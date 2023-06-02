“Libya 50 milyar dolar yatırım yapacak”

Ferit PARLAK

2023'ün ilk 4 ayında Türkiye'nin Libya'ya yaptığı ihracatın 758 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Troy Expo Kurucu Ortağı Yüksel Senem, “Bu rakam, 2023 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılabileceğini gösteriyor. 2022 yılında 2.4 milyar dolarlık ihracat yapmıştık” dedi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Libya Build Trablus Fuarı’nın da 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için Türk firmalara katkı sağladığını dile getiren Senem, “Fuara katılan 200 firmamızın 500 milyon doları aşan bir ön anlaşma yaptıklarını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kapıda vize uygulanmalı

Libya'da gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarına da dikkat çeken Senem, “Libya’da yeniden inşa süreci başlayacak. Zaten 9.2 milyar dolar değerindeki projeler devam ediyor. Bu imalatçılarımız, distribütörler ve hizmet sağlayıcılarımız için fırsat sunmuştu.

Şimdi 50 milyar dolar değerindeki altyapı projelerine başlanacak. Bu rakam Türkiye için fırsat anlamına geliyor” dedi. Senem, “Fuara Türkiye’den katılım sağlayan, yapı inşaat sektöründe üretici 44 firmanın da bayilik verdiğini öğrendik. Kendi mağazasını kuracaklar da var.

Bu da ihracatı artıracak gelişmelerdir” şeklinde konuştu. Ülkeler arası ticarette vize uygulamalarının ve direkt uçuşun çok önemli olduğuna vurgu yapan Senem, “Kapıda vize uygulaması gibi uygulamalar yapılırsa ile hem ihracatımız hem de Libya'dan ülkemize gelen turist sayısı artar” dedi.

Fuar katılımcıları umutlu

Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ. İhracat Satış Müdür Yardımcısı Emin Umut Dağkıran:

“Fuar devam ederken bayilik anlaşmamız oldu. Gelişmeye çok açık ve genel olarak her türlü ihraç ürünlerine ihtiyaç duyulan bir pazar. Özellikle inşaat ve taahhüt işleri için Libya vazgeçilmez bir ülke konumunda yer alıyor ve bu önemi giderek artacak.“

Esen Plastik Sanayi ve Tic. AŞ İhracat Müdürü Fırat Abboş:

“Libya’da hali hazırda Misurata içme suyu ve atık su projesini gerçekleştiriyor olmamız nedeni ile fuara güçlü ve tanınmış bir firma olarak giriş yaptık. Bu nedenle hem bayilik hem de projeleri için teklif isteyen birçok firma ile tanışma fırsatı elde ettik.

Bu talepleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Libya gelişmekte olan güçlü bir ülke ve bizimde en önemli hedef pazarlarımız arasında yer almakta . Bütçe bekleyen birçok alt yapı projeleri var, bu fuar sayesinde bu projeler ile ilgili bilgilere Libyalı yetkin kişiler ile bire bir yapılan görüşmeler neticesinde ulaştık, gerekli takibi yaparak ihracatımızı bu ülke aracılığı ile en az yüzde 25 artırmak istiyoruz.”

Elkon Elevatör Konv. Mak. San. Ve Tic. A.Ş. Direktörü Aybike Ute:

“133 ülkede 4500’den fazla beton santrali kurmuş olan firmamız, 25 yıldır Libya’ya da ihracat yapmakta. Bölgenin en büyük beton santrali tedarikçisi konumundayız. Libya Build 2023 fuarında gerçekleştirdiğimiz önemli görüşmelerimiz, ihracatımızın daha da artacağını gösteriyor.”

Tandoğan Plastik Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi Furkan Tandoğan:

“Fuarda yeni müşterilere kazanarak şirket satışlarımızı artırdık. Yeni bir ülkede ilk fuarımız olmasına rağmen ilgi oldukça yüksekti. Bir firma ile bayilik sözleşmesi yapmak üzere toplantı düzenleyeceğiz. Libya sahip olduğu coğrafi avantaj sayesinde tüm kuzey ve güney Afrika ülkelerine erişimi sağlıyor.”

Subor Boru Sanayi Ve Tic. AŞ. İhracat Mühendisi Ahmet Akyıldız:

“Libya Build 2023 Trablus fuarı hakkında optimist planlamamızı dahi aşan yoğunlukta ve verimlilikte bir fuar gerçekleştirdik. 70’in üzerinde ülkeye CTP (cam elyaf takviyeli polyester) boru satışı yapan bir firma olarak, Libya pazarı ile ilgili planlamamızı ve isteğimizi önemli derecede artırdık. Libya altyapı pazarının görülür haldeki potansiyelini realize edecek adımları atacağız.”

Alumet Group İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Muhammed Bahçeli:

“Libya pazarında 12 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Bu yıl katıldığımız Libya Build 2023 fuarında ziyaretçilerle görüşmemiz sonucunda, ülkede istikrarın önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ve inşaat sektöründe en kısa zamanda hareketlenme olacağını hissediyoruz.

Özok steelTeotech Firması Yöneticisi Tuna Can Rüzgar:

“Libya Build 2023 fuarında önemli işler gerçekleştirdik ve çeşitli anlaşmalar sağladık. Bu fuarın sektöre katkısı oldukça büyük oldu. Libya, inşaat sektöründe büyük bir potansiyele sahip bir ülke ve fuar, sektördeki son gelişmeleri takip etmek, yeni iş fırsatları bulmak ve işbirlikleri kurmak için mükemmel bir platform sağladı.”