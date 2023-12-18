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Markette çalışan mühendis sayısı, sanayiden fazlaysa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ankara Yıldız’da zincir marketlerden biri… Cem ile Mustafa, unlu mamuller bölümünün vardiyalı çalışanları… Biri makine mühendisi… Diğeri eğitim fakültesi mezunu…

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Her karşılaştığımızda aynı soru… (Üniversite mezunu oldukları için, meraklılar!) Sorma sırası Cem’deydi dün sabah: “Asgari ücret ne kadar olur?”

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Gençlerin somut adımlar atarak, “Şu ürünü geliştirdim.” “Öğrencimin şu konuda yeteneği vardı; O’nu da şu imkânlarla, bu alana yönlendirdim” “Yabancıyla rekabet için şunu yaptım” “Şunu uygulayarak maliyetleri düşürdüm” gibi cümleler kurabilmesi için kurulan üniversitelerden mezun olan milyonların merakı bu! Araştırma, ürün/fikir/yetenek geliştirme, üretim, verimlilik, tasarruf olmalıyken…

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Merak edip sordum, market çalışanlarının eğitim durumunu…

Sonuç mu?

3 mühendis… (makine, ziraat, inşaat) 3 öğretmen… (matematik, kimya, coğrafya)

2 İİBF…

2 emekli…

VELHASIL

Beşeri sermayenin ‘değerlendirilemediği’, ‘verimsiz’ olduğu bir yapıda:

Finansal sermayen olsa ne olur, olmasa ne olur?

Merkez Bankası faiz artırsa ne olur, düşürse ne olur? Yabancı sermaye akışı hızlansa ne olur, yavaşlasa ne olur?

Asgari ücret 1 birim olsa ne olur, 5 birim olsa ne olur?

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‘Finansal sermaye’

Dünyada ihtiyaç olan/olacak ürünü/hizmeti/fikri geliştirip/üretip kâr ederek pazarlayan beşeri sermayen çoğunluktaysa, kalkınmaya/refaha aracılık edebilir…

Tersi durumda ise… Hormonlu büyümenin kısır döngüsünde, “Asgari ücret ne kadar olur?” gibi sorularla hayat tüketilir…

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