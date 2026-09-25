Yüksek ham petrol fiyatları, Avrupa’da elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor
Savaş ve Eylül 2026’da artan ham petrol fiyatları ve daralan lojistik imkânlar, otomotivde elektrikli dönüşümü hızlandıracak mı? Burada Çin, Avrupa ve ABD adımları nasıl şekillenecek? Şu an en çok konuştuğumuz konular arasında yer alıyor.
Bütün bu gelişmeler elektrikli dönüşümü hızlandırıyor ancak dünyada eşit hızda değil. 2026’daki Orta Doğu savaşı, elektrikli dönüşümü “politika itmesi”nden “ekonomik çekiş”e dönüştüren bir kırılma noktası oldu. Avrupa'da tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı 2026 yılının ilk 8 ayında yüzde 22,5 seviyesine ulaştı. Bu ivme, özellikle Fransa ve Almanya gibi büyük pazarlarda rekor seviyelere çıkarken, Türkiye ve çevre bölgelerde de mobilite dönüşümü de hızlandırıyor.
Avrupa’da genel pazar durumu
Yılın başından ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyon 673 bin 856 oldu. Büyümeye Almanya ve Fransa liderlik etti. Yeni araç satışlarında tam elektrikli payı Norveç'te yüzde 98,7, Danimarka'da yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüzde 48,9 olarak kaydedildi. Fransa'da ise ağustos ayında pazar payı yüzde 38,3'e çıktı.
Ticari ve ağır vasıta gelişmeleri
Elektrikli kamyonlar, ağır ticari segmentte elektrikli modeller öne çıktı, Çinli üretici 600 kilometre menzil ve 1.5 MW şarj gücü sunan yeni elektrikli çekicisini tanıttı. Amerikalı üreticinin tamamen elektrikli tır modeli de Avrupa pazarına giriş için hazırlıklarını hızlandırdı.
Petrol artışının elektrikli araçlara etkisi
Ortadoğu’daki krizler ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz daralması nedeniyle akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Bu durum tüketicileri maliyet şoklarına karşı daha hassas hale getirdi. Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı ağustos ayında yüzde 30,5'e yükseldi. Tam elektrikli otomobil tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarken, Avrupa Birliği (AB) genelinde elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki pazar payının yüzde 31,2 olduğu öngörüldü.
Fransa'da tam elektrikli otomobillerin ağustos ayındaki pazar payı yüzde 38,3'e olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,2 arttı. Almanya'da ise ağustos ayında 68 bin 980 ve elektrikli otomobillerin payı yüzde 32,5 oldu. Elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payında Norveç ilk sıralarda iken ve ağustos ayında yeni araç satışlarında yüzde 98,7, Danimarka'da yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüzde 48,9 tam elektrikli otomobiller oluşturdu.
Türkiye’de güncel elektrikli ve hibrit araç verileri
Ağustos 2026 sonu itibariyle tamamen elektrikli araç sayısı 476 bin adedi geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç sayısında yaklaşık yüzde 53,5 oranında yıllık artış oldu. Ülkemiz genelindeki toplam şarj noktası/soketi sayısı da 46-47 bin seviyelerini aştı. Türkiye'de 2026 Ocak-ağustos döneminde toplam 105 bin adedin üzerinde elektrikli otomobil satıldı. Ağustos ayı satışı ise 11 bin adedi aşarken, elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı %18,7 seviyesine ulaştı.
Mobilite dönüşümünü hızlandıran faktörler
Devlet teşvikleri, sosyal kiralama programları ve sübvansiyonlar düşük gelirli tüketicilerin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırıyor. Ucuz modeller, Çinli üreticilerin düşük fiyatlı modelleri pazarda rekabeti artırıyor. Altyapı gelişimi, şarj noktalarının artışı geçişi destekliyor, ancak apartmanlarda yaşayanlar için hâlâ sınırlı. Enerji güvenliği, elektrikli araç dönüşümü, petrol bağımlılığını azaltarak enerji krizlerine karşı stratejik avantaj sağlıyor.
Riskler ve belirsizlikler
Avrupa’da özellikle şarj altyapısı yetersizliği hâlâ en büyük engel olarak görülürken, yakıt fiyatları gerilese bile satış ivmesinin aynı hızda devam edeceği artık en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Avrupa’da yüksek ilk satın alma maliyetleri bazı tüketiciler için caydırıcı olmaya devam ederken, Avrupa ülkelerinin teşvikleri satış adetlerini daha da yukarıya çekebilir.
|Borsa
|12.888,33
|-2,74 %
|Dolar
|48,9111
|0,04 %
|Euro
|55,6936
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1377
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.688,57
|-0,47 %
|Altın (ONS)
|4.270,43
|-0,08 %
|Brent
|100,79
|2,03 %