kaların sadece ürün görseli ya da temel hedefini yüklemesiyle ge­ri kalan her şeyi — metin, görsel, hedefleme, bütçe optimizasyo­nu, performans ölçümünü — al­goritmalara bırakmayı planlı­yordu. Meta'nın yapay zekasının resim, video ve metin içeren rek­lamı oluşturabileceği ve ardın­dan bütçe önerileriyle Instagram ve Facebook'ta kullanıcı hedefle­mesini belirleyebileceği ve tüm sürecin otomatize edilmesi rek­lam dünyasında tüm kartların ye­niden dağıtılması anlamına geli­yordu.

Aradan birkaç ay geçmeden geçen hafta New York’ta düzen­lenen kapalı zirvede de bu viz­yon ajans temsilcilerine anlatıl­dı. Zuckerberg, orada ajanslara doğrudan güvence verdi: “Siz bu hikâyenin dışında değil, merke­zindesiniz.” Ancak bu cümlenin kendisi bile ajansların içinde bu­lunduğu tedirginliği gösteriyor. Reklamcılık, makinelerin verim­liliği ile insanın yaratıcılığının kesiştiği bir döneme girmiş du­rumda.

Meta’nın halihazırda sunduğu Advantage+ kampanya araçları, reklamcılığın birçok adımını oto­matikleştirmiş durumda. Test so­nuçlarına göre, klasik kurulumla­ra kıyasla maliyetlerde çift haneli düşüşler, dönüşümlerde ise kay­da değer artış sağlanıyor. Ayrıca Andromeda adı verilen yeni sis­tem, devasa veri havuzundan en uygun reklamı seçerek hatırlan­ma oranlarını ve kalite puanlarını yükseltmiş durumda.

Bu tablo, yapay zekânın reklam performansına doğrudan katkı sunduğunu ortaya koyuyor. An­cak işin bir de görünmeyen tarafı var: Yaratıcı özgünlük. Türkiye’de hafızalara kazınan kampanyaları düşünelim. Bazen bir deyimin ze­kice ters yüz edilmesi, bazen top­lumsal bir olaya incelikle dokun­mak, bazen de yerel bir espri rek­lamın kaderini belirliyor. Yapay zekâ henüz bu incelikleri kavra­yacak derinliğe sahip değil.

İşte ajansların yeni rolü bura­da ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde ajanslar, algoritmaların ürettiklerini yalnızca kullanma­yacak; onlara anlam, ruh ve özgün­lük katacak. Çünkü verimlilik tek başına markayı büyütmez. Fark yaratan şey, kalplere dokunan bir fikirdir.

Ekonomi boyutu: Fırsat ve riskler

Otomasyonun ekonomik yansı­maları da son derece önemli. Me­ta’nın 2025 ikinci çeyrek sonuç­ları, reklam gelirlerinde yüzde 22 artışla 47,5 milyar dolara ulaşıldı­ğını gösterdi. Günlük kullanıcı sa­yısı 3,5 milyarı bulurken, reklam gösterimleri çift haneli oranlarda arttı. Daha da önemlisi, reklam ba­şına fiyat yüzde 9 yükseldi. Bu tab­lo, yapay zekâ destekli reklamla­rın hem ölçeği büyüttüğünü hem de pazara yön verdiğini gösteriyor.

Bu gelişmeler Türkiye’deki KO­Bİ’ler için yeni bir kapı aralıyor. Bugün küçük bir işletme, hatta bir üretici kooperatifi, Meta’nın sun­duğu otomatik kampanya araç­larıyla ürününü yalnızca köy pa­zarında değil, ülkenin dört bir yanında tanıtabilir hale geliyor. Peynirini, zeytinyağını ya da el emeği tekstil ürününü dijital ka­nallardan hedef kitlesiyle buluş­turma şansı artık çok daha yüksek. Üstelik bu kampanyaları yürüt­mek için büyük ajans bütçeleri­ne de ihtiyaç kalmıyor. Bu anlam­da bu tarz işletmelerimizin ilgili araçları veri ile besleyebilecek ye­terliliklerini geliştirmek ve yapay zekâ destekli iletişim içeriği oluş­turabilme sistemlerini kullana­bilme kapasitelerini desteklemek ekonomimizin geleceği için daha da önemli hale geldi.

Ama madalyonun öteki yüzü ajanslar açısından daha zor. Çün­kü küçük ve orta ölçekli işletme­ler, “Ajansa gerek yok, bu işi ken­dim yapabilirim” deme noktasına hızla gelebilir. Bu da ajansların iş modellerini doğrudan tehdit edi­yor. Yine de büyük markalar için tablo farklı. Çoklu pazarlarda ko­ordinasyon sağlamak, marka gü­venliğini korumak ve uzun vadeli strateji oluşturmak hâlâ ajansla­rın uzmanlığını gerektiriyor. Yani ajansların tamamen ortadan kalk­ması değil, rollerinin yeniden ta­nımlanması söz konusu.

Geleceğin ajansı: Tekdüzeliği kıran ve kültürü koruyan

Yapay zekâ destekli araçların reklamcılığa getirdiği en büyük risklerden biri, yaratıcılığın tek­düzeliğe teslim olması. Aynı algo­ritmalarla kurulan kampanyala­rın giderek birbirine benzediğini görmek zor değil. Renkler, slogan­lar, görsel düzenler… Hepsi hızla klişeye dönüşme tehlikesi taşıyor. Ajansların yeni misyonu, işte bu tekdüzeliği kırmak olacak.

Bir diğer önemli konu da kültü­rel duyarlılık. Türkiye’de bir rek­lamın başarılı olup olmayışını ba­zen bir şive, bazen bir mizah anla­yışı, bazen de toplumsal bir değere gösterilen hassasiyet belirliyor. Yapay zekâ bu derinliği kavraya­mıyor. Ajansların görevi, yapay zekânın verimliliğini kullanırken markaların kimliğini ve kültürel özgünlüğünü korumak olacak.

Geleceğin ajansı, kopyaları ço­ğaltan değil, farklılığı üreten; al­goritmaların ürettiklerine anlam, bağlam ve duyarlılık katan bir ak­tör olarak öne çıkacak.

İnsanın dokunuşu kaybolmayacak

Meta’nın vizyonu, reklamcılı­ğın taşlarını yerinden oynatıyor. Yapay zekâ verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor, küçük iş­letmeler ve kooperatifler için yep­yeni fırsatlar sunuyor. Ama bütün bu tabloya rağmen bir gerçek de­ğişmiyor: En iyi reklam hâlâ insa­na dokunan reklam.

Algoritmalar istatistikleri opti­mize edebilir, ama duyguları an­layamaz. Ajansların geleceği, ma­kinelerle rekabet etmekte değil; makineleri insan yaratıcılığının hizmetine sokmakta yatıyor. Belki de önümüzdeki yıllarda ajansların en önemli misyonu, yapay zekâ­nın ürettiklerini insana dair hikâ­yelerle yoğurmak olacak. Çünkü markaların kalıcı olmasını sağla­yan şey hâlâ bir algoritma değil, in­sanın kalbine dokunan bir fikirdir.

