OYAK ve Mehmetçik Vakfı enerjide iş birliğine gitti

2020 yılının enerjideki en büyük satın alma işlemine Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), imza atmıştı. Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil’i OYAK, 325 milyon euroya satın almıştı. 917 istasyonu bulunan Total ve M Oil satın almasını ise OYAK, sahibi olduğu Güzel Enerji adlı şirket üzerinden yapmıştı. Böylece iki enerji devi OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırım A.Ş. bünyesine katılmıştı. OYAK şimdi de önemli bir işbirliği anlaşması başlattı. OYAK’ın işbirliği kararı aldığı kurum ise yine tanıdık bir kurum olan Mehmetçik Vakfı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde istasyonları bulunan Mehmetçik Vakfı’nın OYAK Grubu ile imzaladığı anlaşma 5 yılı kapsıyor. Anlaşmayla Mehmetçik Vakfı'nın bayileri TotalEnergies markası altında hizmet verecek.

En işlek akaryakıt bayisi

Anlaşmayla ilk olarak Ankara’da Etimesgut, İstanbul-Anadolu Yakası’nda Yenişehir istasyonları TotalEnergies’e dönüştürülmüştü. Geçtiğimiz hafta ise Maslak’ta bulunan, daha önce Koç Holding iştiraki OPET olarak faaliyet gösteren istasyon da bu kervana katıldı. Maslak’taki istasyon bilindiği üzere Türkiye’nin en işlek ve en fazla araca yakıt sağlaması ile öne çıkıyor. OYAK, Maslak'taki istasyonda ayrıca bir ilk olarak “Arabaya servis hizmeti”ni gerçekleştirecek. Edindiğim bilgilere göre, Mehmetçik Vakfı ve OYAK Grubu, bu işbirliğini önümüzdeki haftalarda hızla geliştirecek. İstanbul Anadolu Yakası’nda Kurtköy 1, Kurtköy 2 ve Kurtköy 3 olacak şekilde 3 İstasyonun dönüştürülmesi de planlanıyor.

Avrupa’nın ilk LEED alan istasyonu

Bir de bunlara Mehmetçik Vakfı’na ail İstanbul Başakşehir Mehmetçik istasyonu da TotalEnergies olarak hizmetini sürdürecek. Başakşehir’deki istasyonun bir başka özelliği ise Leed Platinium sertifikası almış, bu alanda Türkiye ve Avrupa'daki ilk akaryakıt istasyonu olması. Bu tesiste ayrıca elektrikli araçlar için Otojet ile şarj istasyonu da bulunuyor.