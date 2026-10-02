Otomotivde 5G ve yapay zekâ ile sektörün 2030 yılındaki ekonomik büyüklüğü ne olacak?

2030 yılına ge­lindiğinde, 5G ve yapay zekânın otomotiv sektörü­nü tam bir “yazı­lım tanımlı araç” (SDV) ve bağlantılı mobilite ekonomi­sine dönüştürmesi bekleniyor.

5G, otonom araç­lar için temel teknoloji olarak öne çıkarken; gerçek zamanlı veri alışverişi, neredeyse sıfıra yakın gecikme süresi ve nesne­lerin interneti sayesinde aracın farklı nesnelerle iletişim kura­bilmesini sağlayarak, yolda ile­tişim yoluyla gelişmiş güven­liğin önünü açacak. 5G, gerçek zamanlı yanıt verme ve kazaları azaltma için gerekli olan düşük gecikme süresini sağlarken, araçlar birbirleriyle, altyapıyla, ağlarla ve yayalarla bağlantı ku­rarak daha iyi ve paylaşılan bir farkındalık sağlayacak. Yüksek çözünürlüklü haritalama ile 5G, doğru ve güvenli navigas­yon için gerekli olan sürekli ve­ri akışını mümkün kılacak.

Otonom sürüş yaygınlaşacak ama kademeli olacak

Bazı senaryolara göre 2030’da satılan yeni binek araçların %12’si L3+ otonom teknolojiyle donatılmış olacak; hızlandırılmış senaryoda bu oran %20’ye çıkıyor. 2030’da dünya çapında birkaç milyon ticari otonom aracın robotaksi hizmetlerinde kullanılacağı ve bunun 25 milyar doların üze­rinde bir robotaksi pazarı an­lamına geldiği tahmin ediliyor.

5G ve V2X iletişimi kritik altyapı haline gelecek

Bağlantılı araç ekosistemi­nin 2030’da 2,5 milyar bağlantı noktasına ulaşacağı ve 5G dışı hücresel bağlantıların %58’inin bağlantılı araçlarda olacağı ön­görülüyor. Araçtan araca (V2V) ve araçtan her şeye (V2X) ileti­şimi mümkün kılarak gelişmiş güvenlik özelliklerinin temeli­ni oluşturacak.

Ancak dikkat çekici bir de­tay ise 4G’nin düşük maliyeti ve geniş kapsaması nedeniy­le 5G’nin 2030’dan önce bağ­lantılı araçların ana hücresel teknolojisi olamayacak olma­sı. Buna karşılık, 2030’da yeni gönderilen araç modemlerin­de 5G, 4G’yi 2’ye 1 oranında geçecek (51,25 milyon vs. 20,4 milyon birim).

Yapay zekâ standart donanım olacak ve iş modelleri değişecek

Yapay zekâ destekli eğlen­ce, sesli asistanlar, tahmine dayalı bakım ve kişiselleştir­me, araç içi deneyimin mer­kezine oturacak. Otomotiv yapay zekâ pazarı 2025’teki 18,83 milyar dolardan 2030’da 38,45 milyar dolara çıkacak (%15,3 yıllık büyüme).

Araç satışından yazılım aboneliğine ve hizmet gelir­lerine geçiş hızlanacak; ticari filolarda otonomi, sürücü açı­ğını kapatmanın yanında araç başına yıllık 12.000 dolara va­ran tasarruf vaat ediyor.

2030 yılında 5G ve yapay zekâ, otomotivi bir “kod + bağlantı” endüstrisine dö­nüştürecek:

Araçlar daha otonom, da­ha bağlantılı ve sürekli gün­cellenen yaşayan ürünler ha­line gelecek. Yıllık büyüklük itibarıyla yalnızca yapay zekâ ve bağlantı bileşenleri 60+ milyar doları, otonom sürüşle birleştiğinde ise 500–750 mil­yar dolarlık bir ekonomiyi bu­lacak.