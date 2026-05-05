Küresel merkez bankaları temkinli bekleyişte!

Küresel piyasalar, jeopolitik tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde dikkat çekici bir “soğukkanlılık” sergiliyor. ABD’de Donald Trump’ın İran’ın teklifini reddetti­ğini açıklaması ve Hürmüz’deki gemilere yö­nelik girişim sinyali vermesi, risk primini teorik olarak yukarı taşıması gereken geliş­meler. Buna rağmen ne hisse senedi piyasa­larında ne de alternatif varlıklarda belirgin bir stres fiyatlaması görüyoruz. Aksine, risk iştahının kontrollü biçimde sürdüğüne şahit oluyoruz.

Bu tabloyu anlamlandırmak için üç kav­ram öne çıkıyor: TACO (Trump Always Chi­ckens Out), TINA (There Is No Alternative) ve FOMO (Fear Of Missing Out). Piyasa ka­tılımcıları bir yandan jeopolitik risklerin sı­nırlı kalacağını, diğer yandan ise likidite ko­şullarının hâlâ destekleyici olduğunu dü­şünüyor. Alternatif getiri alanlarının sınırlı olması, yatırımcıyı riskli varlıklarda kalma­ya zorlarken, yükselişi kaçırma korkusu da bu eğilimi pekiştiriyor.

Makro cephede ise tablo daha karmaşık. Küresel merkez bankaları son toplantıların­da faizleri sabit tutarken, enflasyonun yeni­den yukarı yönlü riskler barındırdığına ve büyümenin zayıflayabileceğine dikkat çek­ti. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası daha sı­kı bir duruş sinyali verirken, ABD Merkez Bankası’nın bekle-gör yaklaşımını korudu­ğunu görüyoruz. Bu ayrışma, orta vadede reel faizlerin küresel ölçekte aşağı yönlü bir pati­kaya girebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Reel faizlerdeki bu olası gerileme, doların değer kaybı ve kıymetli metallerde yükseliş temasını destekleyen bir çerçeve sunuyor. Ancak piyasalar henüz bu yönde sinyal üret­miş değil. Aynı zamanda yatırımcıların orta vadede pozisyonlarını reel varlıklara kaydır­ma eğilimini artırabilir. Ancak bu senaryo­nun geçerliliği büyük ölçüde jeopolitik risk­lerin kontrollü kalmasına bağlı.

Nisan ayı enflasyonu içeride negatif süpriz yaptı!

Yurtiçinde ise enflasyon dinamikleri be­lirleyici olmaya devam ediyor. Nisan ayında TÜFE’nin aylık %4,18 artarak yıllık %32,37 seviyesine ulaşması, dezenflasyon süreci­nin henüz kırılgan olduğunu gösteriyor. Artı­şın önemli kısmının enerji, ulaştırma ve gıda kaynaklı olması dikkat çekici. Özellikle do­ğalgaz ve elektrik zamlarının konut kalemi üzerinden enflasyona güçlü bir katkı sundu­ğu görülüyor. Gıda tarafında ise taze sebze fi­yatlarındaki sert artış, yapısal sorunların de­vam ettiğine işaret ediyor.

Çekirdek göstergeler manşet enflasyona kıyasla daha ılımlı olsa da hâlâ yüksek sevi­yelerde. Bu durum, para politikasında tem­kinli duruşun süreceğine işaret ediyor. Göz­ler şimdi TCMB’nin 14 Mayıs’ta açıklayaca­ğı Enflasyon Raporu’na çevrilmiş durumda. Burada verilecek mesajlar, yılın geri kalanı­na ilişkin politika patikasını daha net ortaya koyacak. Bu rapor TCMB’nin piyasa beklen­tileriyle ne kadar uyumlu olarak revize ede­ceğine bağlı olarak güven mi verecek yoksa şüphe ile mi karşılanacak bir rapor olacağı piyasaların gidişatı üzerinde etkili olacaktır.

Öte yandan, büyüme cephesinde zayıfla­ma sinyalleri artıyor. İmalat PMI verisinin 45,7 seviyesine gerilemesi, sanayi üretimin­de daralmanın derinleştiğini gösteriyor. 50 eşik değerinin altında kalan bu veri, talep koşullarının zayıfladığına ve üretim tarafın­da baskının arttığına işaret ediyor. Sektörel kırılımda yalnızca giyim ve deri ürünlerinin büyüme göstermesi ise oldukça sınırlı ve kı­rılgan bir toparlanmaya işaret ediyor.

Kısa vadede Borsa İstanbul üzerinde tek­nik ve takvimsel etkiler de belirleyici olabi­lir. Mayıs ayında iş günü sayısının düşük ol­ması ve kredili pozisyonların taşınma mali­yeti, satış baskısını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Borsa İstanbul adına 13900-14000 seviyesinin korunması çok önemli. Bu seviyeyi kırdırabilecek gelişme­ler yaşanması halinde 13000-13200 seviye­sine kadar geri çekilme yaşanabilir. İyimser senaryo da ise 14600 üzerinde kapanışlar bi­zi 15250 seviyesine taşıyabilir.

Sonuç olarak, piyasalar şu an için riskleri fiyatlamak yerine likidite ve alternatif yok­luğu temasına odaklanıyor. Ancak bu denge hassas. Jeopolitik cephede olası bir tırmanış ya da enflasyon dinamiklerinde beklenme­dik bir bozulma, mevcut iyimserliği hızlı şe­kilde tersine çevirebilir. Mayıs ayının sınırlı bir iyimserlikle takip edeceğiz umutlar biraz daha hazirana kalmış durumda. Bu nedenle, mevcut fiyatlamaların “kırılgan iyimserlik” olarak tanımlanması daha isabetli olacaktır.