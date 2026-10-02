Otomotivde 5G ve yapay zekâ ile sektörün 2030 yılındaki ekonomik büyüklüğü ne olacak?
2030 yılına gelindiğinde, 5G ve yapay zekânın otomotiv sektörünü tam bir “yazılım tanımlı araç” (SDV) ve bağlantılı mobilite ekonomisine dönüştürmesi bekleniyor.
5G, otonom araçlar için temel teknoloji olarak öne çıkarken; gerçek zamanlı veri alışverişi, neredeyse sıfıra yakın gecikme süresi ve nesnelerin interneti sayesinde aracın farklı nesnelerle iletişim kurabilmesini sağlayarak, yolda iletişim yoluyla gelişmiş güvenliğin önünü açacak. 5G, gerçek zamanlı yanıt verme ve kazaları azaltma için gerekli olan düşük gecikme süresini sağlarken, araçlar birbirleriyle, altyapıyla, ağlarla ve yayalarla bağlantı kurarak daha iyi ve paylaşılan bir farkındalık sağlayacak. Yüksek çözünürlüklü haritalama ile 5G, doğru ve güvenli navigasyon için gerekli olan sürekli veri akışını mümkün kılacak.
Otonom sürüş yaygınlaşacak ama kademeli olacak
Bazı senaryolara göre 2030’da satılan yeni binek araçların %12’si L3+ otonom teknolojiyle donatılmış olacak; hızlandırılmış senaryoda bu oran %20’ye çıkıyor. 2030’da dünya çapında birkaç milyon ticari otonom aracın robotaksi hizmetlerinde kullanılacağı ve bunun 25 milyar doların üzerinde bir robotaksi pazarı anlamına geldiği tahmin ediliyor.
5G ve V2X iletişimi kritik altyapı haline gelecek
Bağlantılı araç ekosisteminin 2030’da 2,5 milyar bağlantı noktasına ulaşacağı ve 5G dışı hücresel bağlantıların %58’inin bağlantılı araçlarda olacağı öngörülüyor. Araçtan araca (V2V) ve araçtan her şeye (V2X) iletişimi mümkün kılarak gelişmiş güvenlik özelliklerinin temelini oluşturacak.
Ancak dikkat çekici bir detay ise 4G’nin düşük maliyeti ve geniş kapsaması nedeniyle 5G’nin 2030’dan önce bağlantılı araçların ana hücresel teknolojisi olamayacak olması. Buna karşılık, 2030’da yeni gönderilen araç modemlerinde 5G, 4G’yi 2’ye 1 oranında geçecek (51,25 milyon vs. 20,4 milyon birim).
Yapay zekâ standart donanım olacak ve iş modelleri değişecek
Yapay zekâ destekli eğlence, sesli asistanlar, tahmine dayalı bakım ve kişiselleştirme, araç içi deneyimin merkezine oturacak. Otomotiv yapay zekâ pazarı 2025’teki 18,83 milyar dolardan 2030’da 38,45 milyar dolara çıkacak (%15,3 yıllık büyüme).
Araç satışından yazılım aboneliğine ve hizmet gelirlerine geçiş hızlanacak; ticari filolarda otonomi, sürücü açığını kapatmanın yanında araç başına yıllık 12.000 dolara varan tasarruf vaat ediyor.
2030 yılında 5G ve yapay zekâ, otomotivi bir “kod + bağlantı” endüstrisine dönüştürecek:
Araçlar daha otonom, daha bağlantılı ve sürekli güncellenen yaşayan ürünler haline gelecek. Yıllık büyüklük itibarıyla yalnızca yapay zekâ ve bağlantı bileşenleri 60+ milyar doları, otonom sürüşle birleştiğinde ise 500–750 milyar dolarlık bir ekonomiyi bulacak.
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