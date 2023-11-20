Otokar'ın Ural'ları Ekvador Ordusu’na teslim edildi

Türk savunma sanayi ihracatında öne çıkan coğrafyalardan biri de Latin Amerika. Son yıllarda kara araçlarında önemli satışlara imza atan Türk şirketlerinin son gözde pazarı ise Ekvador.

Bu yılın ağustos ayında Ekvador’a ilk büyük satış gerçekleşmişti. Otokar tarafından üretilen 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim edilmişti.

Otokar’ın gerçekleştirdiği ilk satışın üzerinden bir yıl geçmeden ikinci parti araçlar da teslim edildi. 17 Kasım’da gerçekleşen teslimatı yine ülkenin Cumhurbaşkanı Lasso duyurdu. Görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Lasso, Otokar’ın ürettiği 15 adet Ural 4x4 taktik zırhlı araçların teslim törenine katıldı.

Yeni araçlarla uyuşturucu ve terörle mücadele edecek

Törende konuşan Ekvador Devlet Başkanı Lasso, bu yeni eklemelerin stratejik önemine dikkat çekti.

Otokar Ural 4x4 araçlarının Ekvador Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel yeteneklerini güçlendirmeye yönelik daha geniş bir girişimin parçası olduğunu vurgulayan Lasso, yeni araçlarla uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suçun yarattığı artan zorluklara karşı güçleneceklerini söyledi. Bu araçların satın alınması, Ekvador hükümetinin askeri teçhizata yaptığı 430 milyon dolarlık yatırımın en önemli parçası olarak kabul ediliyor.

Bu yatırım, Ekvador Hükümeti’nin Güney Amerika'da giderek yaygınlaşan terörizm ve organize suç tehditleriyle mücadele etme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Bu satın alma aynı zamanda Ekvador ile Türkiye arasında büyüyen askeri işbirliğini de yansıtıyor. Zira Türkiye Latin Amerika bölgesinin önemli bir askeri donanım tedarikçisi olarak ortaya çıkıyor.

Başkanın son görevi oldu

Ağustos ayında Otokar’ın Cobra II araçlarının teslimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Lasso, "Göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim. Bu 28 yıllık çalışma dönemimde önemli ilerlemeler kat ettik. Bugün 20 adet Türk yapımı Cobra II aracını silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim ayının sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek" demişti.

Eylül ayında başkent Kito'daki askeri hava üssünde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Lasso'nun yanı sıra Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alfredo Borrero, Dışişleri Bakanı Gustavo Manrique, Savunma Bakanı Luis Lara, Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Larrea, Genelkurmay Başkanı Nelson Proano ve üst düzey askeri yetkililer katılmıştı. Törende konuşan Büyükelçi Yalçın, Türk savunma sanayisinin Ekvador'a ilk büyük satışını gerçekleştirdiğini belirtmişti. Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, önümüzdeki günlerde görevden ayrılacağını duyurdu.