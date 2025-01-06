Konuyu kişiselleştirmenin tam zamanı

Bugün dünyasında her şey bir tık uzağı­mızda ve bilgi akışı o kadar yoğun ki, bir konuya odaklanmak neredeyse imkân­sız hale geldi. Telefonumuzdan gelen bil­dirimler, sosyal medyada karşımıza çıkan onlarca video, bir anda okunan binlerce ha­ber...

Hepsi zihnimizi meşgul ediyor. Peki, bu yoğunlukta dikkatleri çekmek ve kalple­re dokunmak için ne gerekiyor? Cevap ba­sit: kişiselleştirme. Çünkü kişiselleştirme, bir başka deyişle “kendine özel” hissini ya­ratmak, modern teknolojinin şifrelerinden biri. Bu yaklaşım, finans dünyasından e-ti­carete, hatta günlük hayatımızın her ala­nında karşımıza çıkıyor.

Kişiselleştirmenin sosyolojik boyutuna baktığımızda, temel ihtiyaçlarımızdan birine hitap ettiğini görüyoruz: Aitlik. Bir birey olarak farkındalık yaratmak ve baş­kaları tarafından tanınmak istiyoruz. Tek­noloji sayesinde, bu duyguyu artık bir mobil uygulamada bile deneyimlemek mümkün. Kişiselleştirilmiş bir mesaj, bir finansal hizmetten gelen adımıza özel bir teklif ya da sadece bizim ihtiyaçlarımıza uygun şekilde şekillendirilmiş bir menü... Hepsi bu duyguyu destekliyor. Burada asıl mesele, bireyin kendisini anladığınızı gös­termek.

Mahremiyet konusuna dikkat edilmeli

Kişiselleştirmenin temel unsurları ise şüphesiz ki veriye dayanıyor. Kullanıcının davranışları, tercihlerine göre yapılan ana­lizler ve bu analizlerden çıkan öngörüler kişiselleştirme deneyimlerinin omurgası­nı oluşturuyor. Ancak bu noktada mahre­miyet konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Kişiselleştirme, verinin doğru şekilde kul­lanılmasıyla anlam kazanıyor; aksi halde, bireylerin özel hayatına saygı gösteren bir strateji çözümden çok bir tehdit gibi algı­lanabilir.

Finans sektörüne döndüğümüzde ise, ki­şiselleştirmenin çok daha fazla boyutu ol­duğunu görüyoruz. Diyelim ki size sunu­lan kredi teklifleri tam da ihtiyacınız olan zamanda ve ihtiyacınıza uygun şekilde ge­liyor. Ya da tasarruf alışkanlıklarınıza gö­re bir yatırım stratejisi önerisi alıyorsu­nuz. Bunlar kişiselleştirmenin finansal ya­şamımızı şekillendiren çarpıcı örnekleri. Burada bankalar ve finansal kurumlar için önemli olan, her müşterisini eşsiz bir birey olarak görebilmek ve onlara bu özel hisleri­ni hissettirebilmek.

2025 yılına dair öngörüler ise kişiselleş­tirmenin finans dünyasında nasıl bir mer­kez rol oynayacağına işaret ediyor. Finans sektörü giderek daha fazla kişiselleştirme odaklı stratejilere yöneliyor. Teknoloji sa­yesinde, yapay zekâ ve makine öğrenimi gi­bi yeni nesil yaklaşımlar, müşterilerin gele­cekteki davranışlarını öngörmek ve onlara önceden çözüm sunmak için kullanılacak. Banka müşterilerinin bir çizgi üzerinde ta­nımlanması yerine, büyük veriyle bireysel yolculukları ortaya çıkartılacak.

Hiper kişiselleştirme

Hiper kişiselleştirme ise bu yolculuğun bir adım daha ötesi. Yapay zekâ sayesinde hiper kişiselleştirmenin finans sektörün­deki potansiyeli ortaya çıkıyor. Yapay zekâ, müşterilerin sadece neye ihtiyacı olduğu­nu anlamakla kalmıyor, aynı zamanda on­lara anında çözümler sunuyor. Bunları ya­parken de kullanıcının çabasını minimum­da tutuyor.

Veriler ise oldukça etkileyici görünüyor. Hiper kişiselleştirme kullanan kurumların müşteri memnuniyeti oranın­da %25’lik bir artış bekleniyor. Kullanıcı­nın finansal sağlığına uygun stratejiler su­nan platformlar, bireylere özel çözümlerle bu rekabette öne çıkacaktır. 2025’te bu tür uygulamaların yaygınlaşacağını söylemek şaşırtıcı olmaz.

Sonuç olarak, teknoloji ve sosyolojinin bu büyük dansı, kişiselleştirilmiş finansal deneyimleri daha da büyüleyici hale ge­tirecek. Finans sektörü, bireylerin sade­ce ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmaya­cak, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir rol üstlenecek. Belki de bir gün, finan­sal kararlarımızı tamamen bizim yerimize düşünecek kişiselleştirilmiş algoritmalar olacak.

Ülkemizde de bu alanda kıymetli çalış­malar yapılıyor.

Güzel bir gelecek için…