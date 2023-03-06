Matrah ve Togg hikayesi

Türkiye’de her şey bir sabah oluyor. Geçen hafta uyandığımızda Resmi Gazete’deki ÖTV matrah rakamları yenilenmişti. Buna göre %10’luk vergi için 160 KW’yı geçmeyip matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayan modeller için belirlendi. Diğer elektrikliler içinse sırasıyla yüzde 40, 50 ve 60’lık vergilendirmeler söz konusu.

Detayları zaten okudunuz hafta için ekonomi servisimizden. Ben bir başka yere dikkat çekmek istiyorum. Yerli otomobil Togg için yollara çıkış takvimi mart ayı olarak belirlenmiş, markanın yöneticileri ve tüm siyasiler de bu ayı işaret etmişti.

Ben de Togg’un medya sorumlusu Hakan Özenen’e sordum. “Planlamamızda hiçbir değişiklik yok, her şey yolunda gidiyor” dedi. Anladığım kadarıyla böyle acı dolu günlerde bir lansman yapmayı, gündemde otomobille olmayı istememiş marka yöneticileri… Saygılı buldum. Otomobili piyasaya çıkmadan önce de kullanmayı heyecanla bekliyorum.

Test sürüş gününe katılamamıştım, aklımda kaldı. Öte yandan otomobil markalarının yardımları durmaksızın devam ediyor deprem bölgesine. Çok da iyi oluyor. Matem evleri gibi, ilk günler herkes orada olur ardından yalnız kalırsın. İşte bize düşen oradaki dostlarımızı yalnız bırakmamak, desteklere devam etmek.

Bu konuda Nissan da güzel de bir şey yapmış; örnek olabilir. Nissan Türkiye bayilerinden alınacak otomobillerde ilgili kurumlara yapılacak 20.000 TL’lik bağış, otomobilin anahtar teslim fiyatından düşülecekmiş. Bravo…

Bir diğer alkış da yine geçen hafta köşemde yer yetmediği için bu haftaya bıraktığım Tosfed Başkanı Eren Üçlertoprağı ve gönüllü off-road kulüplerine. Öyle zor öyle ulaşılmaz yerlere ulaştılar ki alkışlamak, teşekkür etmek istedim. 188 özel donanımlı off-road aracı 465 gönüllü ile çok önemli katkılarda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Helal olsun diyorum.