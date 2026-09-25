Yüksek ham petrol fiyatları, Avrupa’da elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor

Savaş ve Eylül 2026’da ar­tan ham petrol fi­yatları ve daralan lojistik imkân­lar, otomotivde elektrikli dönü­şümü hızlandı­racak mı? Bura­da Çin, Avrupa ve ABD adımları na­sıl şekillenecek? Şu an en çok konuştuğumuz konular arasında yer alıyor.

Bütün bu gelişmeler elekt­rikli dönüşümü hızlandırıyor ancak dünyada eşit hızda de­ğil. 2026’daki Orta Doğu sava­şı, elektrikli dönüşümü “poli­tika itmesi”nden “ekonomik çekiş”e dönüştüren bir kırıl­ma noktası oldu. Avrupa'da tamamen elektrikli otomobil­lerin pazar payı 2026 yılının ilk 8 ayında yüzde 22,5 seviye­sine ulaştı. Bu ivme, özellik­le Fransa ve Almanya gibi bü­yük pazarlarda rekor seviyele­re çıkarken, Türkiye ve çevre bölgelerde de mobilite dönü­şümü de hızlandırıyor.

Avrupa’da genel pazar durumu

Yılın başından ağustos so­nuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyon 673 bin 856 oldu. Büyümeye Almanya ve Fransa liderlik etti. Yeni araç satışlarında tam elektrikli payı Norveç'te yüzde 98,7, Danimar­ka'da yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüz­de 48,9 olarak kaydedildi. Fran­sa'da ise ağustos ayında pazar payı yüzde 38,3'e çıktı.

Ticari ve ağır vasıta gelişmeleri

Elektrikli kamyonlar, ağır ticari segmentte elektrikli modeller öne çıktı, Çinli üre­tici 600 kilometre menzil ve 1.5 MW şarj gücü sunan ye­ni elektrikli çekicisini tanıt­tı. Amerikalı üreticinin tama­men elektrikli tır modeli de Avrupa pazarına giriş için ha­zırlıklarını hızlandırdı.

Petrol artışının elektrikli araçlara etkisi

Ortadoğu’daki krizler ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz da­ralması nedeniyle akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Bu du­rum tüketicileri maliyet şok­larına karşı daha hassas hale getirdi. Avrupa'nın 16 ülke­sinde tam elektrikli otomobil­lerin yeni araç satışlarında­ki payı ağustos ayında yüzde 30,5'e yükseldi. Tam elektrik­li otomobil tescilleri geçen yı­lın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarken, Avrupa Birliği (AB) genelinde elektrikli otomobil­lerin yeni araç satışlarındaki pazar payının yüzde 31,2 ol­duğu öngörüldü.

Fransa'da tam elektrikli otomobillerin ağustos ayın­daki pazar payı yüzde 38,3'e olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,2 arttı. Alman­ya'da ise ağustos ayında 68 bin 980 ve elektrikli otomo­billerin payı yüzde 32,5 oldu. Elektrikli otomobillerin ye­ni araç satışlarındaki payın­da Norveç ilk sıralarda iken ve ağustos ayında yeni araç satışlarında yüzde 98,7, Dani­marka'da yüzde 85,9, Finlan­diya'da yüzde 52,3 ve Hollan­da'da yüzde 48,9 tam elektrik­li otomobiller oluşturdu.

Türkiye’de güncel elektrikli ve hibrit araç verileri

Ağustos 2026 sonu itibariy­le tamamen elektrikli araç sa­yısı 476 bin adedi geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç sayısında yaklaşık yüzde 53,5 oranında yıllık artış oldu. Ülkemiz ge­nelindeki toplam şarj nokta­sı/soketi sayısı da 46-47 bin seviyelerini aştı. Türkiye'de 2026 Ocak-ağustos dönemin­de toplam 105 bin adedin üze­rinde elektrikli otomobil sa­tıldı. Ağustos ayı satışı ise 11 bin adedi aşarken, elektrikli araçların toplam pazar içinde­ki payı %18,7 seviyesine ulaştı.

Mobilite dönüşümünü hızlandıran faktörler

Devlet teşvikleri, sosyal kira­lama programları ve sübvansi­yonlar düşük gelirli tüketicile­rin elektrikli araçlara geçişini kolaylaştırıyor. Ucuz modeller, Çinli üreticilerin düşük fiyat­lı modelleri pazarda rekabeti artırıyor. Altyapı gelişimi, şarj noktalarının artışı geçişi des­tekliyor, ancak apartmanlar­da yaşayanlar için hâlâ sınırlı. Enerji güvenliği, elektrikli araç dönüşümü, petrol bağımlılığını azaltarak enerji krizlerine karşı stratejik avantaj sağlıyor.

Riskler ve belirsizlikler

Avrupa’da özellikle şarj alt­yapısı yetersizliği hâlâ en bü­yük engel olarak görülürken, yakıt fiyatları gerilese bile sa­tış ivmesinin aynı hızda de­vam edeceği artık en çok konu­şulan konular arasında yer alı­yor. Avrupa’da yüksek ilk satın alma maliyetleri bazı tüketi­ciler için caydırıcı olmaya de­vam ederken, Avrupa ülkeleri­nin teşvikleri satış adetlerini daha da yukarıya çekebilir.