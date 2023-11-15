Limak rotasını Turks & Caicos’ta en büyük havalimanına çevirdi

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da bir yatırım bankacısı ile sohbetimizde dile getirdiği: “Türk şirketleri uzak coğrafyalara odaklanıyor. Sizin de yazdığınız gibi Filipinler, Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkeleri kadar Latin Amerika ve Karayipler de ilgi görmeye başladı.

Hadi bu coğrafyadan son dakika gelişmesini size vereyim” diyerek başladı anlatmaya. Kaynağımın verdiği bilgilerle son dönemde yurtdışında önemli işler üstlenen Limak Holding’in Karayipler’in turizm merkezlerinden Turks & Caicos Adaları’nı radarına aldığı, bu bölgede havacılık alanına odaklandığını belirtti.

Turizm adasına devler de talip oldu

Limak’ın da aralarında bulunduğu birçok şirket, Turks & Caicos adasında yer alan ana uluslararası havalimanı olan Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı için yapılacak ihaleye ilgi gösteriyor.

Turks & Caicos Havalimanları Otoritesi (Turks and Caicos Island Airports Authority), Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı için bir ihale düzenleyecek. Kamu-Özel modeliyle düzenlenecek olan ihale için Limak, ön yeterlilik başvurusunda bulunan tek Türk şirketi oldu. İhaleye girecek olan şirketler, yani Limak’ın projedeki muhtemel rakipleri oldukça güçlü.

Avrupalı devlerin hemen hemen hepsi bu ihaleyle ilgileniyor. Kaynağım, “Vinci, Ferrovial, Bouygues gibi diğer devler de ilgileniyor” diyor. İhaleyi kazanacak olan şirket veya konsorsiyum havalimanını büyütecek, yenileyecek ve 30 yıl süreyle işletecek. Peki nüfusu 40 bin civarında olan bu küçük ada ülkesi neden dev firmaların ilgisini çekiyor? Sebebi ise ülkeye giren turist sayısı ve turist profili.

1.2 milyon zengin turist geliyor

Ülkeye giren turistlerin çoğu yüksek profilli. Yani üst gelir grubundan. Başta Kanada ve Amerikalı turistleri ağırlayan adanın bu tek uluslararası havalimanı, pandemi öncesi yani 2019 yılında 1.2 milyon yolcuya hizmet vermiş. 2022 yılında ise hızla toparlanarak Covid seviyesini tekrar yakalamış durumda. Özelleştirme sürecinde yolcu kapasitesinin neredeyse 2 kat artırılması planlanıyor. Yani hedef 2 milyondan fazla yolcu.

Kaynağım devam ediyor: “Yapılacak yatırımlar arasında 4 yolcu köprülü 25 bin metrekare alana yayılmış yeni terminal binası var. Projede çok katlı kapalı araç parkı, 35 bin 600 metrekare alana sahip apron düzenlemesi, pist ve taksi yollarının genişletilmesi yer alıyor.” Ön yeterlilik şartlarını sağlayan firmalardan 2024 yılının ilk çeyreğinde ihale tekliflerini iletmeleri talep edilecek.

Vietnam’da IC Holding’in başlattığı havacılıkta uzak coğrafyalara olan ilgiye Limak geçtiğimiz hafta Filipinler ile devam etti, Turks & Caicos ile sürdürüyor. Özellikle bu alanda yapılacak her türlü yatırım, her türlü proje üstlenimi Türk şirketlere cesaret, turizmin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Adını Türklerden aldı, başkenti Grand Turk’e kurdu

Konu açılmışken ülkenin isminden de biraz bahsetmek istiyorum. Zira bizleri ilgilendiren bir tarihi var. Britanya Deniz Aşırı Toprakları yönetiminde bulunan Küba’nın doğusunda, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yer alan Turks & Caicos, bir takım adalardan oluşuyor. 30 Ağustos’un Anayasa Günü adıyla milli bayram olarak kutlandığı ülkenin Türkiye ile olan bağı ise yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Adayı ilk keşfeden ise 16’ncı yüzyılda Juan Ponce de Leon adlı ünlü konkistador. De Leon’un ekibinde yer alan İspanyollar, adada yaygın olan bir kaktüs bitkisinin üzerinde yer alan kırmızı çiçeğin şeklini Osmanlı'da yaygın kullanılan fese benzetiyor. Bundan dolayı da adaya, ‘Türk Adası’ anlamına gelen ifadeyi kullanıyorlar. Tabii bunların hepsi resmi belgelerde yer alan rivayetler. Adanın başkenti de Cockburn Town adlı şehir. Bu şehir de gelin görün ki Turks & Caicos’un en büyük adasına isim vermiş. Adı da ‘Grand Turk’ Yani Büyük Türk.