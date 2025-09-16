Ng’den yapay zekâlı yeni dünya için 5 stratejik öngörü!

Andrew Ng, yapay zekânın (YZ) en etkili isimlerinden biri. Stanford Üniversi­tesi’nde dersler verdi, Google Brain’in ku­rucuları arasında yer aldı, Coursera’yı kur­du ve Çin’in arama motoru ve yapay zekâ araştırmalarında lider teknoloji şirketi Baidu’nun (Çin’in “Google”ı sayılabilecek arama ve AI devi) YZ bölümünü yönetti. Milyonlarca kişiye çevrimiçi YZ eğitimi ulaştırdı, DeepLearning.AI gibi girişimle­riyle yeni kuşak uzmanlar yetiştirdi.

Müthiş bir vizyoner! Yeni teknolojiler ge­liştirilmesine katkı vermenin ötesinde on­ları, dönüştürücü vizyoner kurgularla ger­çek hayata uyarlayıp yaygınlaşmalarına, ya­rarlı kullanımlarına öncülük ediyor. Yepyeni iş modellerinin, alanlarının başlamasına yol açıyor. Bu “geleceği okuma, uzgörülü, başlatı­cı ve yönder olma” yeteneği ile

* 2008’de derin öğrenme devrimini,

* 2011’de çevrimiçi eğitim patlamasını ve

* 2014’te Çin’in YZ’deki yükselişini kimse konuşmazken öngördü.

Bu isabetli tahminler nedeniyle de Silikon Vadisi’nde söyledikleri her zaman stra­tejik uyarı olarak görülüyor. Son zamanlar­da sürekli tekrarladığı 5 temel öngörü var ve bunlar YZ’nın gidişatını anlamak isteyenler için yol haritası niteliğinde.

Silikon vadisi dehalarından Andrew Ng’den yakın gelecek için 5 stratejik öngörü:

1 Yapay zekâ, verileri bulut yerine cihazın kendisinde işleyecek. Yani “Edge AI” dö­nemi, hızla yaygınlaşacak. Telefonlardan ev aletlerine, ucuz fabrika cihazlarına kadar in­ternet bağlantısı olmadan çalışan YZ uygu­lamaları sayesinde gecikme azalacak, bulut maliyetleri düşecek ve gizlilik sorunları ha­fifleyecek.

2 Tıbbi YZ doğrudan akıllı telefonlara ine­cek. Hastalık teşhisi, tıbbi görüntüleme ve biyometrik veri analizi gibi hizmetler cep telefonlarında yapılabilecek. Özellikle sağlık hizmetine erişimi sınırlı bölgelerde bu geliş­me büyük bir dönüşüm yaratacak ve küresel sağlık eşitsizliklerini azaltacak.

3 YZ eğitimi ve iş gücü köklü biçimde dönü­şecek. Artık çalışanlar yalnızca YZ kulla­nan değil, onu tasarlayan ve yöneten kişiler olmak zorunda kalacak. Çevrimiçi platform­lar ve şirket içi eğitim programları hızla çoğa­lacak, bu tür yeni beceriler her mesleğin te­mel gerekliliği haline gelecek.

4 Askerî ve stratejik YZ rekabeti büyüye­cek. Otonom dronlar, gözetim sistemleri ve karar destek yazılımları devletler için kri­tik hale gelirken etik ve güvenlik tartışma­ları derinleşecek. Ng, Google’ın YZ silahları konusundaki tavrını değiştirmesini olumlu bulduğunu belirterek bu alandaki gelişmele­re dikkat çekiyor ve gelecekte bu yarışın jeo­politik dengeleri etkileyeceğini vurguluyor.

5 Çin merkezli şirketler, özellikle Baidu gi­bi kurumlar daha fazla AR-GE yaparak kü­resel YZ ekosisteminde payını artıracak. Bu yükseliş ABD’nin uzun yıllar süren teknoloji üstünlüğünü sarsacak ve küresel güç dengesi­ni kökten değiştirecek.

Andrew Ng’ye göre bu beş eğilim sadece teknoloji meraklıları için değil, iş dünyası ve politika yapıcılar için de stratejik önem taşı­yor.

Edge AI ve Tıbbi YZ sağlık ve eğitimde eşitsizlikleri azaltırken Askeri YZ etik ve gü­venlik tartışmalarını büyütecek. YZ Eğitimi ve iş gücü dönüşümü tüm sektörlerde yeni beceri setlerini zorunlu kılacak. Çin’in ar­tan etkisi ise teknoloji alanındaki küresel güç haritasını yeniden çizecek.

Ng’nin geçmişteki tahminlerinin çoğunun doğru çıkması bu yeni öngörülerin de ciddi­ye alınması gerektiğini gösteriyor; Gelecek cepte, cihazlarda ve küresel dengelerde Yapay Zekâ ile şekillenecek.

(Kaynaklar: Reuters, MIT Technology Re­view, Stanford University yayınları)

Bu öngörüler ışığında şirketinizin önü­müzdeki 12 ayda atacağı adımlar için bir “YZ Yol Haritası” oluşturun: Edge AI’nin iş modelinize hangi süreçlerde maliyet avantajı yaratabileceğini ve hangi ekip­lerin bu dönüşümü yönetmesi gerektiği­ni hemen bugün departman bazında tes­pit edin!

Yarının İşini Yarına Bırakmayın! Şirke­tinizdeki T-İnsan’ları bulun, çoğaltın.