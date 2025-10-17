Kış stiline sıcak dokunuş: Hırka ve ceket trendleri
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Kış mevsimi geldiğinde gardıroplarımızda en çok yer verdiğimiz parçalardan biri hiç kuşkusuz hırkalar oluyor. Soğuk havalarda hem konforlu hem de şık görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi, bu sezon da modanın merkezinde yer alıyor. Yumuşacık dokuları, farklı kesimleri ve her tarza uyum sağlayan renkleriyle hırkalar için stil sahibi görünmenin en zahmetsiz yolu diyebiliriz.
Ofiste gömlekle hafta sonu tişörtle
Klasik örgü hırkalar, uzun ve salaş modeller, bel hizasında biten modern kesimler… Her biri farklı bir tarzın temsilcisi. Ofiste zarif bir gömlekle ya da hafta sonu basic tişört ve jean ile kombinlenebilen hırkalar, günün her saatine uyum sağlayan pratik parçalar olarak öne çıkıyor. Özellikle bu sezonun trendi olan oversize hırkalar, hem rahat hem de cool bir görünüm isteyenlerin favorisi haline geldi.
Dokulu örgüler, geniş yakalar ve cep detayları bu yılın öne çıkan unsurları arasında. Kısacası hırka, her kombine sıcak bir dokunuş katmanın en kolay yolu olmaya devam ediyor.
Gardıropların yeniyıldızı: Oversized ceketler
Ancak son dönemlerde dikkat çeken bir değişim de var: hırkaların yerini almaya başlayan ceket modelleri! Özellikle kalın kumaşlı, hafif oversized ceketler hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getirerek gardıropların yeni yıldızı haline geliyor. Ceketler artık sadece dış giyim parçası değil; iç mekânda da kombinlerin merkezine yerleşiyor.
Benim bu sezonki favorim ise bol kesim ve geniş cepli bir ceket modeli. Rahat duruşuyla hem spor hem de şehirli bir stil oluşturuyor. Günlük kombinlerde hırka yerine kolayca tercih edilebilen bu tarz ceketler, hem sıcak tutuyor hem de modern bir görünüm sağlıyor. Jean, kumaş pantolon ya da triko takımlarla kombinlendiğinde ise her ortama uyum sağlayabiliyor.
Kısacası bu kış, ister yumuşacık bir hırkanın rahatlığını tercih edin ister güçlü bir ceketle tarzınızı öne çıkarın, önemli olan kendinizi hem sıcak hem de şık hissedin.
