Krizde hayatta kalma rehberi: Enflasyonist ortamda 10 kusurlu hareket!

Enflasyon! Ekonomi dünyası­nın her şeyi yavaş yavaş ya da bazen hiç de yavaş olmayan bir şe­kilde daha pahalı hale getiren acı­masız misafiri. Enflasyonist bir ortamda şirket yöneticisi olmak, bir yandan ip cambazlığı yapar­ken bir yandan da omuzlarınıza konulan ağırlığın onu düşürme­sini engellemeye çalışmak gibidir.

Peki, bu cambazlığı yaparken hangi adımlardan kaçınmak ge­rekir?

İşte size 10 yanlış adım kılavu­zu:

1 . “Du bakali ne olcek?”

Enflasyon yükselirken "Aman canım, birazdan iner” diye arka­nıza yaslanmak, kış ortasında "Nasılsa yaz gelir" deyip montu fırlatmakla aynı şeydir. Sonuç? Üşürsünüz. Yani şirketiniz zarar eder.

2. Likit kal ama pinti olma!

Nakit akışını korumak önemli­dir, lakin her türlü yatırımı ve har­camayı "enflasyon var" diye kes­mek, susuz kalmamak için mus­luğu tamamen kapatmaya benzer.

Stratejik yatırımlar yapılmaz, fırsatlar değerlendirilmezse re­kabette geri kalırsınız. Unutma­yın, pintilik çoğu zaman daha pa­halıya patlar.

3. Değişken faizli kredilere göz kırpmak

Enflasyonist ortamda faizler yükselir.

“Aman kredi kullanıp köşeye para koyayım” diye sürecin başın­da kredilere balıklama atlamak, gelecekteki olası faiz artışlarının sizi gafil avlamasına yol açar. Faiz yükü bir anda Gulyabani gibi üze­rinize çökebilir.

Nakit sıkışıklığınızı gidermek için kullanılan şartları ağır, yük­sek maliyetli kredi sizi zor durum­dan kurtarmaz, daha yüksek borç­la daha zor duruma sokar.

4. “Nasılsa değerlenir" diye stokçuluk

Enflasyon var diye depoyu tıka basa mal doldurmak cazip gelebi­lir. "Nasılsa fiyatlar artacak" di­ye düşünmek, kışlık erzak alayım derken bütün evi konserveyle dol­durmaya benzer. Oysa talep kısıcı politikalar nedeniyle talep düşe­bilir, ürünlerin modası geçebilir, depolama maliyetleri artabilir.

Sonuç? Elde patlayan bir depo dolusu mal.

5. Çalışanları enflasyona karşı yalnız bırakmak

Fiyatlar yükselirken çalışanla­rın maaşlarını “işler kötü, bu maa­şa dua edin” diyerek artırmamak, “Siz bu enflasyon canavarıyla kendi başınıza savaşın" demektir.

Motivasyon düşer, suistimal ar­tar, liyakatli insanlar kaçar. Daha yüksek maliyetli eleman peşinde koşarsınız. Mutlu çalışan, daha verimli iş ve daha az işten ayrılma maliyeti demektir.

6. Uzun vadeli sözleşmelere güvenmek

Sabit fiyatlı, uzun vadeli sözleş­meler enflasyonist ortamda risk­lidir. Tedarikçiniz bir süre sonra "Kusura bakmayın ama bu fiyat­lara artık malzeme yok" diyebilir. Sözleşmeleri esnek tutmak, enf­lasyon ayarlamaları eklemek akıl­lıca olacaktır. Aksi takdirde, "Ama sözleşmem var" diye diretmek, gemi batarken "Biletim var" diye bağırmaya benzer.

7. Tek bir tedarikçiyle çalış­mak

Enflasyonist ortamda tedarik zincirleri aksayabilir, fiyatlar ani­den değişebilir. Tek bir tedarikçi­ye bağımlı olmak, bütün yumurta­ları tek sepete koymak gibidir. Se­pet düşerse...

8. Teknolojiyi ve verimliliği ihmal etmek

Teknolojiye yatırım yapmak, süreçleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak, artan mali­yetlerle başa çıkmanın en akıllıca yollarından biridir.

9. Risk yönetimini önemse­memek

Enflasyon belirsizliği artırır. Risk yönetimi stratejilerini göz ardı etmek, fırtınalı denizde dü­mensiz gemi kullanmaya benzer. Kur dalgalanmaları, faiz değişik­likleri, talep düşüşleri gibi riskle­re karşı hazırlıklı olmak için sık sık stres testleri yapmak hayati önem taşır.

10. Kendi içine kapanmak

Enflasyonist ortamda paydaş­larla (çalışanlar, müşteriler, yatı­rımcılar) açık ve dürüst iletişim kurmamak, dedikoduların ve yan­lış anlaşılmaların yayılmasına ne­den olur.

Herkes ne olup bittiğini bilirse, zorluklarla daha kolay başa çıkıla­bilir. İletişim kurmamak çoğu za­man yanlış anlaşılmaya davetiye çıkarmaktır. İletişim firmayı kur­tarırken, söylentiler batırır.

Sonuç olarak; enflasyonist or­tam bir panik odası değildir.

Sakin kalmak, stratejik düşün­mek ve bu komik hatalardan ka­çınmak, şirketinizin bu zorlu dö­nemi en az hasarla atlatmasını sağlayacaktır.

Enflasyon canavarıyla dans et­mek zordur ama doğru adımlarla pistin kralı olursunuz.