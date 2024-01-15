Kripto varlıklarda yeni dönem

Borsa Yatırım Fonları (Exchange Traded Funds veya kısaca ETF'ler), birçok farklı varlık sınıfına (hisse senetleri, tahviller, emtialar, endeksler vb.) endekslenmiş yatırım fonlarıdır.

ETF'ler, borsalarda işlem gören hisse senetleri gibi alınıp satılabilirler. İlk ETF, Kanada'da 1989 yılında Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan Toronto 35 Endeksi'ne dayalı olarak oluşturuldu.

Ancak, günümüzdeki popüler ETF'lerin temeli, 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan SPDR S&P 500 ETF'nin başarısıyla atıldı. ETF'lerin çekiciliği, yatırımcılara geniş bir varlık çeşitliliği sunmaları ve alım satım esnekliği sağlamalarıdır. Ayrıca ETF'ler genellikle düşük yönetim ücretleriyle işlem görürler.

Ülkemizde de son yıllarda sayıları hızla artan ETF'ler, payların yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme imkanı ile yatırım fonlarının riski dağıtma, yatırım yaptığı piyasaların getirilerinden yatırımcıları yararlandırma özelliklerini bünyesinde bir araya getirmektedir.

Şu anda 20 adet ETF’imiz var. Yatırımcılar Ak Portföy, Osmanlı Portföy, QNB Finans Portföy, ve Ziraat Portföy’ün kurucusu olduğu, BIST ve Dow Jones’ta yer alan endeksler ile Altın, Gümüş gibi varlıkları referans alan ETF’lere direkt borsa aracı kurumları üzerinden yatırım yapabiliyorlar.

Geçtiğimiz hafta hem merkezi hem de merkeziyetsiz finansal ekosistemi etkileyecek çok önemli bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) uzun süredir beklenen spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını açıkladı. Yani özetle, yatırımcılar Bitcoin’i kripto cüzdanları da dahil ederek doğrudan satın almak yerine, onun güncel değerine endekslenmiş bir ETF’i regüle bir borsa aracı kurumundan da alarak bu dünyanın bir parçası olabilecekler.

Bu onayla birlikte temkinli duruşunu koruyan SEC Başkanı Gary Gensler, Bitcoin'in spekülatif, değişken bir varlık olduğunu ve aynı zamanda fidye yazılımı, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler için de kullanıldığını belirterek, "Bugün belirli spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve alım satımını onaylamış olsak da Bitcoin'i onaylamadık veya uygun bulmuyoruz.

Yatırımcılar, Bitcoin ve değeri kriptoya bağlı olan ürünlerle ilgili sayısız risk konusunda dikkatli olmalıdır." uyarısını yapmaktan kaçınmadı. Haberin ardından kripto endüstrisindeki hem büyük hem de küçük isimler bu gelişmeyi hemen kutladı. Birçoğu, kararın, görünüşte daha kabul gören bir ana varlık haline gelmesiyle birlikte yeni bir kripto oyuncuları dalgasına yol açacağına inanıyor.

Binance, Ripple, Bitpanda, OKX gibi büyük oyuncuların CEO’larından bu kararla ilgili gelen açıklamalarda da özetle, bu gelişmenin aktif kripto pazarının yeni bir kabul, olgunluk ve popülerleşme seviyesine işaret ettiğini, sektöre daha fazla yatırımcı ve likitide çekeceğine, kurumsal yatırımcıların kriptoyu benimsemesi için katalizör olacağını, Bitcoin ETF'lerinin, ABD'deki kurumlar ve büyük bankalar için son derece önemli bir araç olacağını değerlendirdiler.

Ülkemizde de kripto varlıklara ilişkin düzenleme konusunda önemli adımlar atıldığını ve yakın zamanda bununla ilgili somut gelişmeleri göreceğimizi söyleyebilirim. Hem yatırımcılar hem kripto hizmet sağlayıcıları hem de finansal sistemin büyük oyuncuları bu gelişmeyi bekliyorlar.

Her birinin kendi adına bu düzenlemenin adil ve hakkaniyetli bir şekilde tanımlanması için çaba gösterdiğini vurgulamak isterim. Ben tüm bu gelişmeleri, finansın ötesine giden yolculukta çok kıymetli ve kayda değer buluyorum. Kim bilir düzenlemenin ardından belki ülkemizde de bir Bitcoin ETF’imiz olur? Güzel bir gelecek için…