Kripto para algısı ve kullanımı
Yakın zamanda HBO’da yayınlanan “Money Electric: The Bitcoin Mystery” belgeseli, Bitcoin’in arkasındaki gizemli figür olan Satoshi Nakamoto’ya dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Nakamoto’nun kim olduğu hâlâ kesin olarak bilinmese de birçok teorisyen, onun bir kişi mi yoksa bir grup mu olduğunu tartışıyor.
Bu belgeselin, kripto dünyasında derin bir iz bırakan Nakamoto efsanesini yeniden hatırlatması, Bitcoin’in 2024 yılı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73 bin doları aştığı bir döneme denk geldi. Bitcoin ETF’lerinin kabulü, dünyanın dört bir yanında finansal kurumların Bitcoin’i portföylerine eklemesi ve kripto varlık piyasalarındaki büyük dalgalanmalar, bu dijital devrimin hala hız kesmediğini gösteriyor.
Türkiye’de kripto paranın bilinirliği %99’a ulaştı
Dünya genelinde bu büyük gelişmeler yaşanırken, Türkiye de kripto para dünyasında önemli adımlar atıyor. Paribu tarafından FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024” sonuçlarına göre, Türkiye’de kripto parayı duyanların oranı yüzde 99’a ulaşmış durumda. 2020’de bu oran yalnızca yüzde 16 iken, son dört yıl içinde hızla artarak toplumun büyük bir kısmı kripto paralar hakkında bilgi sahibi hale geldi.
Araştırma, kripto paraların Türkiye’de yalnızca bilinmekle kalmayıp aktif olarak kullanıldığını da ortaya koyuyor. Kripto parayla işlem yapanların oranı her yıl artarak yüzde 27’ye yükseldi. 2020’de bu oran sadece yüzde 0,7’ydi. Türk halkı arasında kripto para ile yapılan işlemler en çok kısa vadeli alım-satım ve uzun vadeli yatırım amaçlarıyla yapılıyor. Ankete katılanların yüzde 74’ü, kripto parayı kısa vadeli alım-satım için kullandığını belirtirken, yüzde 57’si uzun vadeli yatırımı tercih ediyor.
Bitcoin ve Ethereum: Yatırımın iki devi
Kripto para denilince Türkiye’de akla ilk gelen isim hâlâ Bitcoin. İşlem yapan her on kişiden yedisi Bitcoin ile işlem yaptığını söylüyor. Bitcoin’i yüzde 29 ile Ethereum takip ediyor. Ancak bu iki devin kullanım amaçları farklılık gösteriyor. Bitcoin, çoğunlukla uzun vadeli yatırım için tercih edilirken, Ethereum daha çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinde kullanılıyor. Bunun yanında, kripto paraların hızlı işlem ve saklama kolaylığı sunması da büyük avantajlar arasında. Ankete katılanların yüzde 75’i kripto paraları işlemlerin hızından dolayı tercih ettiğini belirtirken, aynı oranda kişi saklama ve taşıma kolaylığına vurgu yapıyor.
Türkiye’de kripto para ile işlem yapanların büyük bir kısmı 25-44 yaş arası erkeklerden oluşuyor. Kadınların kripto paraya olan ilgisi erkeklere göre daha düşük. Erkeklerde kripto para ile işlem yapma oranı yüzde 31 iken, bu oran kadınlarda yüzde 21’de kalıyor. Ayrıca, gençler arasında kripto paraya olan ilgi artış gösterse de özellikle üniversite mezunları ve orta yaş grubu bu alanda daha aktif.
Paribu CEO’su Yasin Oral, araştırmanın sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, kripto paraların Türkiye’de giderek daha fazla kabul gördüğünü ve kullanım alanlarının genişlediğini vurguladı. Oral, özellikle yerli platformların tercih edilme oranının artışına dikkat çekerek, bu yıl işlem yapanların yüzde 78’inin yerli platformları tercih ettiğini belirtti.
Ayrıca 2024’te Türkiye’de kripto para regülasyon sürecinin başlamasının, sektörün daha güvenli ve sürdürülebilir bir hale gelmesine yardımcı olacağını da vurguladı. Kullanıcıların yüzde 60’ı, bu düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 59’u platformların devlet tarafından denetlenmesini ve yüzde 58’i teminatların korunmasını talep ediyor.
Türkiye’de kripto paralar hızla yaygınlaşıyor ve halk arasında güven kazanmaya devam ediyor. Global kripto gelişmeleriyle birlikte Türkiye’de de bu dijital dönüşümün bir parçası olan kullanıcıların sayısı artarken, yerli platformlar bu süreci şekillendirmede önemli roller üstleniyor.
Güzel bir gelecek için…