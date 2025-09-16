Ng’den yapay zekâlı yeni dünya için 5 stratejik öngörü!
Andrew Ng, yapay zekânın (YZ) en etkili isimlerinden biri. Stanford Üniversitesi’nde dersler verdi, Google Brain’in kurucuları arasında yer aldı, Coursera’yı kurdu ve Çin’in arama motoru ve yapay zekâ araştırmalarında lider teknoloji şirketi Baidu’nun (Çin’in “Google”ı sayılabilecek arama ve AI devi) YZ bölümünü yönetti. Milyonlarca kişiye çevrimiçi YZ eğitimi ulaştırdı, DeepLearning.AI gibi girişimleriyle yeni kuşak uzmanlar yetiştirdi.
Müthiş bir vizyoner! Yeni teknolojiler geliştirilmesine katkı vermenin ötesinde onları, dönüştürücü vizyoner kurgularla gerçek hayata uyarlayıp yaygınlaşmalarına, yararlı kullanımlarına öncülük ediyor. Yepyeni iş modellerinin, alanlarının başlamasına yol açıyor. Bu “geleceği okuma, uzgörülü, başlatıcı ve yönder olma” yeteneği ile
* 2008’de derin öğrenme devrimini,
* 2011’de çevrimiçi eğitim patlamasını ve
* 2014’te Çin’in YZ’deki yükselişini kimse konuşmazken öngördü.
Bu isabetli tahminler nedeniyle de Silikon Vadisi’nde söyledikleri her zaman stratejik uyarı olarak görülüyor. Son zamanlarda sürekli tekrarladığı 5 temel öngörü var ve bunlar YZ’nın gidişatını anlamak isteyenler için yol haritası niteliğinde.
Silikon vadisi dehalarından Andrew Ng’den yakın gelecek için 5 stratejik öngörü:
1 Yapay zekâ, verileri bulut yerine cihazın kendisinde işleyecek. Yani “Edge AI” dönemi, hızla yaygınlaşacak. Telefonlardan ev aletlerine, ucuz fabrika cihazlarına kadar internet bağlantısı olmadan çalışan YZ uygulamaları sayesinde gecikme azalacak, bulut maliyetleri düşecek ve gizlilik sorunları hafifleyecek.
2 Tıbbi YZ doğrudan akıllı telefonlara inecek. Hastalık teşhisi, tıbbi görüntüleme ve biyometrik veri analizi gibi hizmetler cep telefonlarında yapılabilecek. Özellikle sağlık hizmetine erişimi sınırlı bölgelerde bu gelişme büyük bir dönüşüm yaratacak ve küresel sağlık eşitsizliklerini azaltacak.
3 YZ eğitimi ve iş gücü köklü biçimde dönüşecek. Artık çalışanlar yalnızca YZ kullanan değil, onu tasarlayan ve yöneten kişiler olmak zorunda kalacak. Çevrimiçi platformlar ve şirket içi eğitim programları hızla çoğalacak, bu tür yeni beceriler her mesleğin temel gerekliliği haline gelecek.
4 Askerî ve stratejik YZ rekabeti büyüyecek. Otonom dronlar, gözetim sistemleri ve karar destek yazılımları devletler için kritik hale gelirken etik ve güvenlik tartışmaları derinleşecek. Ng, Google’ın YZ silahları konusundaki tavrını değiştirmesini olumlu bulduğunu belirterek bu alandaki gelişmelere dikkat çekiyor ve gelecekte bu yarışın jeopolitik dengeleri etkileyeceğini vurguluyor.
5 Çin merkezli şirketler, özellikle Baidu gibi kurumlar daha fazla AR-GE yaparak küresel YZ ekosisteminde payını artıracak. Bu yükseliş ABD’nin uzun yıllar süren teknoloji üstünlüğünü sarsacak ve küresel güç dengesini kökten değiştirecek.
Andrew Ng’ye göre bu beş eğilim sadece teknoloji meraklıları için değil, iş dünyası ve politika yapıcılar için de stratejik önem taşıyor.
Edge AI ve Tıbbi YZ sağlık ve eğitimde eşitsizlikleri azaltırken Askeri YZ etik ve güvenlik tartışmalarını büyütecek. YZ Eğitimi ve iş gücü dönüşümü tüm sektörlerde yeni beceri setlerini zorunlu kılacak. Çin’in artan etkisi ise teknoloji alanındaki küresel güç haritasını yeniden çizecek.
Ng’nin geçmişteki tahminlerinin çoğunun doğru çıkması bu yeni öngörülerin de ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor; Gelecek cepte, cihazlarda ve küresel dengelerde Yapay Zekâ ile şekillenecek.
(Kaynaklar: Reuters, MIT Technology Review, Stanford University yayınları)
Bu öngörüler ışığında şirketinizin önümüzdeki 12 ayda atacağı adımlar için bir “YZ Yol Haritası” oluşturun: Edge AI’nin iş modelinize hangi süreçlerde maliyet avantajı yaratabileceğini ve hangi ekiplerin bu dönüşümü yönetmesi gerektiğini hemen bugün departman bazında tespit edin!
Yarının İşini Yarına Bırakmayın! Şirketinizdeki T-İnsan’ları bulun, çoğaltın.
