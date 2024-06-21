 Normal olmayan normaller

Bir bayramı daha geride bıraktık. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir denk geldi ki, lise sınavları yapıldı, üniversite sınavları tamamlandı, okullar kapandı, dizi sezonla­rı sona erdi ve yaz geldi.

Hepsinin aynı ana denk gelmesi ayrı bir enteresan olurken, babalar gününün de bayramın ilk gününe gelişi ve yine arada güme gitmesi benim gibi babaları biraz buruklaştırdı. Eh bu da kaderin cilvesi. Salı akşamı A Milli Futbol takımının Gürcistan’ı 3-1 mağlup etmesi de bayrama ayrı bir mutluluk kattı. Kadın Voleybol Milli takımımızın da Milletlera­rası ligde çeyrek finalist olması keyfini de atlamamak gerekiyor.

Kapıda vize var ama kota kalmadı

Buraya kadar her şey ne kadar güzel ve normal, ben bile yazarken bir hayli keyif al­dım. Peki normal olmayan şeyler de olmu­yor mu çevremizde, şüphesiz var. Normal olmayı öylesine özledik ki bazen gariplikleri görmezden gelebiliyoruz. Önce bayram tatil döneminden başlayalım. Mesela bu bayram­da on binlerce kişinin sadece kapıda vize alı­nabildiği için ülkemiz yerine Yunan adaları­nı tercih etmiş olması ve hatta kota dolduğu için binlerce Türk turistin de gidememiş ol­ması da çok normal bir durum olmasa gerek.

Yalnızca Yunanistan veya adalar değil, pek çok Türk vatandaşının tatil tercihini yurt dı­şından yana kullanması da aynı oranda pek normal bir durum değil. Genellikle yaşadı­ğımız bayram öncesinde tatile gitmeyi plan­layanların veya kurban kesmeyi düşünenle­rin dövizlerini bozmayı tercih etmesiyle dö­vizin düşmesi gerekirken, bu bayramda tam tersi bir durum ile dövizin daha yukarıya çıkması hiç de normal bir durum değil?

Herkesin gelmek için can atacağı kulüplere biz sahip olsak

Milli takımın başarısı ile gurur duyduk, Avrupa şampiyonasında iyi sonuçlar elde edeceğine de inancımız tam. Ancak 26 kişi­lik A Milli Futbol takımımızın 14 oyuncusu­nun, yani yarıdan fazlasının yurtdışında top oynuyor olması, hatta birçoğunun Avrupa topraklarında doğmuş ve büyümüş olması, pek de normal bir durum değil.

Başarılı fut­bolcu veya sporcularımızın Avrupa kulüp­lerinde oynamasını hedefler ve özenirken, bizim de böylesi büyük ve herkesin gelmek için can atacağı kulüplere sahip olmayı da­ha fazla istemiyor olmamız da normal değil. Tıpkı liselerde okuyan gençlerimizin batı okullarını hedeflemesi gibi. Oysaki dünya çapında okullara sahip olabilmeyi hedefle­yerek ileriye dönük planlar yapmak, gençle­rimizi de bu yönde yeterli çabayı harcama­mız bence çok daha normal.

Sadece normal değil, olması gereken. Dünyanın ilk 20 eko­nomisi arasında olmamıza rağmen, IMF’nin Nisan 2024’te yayınladığı rapora göre 2023 yılında Türkiye’de kişi başına düşen Gayri­safi Yurt İçi Hasıla’nın 12 bin 849 ABD do­ları olması normal değil. Ülkemizde kayıtlı olarak bilinen göçmen sayısının 4 milyona ulaşması, belki de aşması, sokakta Türkçe ’den çok farklı dillerin konuşulur hale gel­mesi çok da normal bir durum değil.

Hep birlikte çözüme odaklanmalıyız

Yaşamımızda yer alan pek çok nor­malin yanında, normal olmayan, aslın­da daha iyi olabilecek pek çok şey var. Ül­kemiz 24 trilyon dolarlık dünya ülkeler arası ticaretten yüzde 2,5’dan çok daha yüksek payı alabilecek, daha fazla üretim yapabilecek hem lojistik avantaja hem de insan kaynağına sahip bir konumda.

Değil ilk 500’e, ilk 50’ye pek çok marka sokabile­cek potansiyelimiz olmadığını bana kim­se söyleyemez. Öyleyse neden hak ettiğimiz yerde değiliz ve neden sürekli hayranlık duyduğumuz ülkeler yerine ülkemizi hayranlık bırakan bir konuma getirmiyoruz sorusunun cevabını kendimizde de arama­mamız gerektiğini kabul ederek başlamak gerekiyor normalleşmeye.

Sahip oldukla­rımız yapabilirliklerimizi fazlasıyla ortaya koymasına rağmen, yeterli çabayı harcamı­yor olmak da normal bir durum değil. Bana göre en normal, ortak hedefleri belirleyip onlara ulaşabilmek için hep birlikte çözüme odaklanmak. Sorunları normalleştirdikçe onları sorun olarak görmeyip yeterince üze­rine gitmediğimiz an gelişimin durduğu an­dır. Psikolojide yer alan öğrenilmiş çaresiz­liğe kapılmamak ve gerçeklerle yüzleşmek, eminim normal olmayan normallerle müca­deleyi de daha kolay hale getirecektir.