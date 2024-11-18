Küresel para transferinde yeni dönem
Dünya, paranın bir kıtadan diğerine aktarılması konusunda büyük bir evrim geçirdi. 20 yıl önce, uluslararası para transferi dendiğinde akla gelen ilk şey, uzun süren işlemler ve yüksek masraflardı. Bankalar arasındaki hantal süreçler nedeniyle bir ülkeden diğerine para göndermek, günler hatta haftalar alabiliyordu.
10 yıl önce finansal teknolojinin yükselişiyle süreç biraz hızlandı; dijital cüzdanlar ve çevrimiçi ödeme platformları devreye girdi, ancak hala erişim ve maliyet sorunları çözülmüş değildi. Pandemi sonrasında ise dijital dönüşüm hiç olmadığı kadar hızlandı. İnsanlar, fiziksel temasın sınırlandığı bir dünyada anında ve güvenilir transfer çözümlerine yöneldi. Bugün ise teknolojinin geldiği nokta, gerçek zamanlı ve düşük maliyetli çözümleri mümkün kılıyor.
Bu teknolojik devrimin ön saflarında yer alan şirketlerden biri Thunes. Singapur merkezli bu global fintek lideri, sınır ötesi ödeme çözümleriyle 130'dan fazla ülkede, 80’den fazla para biriminde finansal hizmetler sunuyor. Ayrıca Thunes Ağı, dünya çapında 7 milyardan fazla mobil cüzdan ve banka hesabına ve GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay ve daha fazlası gibi 320'den fazla farklı ödeme yöntemi aracılığıyla 15 milyar karta doğrudan bağlanıyor.
Bunlar hakikaten önemli büyüklükte sayılar. Thunes özetle karmaşık banka ağlarını basitleştirerek paranın hızlı, güvenli ve erişilebilir bir şekilde transfer edilmesini sağlıyor. Dünya genelindeki bireyler ve işletmeler için finansal kapsayıcılığı artırmayı misyon edinen şirket, şimdi Türkiye pazarına da bildiğimiz bir partner ile güçlü bir giriş yapıyor.
Thunes ve Papara işbirliği
Bu noktada devreye, Türkiye’nin finansal teknoloji gururu Papara giriyor. 21 milyondan fazla kullanıcısıyla Türk fintek sektörünün lider oyuncularından biri olan Papara, Thunes ile yaptığı işbirliği sayesinde uluslararası para transferinde yeni bir dönem başlatıyor. Artık Papara kullanıcıları, Thunes ağı üzerinden dünyanın dört bir yanına para gönderip alabilecekler. Bu iş birliği, Türkiye'yi global fintek ekosisteminin daha da önemli bir parçası haline getiriyor.
Thunes ve Papara arasındaki bu stratejik ortaklık, iki yönlü çalışıyor. Yani Papara kullanıcıları sadece Türkiye'den yurt dışına değil, yurtdışından Türkiye'ye de kolayca para transferi gerçekleştirebiliyor. Bu da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ihracat yapan işletmeler ve global freelancer’lar için büyük bir avantaj sunuyor.
Bu iş birliğinin ekosisteme katkısı büyük olacak. Dünya Bankası'na göre, 2023 yılında dünya genelinde bireysel para transferleri yaklaşık olarak 794 milyar dolara ulaştı. Bu devasa piyasa, özellikle göçmen işçiler ve uluslararası ticaret yapan KOBİ’ler için hayati önem taşıyor. Thunes ve Papara'nın sunduğu hızlı ve düşük maliyetli çözümler hem Türkiye hem de global piyasalarda bu hacmi daha da artırabilir. Kullanıcı tarafında ise hız, düşük masraflar ve kullanım kolaylığı gibi avantajlar dikkat çekiyor.
Bu tür işbirlikleri, sadece finansal hizmetler sunmanın ötesinde, ülkeler arası ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Thunes-Papara ortaklığı, Türkiye’nin fintek sektöründe global bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Papara’nın CEO’su Emre Kenci’nin “Artık milyonlarca Papara kullanıcısı dünyanın dört bir yanından doğrudan hesaplarına para alabiliyor; bu, büyüyen küresel para transfer hizmetimizi kullanarak para göndermeye devam ettikleri için önemli bir adım” cümlesi de bu vizyonu destekliyor.
Fintek sektöründe inovasyonun ve global ortaklıkların önemi giderek artarken, bu tür girişimler dünyanın her yerinde bireyler ve işletmeler için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir finansal ekosistem yaratıyor.
Bu gelişmeleri heyecanla takip etmeye devam edeceğim.
Güzel bir gelecek için…