Kripto para algısı ve kullanımı

Yakın zamanda HBO’da yayınlanan “Money Electric: The Bitcoin Mys­tery” belgeseli, Bitcoin’in arkasındaki gi­zemli figür olan Satoshi Nakamoto’ya dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Na­kamoto’nun kim olduğu hâlâ kesin olarak bilinmese de birçok teorisyen, onun bir kişi mi yoksa bir grup mu olduğunu tar­tışıyor.

Bu belgeselin, kripto dünyasında derin bir iz bırakan Nakamoto efsanesini yeniden hatırlatması, Bitcoin’in 2024 yılı itibarıyla tüm zamanların en yüksek se­viyesi olan 73 bin doları aştığı bir döne­me denk geldi. Bitcoin ETF’lerinin kabu­lü, dünyanın dört bir yanında finansal ku­rumların Bitcoin’i portföylerine eklemesi ve kripto varlık piyasalarındaki büyük dal­galanmalar, bu dijital devrimin hala hız kesmediğini gösteriyor.

Türkiye’de kripto paranın bilinirliği %99’a ulaştı

Dünya genelinde bu büyük gelişmeler yaşanırken, Türkiye de kripto para dün­yasında önemli adımlar atıyor. Paribu ta­rafından FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024” sonuçlarına göre, Türkiye’de kripto parayı duyanların ora­nı yüzde 99’a ulaşmış durumda. 2020’de bu oran yalnızca yüzde 16 iken, son dört yıl içinde hızla artarak toplumun büyük bir kısmı kripto paralar hakkında bilgi sahibi hale geldi.

Araştırma, kripto paraların Türkiye’de yalnızca bilinmekle kalmayıp aktif ola­rak kullanıldığını da ortaya koyuyor. Krip­to parayla işlem yapanların oranı her yıl artarak yüzde 27’ye yükseldi. 2020’de bu oran sadece yüzde 0,7’ydi. Türk halkı ara­sında kripto para ile yapılan işlemler en çok kısa vadeli alım-satım ve uzun vadeli yatırım amaçlarıyla yapılıyor. Ankete ka­tılanların yüzde 74’ü, kripto parayı kısa va­deli alım-satım için kullandığını belirtir­ken, yüzde 57’si uzun vadeli yatırımı ter­cih ediyor.

Bitcoin ve Ethereum: Yatırımın iki devi

Kripto para denilince Türkiye’de akla ilk gelen isim hâlâ Bitcoin. İşlem yapan her on kişiden yedisi Bitcoin ile işlem yaptı­ğını söylüyor. Bitcoin’i yüzde 29 ile Ethe­reum takip ediyor. Ancak bu iki devin kul­lanım amaçları farklılık gösteriyor. Bit­coin, çoğunlukla uzun vadeli yatırım için tercih edilirken, Ethereum daha çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinde kullanılı­yor. Bunun yanında, kripto paraların hızlı işlem ve saklama kolaylığı sunması da bü­yük avantajlar arasında. Ankete katılan­ların yüzde 75’i kripto paraları işlemlerin hızından dolayı tercih ettiğini belirtirken, aynı oranda kişi saklama ve taşıma kolay­lığına vurgu yapıyor.

Türkiye’de kripto para ile işlem yapanla­rın büyük bir kısmı 25-44 yaş arası erkek­lerden oluşuyor. Kadınların kripto paraya olan ilgisi erkeklere göre daha düşük. Er­keklerde kripto para ile işlem yapma ora­nı yüzde 31 iken, bu oran kadınlarda yüz­de 21’de kalıyor. Ayrıca, gençler arasın­da kripto paraya olan ilgi artış gösterse de özellikle üniversite mezunları ve orta yaş grubu bu alanda daha aktif.

Paribu CEO’su Yasin Oral, araştırma­nın sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, kripto paraların Türkiye’de giderek daha fazla kabul gördüğünü ve kullanım alan­larının genişlediğini vurguladı. Oral, özel­likle yerli platformların tercih edilme ora­nının artışına dikkat çekerek, bu yıl işlem yapanların yüzde 78’inin yerli platform­ları tercih ettiğini belirtti.

Ayrıca 2024’te Türkiye’de kripto para regülasyon süreci­nin başlamasının, sektörün daha güvenli ve sürdürülebilir bir hale gelmesine yar­dımcı olacağını da vurguladı. Kullanıcıla­rın yüzde 60’ı, bu düzenlemelerin gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 59’u plat­formların devlet tarafından denetlenme­sini ve yüzde 58’i teminatların korunma­sını talep ediyor.

Türkiye’de kripto paralar hızla yaygın­laşıyor ve halk arasında güven kazanmaya devam ediyor. Global kripto gelişmeleriy­le birlikte Türkiye’de de bu dijital dönüşü­mün bir parçası olan kullanıcıların sayısı artarken, yerli platformlar bu süreci şekil­lendirmede önemli roller üstleniyor.

Güzel bir gelecek için…