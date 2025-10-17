Kış stiline sıcak dokunuş: Hırka ve ceket trendleri

Mustafa YALÇIN

Kış mevsimi geldiğinde gar­dıroplarımızda en çok yer verdiğimiz parçalardan biri hiç kuşkusuz hırkalar oluyor. Soğuk havalarda hem konforlu hem de şık görünmek isteyenlerin vaz­geçilmezi, bu sezon da modanın merkezinde yer alıyor. Yumuşa­cık dokuları, farklı kesimleri ve her tarza uyum sağlayan renkle­riyle hırkalar için stil sahibi gö­rünmenin en zahmetsiz yolu di­yebiliriz.

Ofiste gömlekle hafta sonu tişörtle

Klasik örgü hırkalar, uzun ve salaş modeller, bel hizasında bi­ten modern kesimler… Her biri farklı bir tarzın temsilcisi. Ofiste zarif bir gömlekle ya da hafta so­nu basic tişört ve jean ile kombin­lenebilen hırkalar, günün her sa­atine uyum sağlayan pratik par­çalar olarak öne çıkıyor. Özellikle bu sezonun trendi olan oversize hırkalar, hem rahat hem de cool bir görünüm isteyenlerin favorisi haline geldi.

Dokulu örgüler, geniş yakalar ve cep detayları bu yılın öne çıkan unsurları arasında. Kısacası hır­ka, her kombine sıcak bir doku­nuş katmanın en kolay yolu olma­ya devam ediyor.

Gardıropların yeniyıldızı: Oversized ceketler

Ancak son dönemlerde dikkat çeken bir değişim de var: hırkala­rın yerini almaya başlayan ceket modelleri! Özellikle kalın kumaş­lı, hafif oversized ceketler hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getirerek gardıropların yeni yıl­dızı haline geliyor. Ceketler artık sadece dış giyim parçası değil; iç mekânda da kombinlerin merke­zine yerleşiyor.

Benim bu sezonki favorim ise bol kesim ve geniş cepli bir ce­ket modeli. Rahat duruşuyla hem spor hem de şehirli bir stil oluştu­ruyor. Günlük kombinlerde hırka yerine kolayca tercih edilebilen bu tarz ceketler, hem sıcak tutu­yor hem de modern bir görünüm sağlıyor. Jean, kumaş pantolon ya da triko takımlarla kombinlendi­ğinde ise her ortama uyum sağla­yabiliyor.

Kısacası bu kış, ister yumuşacık bir hırkanın rahatlığını tercih edin ister güçlü bir ceketle tarzınızı öne çıkarın, önemli olan kendinizi hem sıcak hem de şık hissedin.