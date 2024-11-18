Küresel para transferinde yeni dönem

Dünya, paranın bir kıtadan diğerine aktarıl­ması konusunda büyük bir evrim geçirdi. 20 yıl önce, uluslararası para transferi dendi­ğinde akla gelen ilk şey, uzun süren işlemler ve yüksek masraflardı. Bankalar arasındaki han­tal süreçler nedeniyle bir ülkeden diğerine para göndermek, günler hatta haftalar alabiliyordu.

10 yıl önce finansal teknolojinin yükselişiyle süreç biraz hızlandı; dijital cüzdanlar ve çev­rimiçi ödeme platformları devreye girdi, ancak hala erişim ve maliyet sorunları çözülmüş de­ğildi. Pandemi sonrasında ise dijital dönüşüm hiç olmadığı kadar hızlandı. İnsanlar, fiziksel temasın sınırlandığı bir dünyada anında ve gü­venilir transfer çözümlerine yöneldi. Bugün ise teknolojinin geldiği nokta, gerçek zamanlı ve düşük maliyetli çözümleri mümkün kılıyor.

Bu teknolojik devrimin ön saflarında yer alan şirketlerden biri Thunes. Singapur merkezli bu global fintek lideri, sınır ötesi ödeme çözüm­leriyle 130'dan fazla ülkede, 80’den fazla para biriminde finansal hizmetler sunuyor. Ayrı­ca Thunes Ağı, dünya çapında 7 milyardan faz­la mobil cüzdan ve banka hesabına ve GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Eas­ypaisa, AliPay, WeChat Pay ve daha fazlası gibi 320'den fazla farklı ödeme yöntemi aracılığıy­la 15 milyar karta doğrudan bağlanıyor.

Bunlar hakikaten önemli büyüklükte sayılar. Thunes özetle karmaşık banka ağlarını basitleştirerek paranın hızlı, güvenli ve erişilebilir bir şekil­de transfer edilmesini sağlıyor. Dünya genelin­deki bireyler ve işletmeler için finansal kapsa­yıcılığı artırmayı misyon edinen şirket, şimdi Türkiye pazarına da bildiğimiz bir partner ile güçlü bir giriş yapıyor.

Thunes ve Papara işbirliği

Bu noktada devreye, Türkiye’nin finansal teknoloji gururu Papara giriyor. 21 milyondan fazla kullanıcısıyla Türk fintek sektörünün li­der oyuncularından biri olan Papara, Thunes ile yaptığı işbirliği sayesinde uluslararası pa­ra transferinde yeni bir dönem başlatıyor. Ar­tık Papara kullanıcıları, Thunes ağı üzerinden dünyanın dört bir yanına para gönderip alabi­lecekler. Bu iş birliği, Türkiye'yi global fintek ekosisteminin daha da önemli bir parçası hali­ne getiriyor.

Thunes ve Papara arasındaki bu stratejik or­taklık, iki yönlü çalışıyor. Yani Papara kulla­nıcıları sadece Türkiye'den yurt dışına değil, yurtdışından Türkiye'ye de kolayca para trans­feri gerçekleştirebiliyor. Bu da yurt dışında ya­şayan Türk vatandaşları, ihracat yapan işlet­meler ve global freelancer’lar için büyük bir avantaj sunuyor.

Bu iş birliğinin ekosisteme katkısı büyük ola­cak. Dünya Bankası'na göre, 2023 yılında dün­ya genelinde bireysel para transferleri yaklaşık olarak 794 milyar dolara ulaştı. Bu devasa pi­yasa, özellikle göçmen işçiler ve uluslararası ti­caret yapan KOBİ’ler için hayati önem taşıyor. Thunes ve Papara'nın sunduğu hızlı ve düşük maliyetli çözümler hem Türkiye hem de global piyasalarda bu hacmi daha da artırabilir. Kulla­nıcı tarafında ise hız, düşük masraflar ve kulla­nım kolaylığı gibi avantajlar dikkat çekiyor.

Bu tür işbirlikleri, sadece finansal hizmet­ler sunmanın ötesinde, ülkeler arası ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Thunes-Papara ortaklığı, Türkiye’nin fintek sektöründe global bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Papara’nın CE­O’su Emre Kenci’nin “Artık milyonlarca Papa­ra kullanıcısı dünyanın dört bir yanından doğ­rudan hesaplarına para alabiliyor; bu, büyüyen küresel para transfer hizmetimizi kullanarak para göndermeye devam ettikleri için önem­li bir adım” cümlesi de bu vizyonu destekliyor.

Fintek sektöründe inovasyonun ve global or­taklıkların önemi giderek artarken, bu tür giri­şimler dünyanın her yerinde bireyler ve işlet­meler için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir fi­nansal ekosistem yaratıyor.

Bu gelişmeleri heyecanla takip etmeye de­vam edeceğim.

Güzel bir gelecek için…