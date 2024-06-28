  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. Para politikası ve finansal koşullar

Para politikası ve finansal koşullar

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI ibrahimunalmis@hotmail.com

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini mart ayında %50 seviyesi­ne yükseltti ve fiyat artışla­rı kontrol altına alınana ka­dar bu seviyede kalacağının iletişimini yaptı. Biliyoruz ki faiz politikasının finan­sal ve reel sektör üzerinde­ki etkileri gecikmeli olarak gözleniyor.

Diğer taraftan, para politikasının sıkılaş­tırılmasında kademeli bir süreç ter­cih edildi. Politika faizinin reel ola­rak pozitif bölgeye geçtiği dönem (reelleştirmeyi piyasa katılımcıla­rının 12 aylık enflasyon beklenti­si ile yaparsak) 2024 yılının başına denk geliyor. Bir başka deyişle, TC­MB gerçek anlamda sıkı para poli­tikası uygulamaya yıl başından iti­baren başladı.

Mart ayında yapılan faiz artışı ile birlikte para politika­sı duruşu sıkılık anlamında pekiş­tirilmiş oldu. Para politikasında sı­kılaşma adımları atılsa da yılın ilk çeyreğinde, seçim sonrası kurlar­da yükseliş olacağı beklentisi ile, iç talebin ve üretimin canlı kaldığını gözlemledik.

Öncü göstergeler ekonomide soğumaya işaret ediyor

Hafta içinde açıklanan mevsim­sellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Eylül 2022’den be­ri en düşük seviyesine geriledi. TC­MB’nin iktisadi yönelim anketi al­tında takip edilen toplam siparişler Kasım 2022’den beri en düşük se­viyesine geriledi. İhracat siparişle­rinde son iki aydır momentum kay­bı olduğunu gözlemliyoruz.

Kapa­site kullanım oranı verileri de Mart ayından bu yana kapasite kullanı­mında düşüş olduğuna işaret edi­yor. İstanbul Sanayi Odası tarafın­dan yayımlanan imalat sanayi PMI verileri nisanda 49.3, mayıs ayında 48.4 olarak gerçekleşti. Bu endeksin 50 seviyesinin altında olması da son iki aydır imalat sanayi aktivitesin­de yavaşlama olduğuna işaret edi­yor.

PMI verilerinin alt kalemlerine baktığımızda artış hızı yavaşlamak­la birlikte gıda sektöründe büyüme gerçekleştiğini, giyim-deri, makine ve ağaç-kâğıt imalatı sektörlerin­de son aylarda aktivitenin hızlan­dığını söyleyebiliyoruz. Fakat diğer alt sektörlerde aktivite yavaşlıyor. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması­na dair diğer bir gösterge perakende satış endeksi. Endeks son iki ayda gerilemeye devam ediyor. Bir başka deyişle tüketim eğiliminin yavaşla­dığını söyleyebiliriz. Konut satışla­rı Mayıs ayında 100 bin adet olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemin­de ise 465 bin konut satıldı.

2023 yılının mayıs ayında 113 bin konut satılmıştı. 2023 Ocak-Mayıs döne­mindeki konut satılı 483 bin adetti. Konut satışlarında asıl yavaşlama ipotekli konut satışlarında. Geçen yıla göre ipotekli konut satışlarında %58.7’lik bir düşüş var. Diğer satış­larda ise %12.6’lık artış kaydedilmiş. Özellikle ipotekli konut satışlarında sıkı finansal koşulların etkisi oldu­ğunu söylemek mümkün.

Finansal koşullar ne kadar sıkı?

Para politikası duruşunun eko­nomik aktiviteye etkisinin büyük ölçüde finansal koşullar üzerinden olmasını bekleriz. Finansal koşul­lar ekonomik aktiviteye daraltıcı ya da genişletici yönde etki yapar. Farklı vadelerdeki ve piyasalarda­ki

 faizler, döviz kurları, varlık fiyat­ları, risk primi gibi finansal göster­gelerin içerdiği bilginin toplulaştı­rılması ile finansal koşulları takip ettiğimiz endeksler mevcut.

Bunlar­dan bir tanesi Bahçeşehir Üniversi­tesi Finansal Araştırmalar Merke­zi (BFRC) tarafından yayınlanıyor. Grafikte görüldüğü gibi finansal ko­şullar endeksi 2019 yılının Mayıs ayı ile 2023 Kasım dönemi arasında po­zitif bölgede. Endeksin pozitif olma­sı gösteriyor ki bu dönemde finansal koşullar ekonomik aktiviteyi destek­leyici yönde hareket etmiş. 2022 yılı sonundan 2023 yılı yaz aylarına ka­dar finansal koşulların oldukça des­tekleyici olduğunu gözlemliyoruz.

2023 Temmuz ayından sonra finan­sal koşullar ekonomik aktiviteye da­raltıcı yönde katkı vermeye başlıyor. Gelinen noktada finansal koşulların ekonomik aktiviteyi daraltıcı yönde hareket etmeye devam ettiğini söyle­yebiliriz. TCMB’nin politika faizini 2024 yılı Aralık ayına kadar mevcut seviyesinde tutacağını düşünüyo­ruz. Enflasyonda gerileme ve ekono­mik aktivitedeki yavaşlama TCMB için aralık ayında sinyal niteliğin­de bir faiz indirimi kapısı aralayabi­lir. Burada temel varsayımımız diğer ekonomi politikalarının önümüzde­ki dönemde dezenflasyon sürecine katkı vereceği yönünde.

TCMB’nin diğer politikalar ile desteklenmedi­ği bir ortamda 2024 yılı içerisinde faiz indirimi mümkün olmayabilir. Politika faizinin mevcut seviyelerini koruduğu ve finansal koşulların sı­kı seyrettiği bir dönemde ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönemde yavaşlamaya devam edeceğini söy­leyebiliriz. Aktivitedeki yavaşlama özellikle sonbahar aylarından itiba­ren daha fazla hissedilebilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Konut fiyatlarında küresel ve yerel dinamikler 21 Haziran 2024
Fed’den 2024 yılında tek faiz indirimi mesajı 14 Haziran 2024
Enflasyonda zirveye ulaştık; şimdi ne olacak? 07 Haziran 2024
Türkiye’de yatırım ortamı ve geleceği 31 Mayıs 2024
TCMB likidite yönetimi 24 Mayıs 2024
KOBİ’ler için alternatifler 17 Mayıs 2024
Yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı 10 Mayıs 2024
Son Fed toplantısı ve yansımaları 03 Mayıs 2024
Farklı enflasyon beklentileri ve para politikası 26 Nisan 2024
Küresel ekonomik gelişmelere dair 19 Nisan 2024