Mısır'a sağlık, Libya'ya sel dönüşümü desteği verilecek

Arap Baharı ile birlikte Mısır’da yaşanan yönetim değişikliği, Ankara ile Kahire arasında hem diplomatik hem de ekonomik köprülerin yıkılmasına neden olmuştu. İki ülke arasında kopan bağlar, son 2 yılda atılan adımlarla yeniden onarılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Koç Holding’in temelini attığı Arçelik-Beko fabrikasıyla başlayan sürece, tekstil sanayisinin önde gelen firmaları da yatırımlarıyla katıldı. Ankara ile Kahire arasında düzelen ilişkiler, son haftalarda savunma alanındaki iş birlikleri ile güçlenirken, şimdilerde buna sağlık sektörü de eklendi.

Mısır Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmed ElSobky, iki ülke arasında sağlık yatırımlarının güçlenmesi amacıyla Türk yetkililerle görüşme yaptı. Görüşmelere katılan Türkiye heyetinde ise Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç yer aldı.

Sağlık sektöründeki bu ilk adım görüşmelerinde dijital çözümler ve medikal turizm gibi konular gündeme gelirken, iki ülke arasında işbirliği kararı alındı. Dr. Ahmed Elsobky, Mısır'ın sağlık sektöründe benzeri görülmemiş bir gelişme kaydettikten sonra medikal turizm pazarının taleplerini karşılamaya hazırlandığını söyledi.

Mısır'ın vatandaşlarına sağlık hizmetlerinin sunulmasında kamu ve özel sektör arasındaki ortaklıkları desteklediğini kaydeden Elsobky, bunun sağlık yatırımı için cazip fırsatlar yarattığını belirtti. Elsobky, ayrıca Türkiye ile bu alanda işbirliğini güçlendirmeyi umduklarını ifade etti. Türkiye Sağlık Bakanlığı heyeti, daha sonra İsmailiye Valiliği'ndeki Sağlık Kurumu'na ait bazı sağlık tesislerini ziyaret etti.

Derne’deki felakette 11 bin kişi hayatını kaybetmişti

Konu Arap Baharı ve Kuzey Afrika olunca bölgenin bir başka ülkesi Libya’da da Türk heyetlerinin önemli bir ziyarette bulunduğunu vurgulamak isterim.

Hatırlayacağınız üzere Libya, son yılların en büyük çevre felaketini bu yılın eylül ayında yaşamıştı. 10 Eylül’de meydana gelen Daniel fırtınası nedeniyle 150 bin insanın yaşadığı Derne’de 11 bin Libyalı hayatını kaybederken, binlerce ev yıkılmış, kentin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü.

Türk inşaat şirketlerinin de yapımında yer aldığı Akdeniz kıyısındaki liman kenti Derne’deki 2 barajın çökmesiyle artan felaketin ardından Libya yönetimi, bir yandan iç savaş ile mücadele ederken bir yandan da kenti vuran selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Libya yönetimi, bu konuda Türk şirketlerinin de yardımını bekliyor.

Dün Libya Merkez Bankası Başkanı Al Saddiq al Kabir, yıkılan Derne'nin yeniden inşasında Türk şirketlerinin potansiyel katılımı konusunda görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Türkiye Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile bir araya geldi. Libya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada kurumun yeniden dönüşüm sürecinde özel sektörün rolünü harekete geçireceği vurgulandı. Türkiye için Libya, ‘Afrika’ya açılan kapı’ niteliği taşıyor.

Türkiye ile tarihsel anlamda da birçok ortak noktası bulunan Libya, geçmişten bugüne Türk müteahhitler için önemli bir gelir kapısı oldu. Türk müteahhitlerinin de 1972 yılından bu yana Türkiye açısından 30 milyar dolardan fazla iş hacminin ortaya çıktığı Libya’nın yaralarını sarmak için üzerlerine düşeni yapacaklarını düşünüyorum.