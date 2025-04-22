Paris’te blokzincir rüzgarı

Paris’te her yıl olduğu gibi bu yıl da blokzincir dünyasının nabzı at­tı. 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasın­da Louvre Carrousel’de gerçekleştiri­len Paris Blockchain Week, yine etkile­yici bir organizasyonla karşımıza çıktı.

Uzaktan da olsa etkinliği dikkatle takip etme fırsatım oldu. 6. yılında etkinlik, 500’den fazla konuşmacıyı ağırladı ve 10 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Web3, merkeziyetsiz finans (De­Fi), yapay zekâ entegrasyonu ve dijital varlıklar gibi geleceğin finansal ekosis­temini şekillendirecek konular, Paris’in kalbinde masaya yatırıldı.

Etkinliğin konuşmacı listesi adeta sektörün yıldızlar geçidi gibiydi. Algo­rand’ın kurucusu ve Turing ödüllü bil­gisayar bilimcisi Silvio Micali, merke­ziyetsizliğin teknik temelleri üzerine çarpıcı bir sunum yaptı. Crypto.com’un Başkanı Eric Anziani ise Web3’ün öde­me sistemlerindeki dönüştürücü etki­sini ele aldı.

Input Output’un kurucu­su Charles Hoskinson, düzenlemeler ve MiCA yasası çerçevesinde Avrupa’nın Web3’te nasıl bir rol üstlenebileceğini tartıştı. Fransa Dijital İşler Bakanı Cla­ra Chappaz ise regülasyon ve inovasyon dengesine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlikteki oturumlar­da özellikle yapay zekâ ile blokzincir en­tegrasyonu üzerine yapılan paneller, ba­na dijital finansın geleceğinin yalnızca blokzincir ile sınırlı kalmayacağını, ya­pay zeka destekli akıllı sözleşmelerin de yeni bir çağ başlatacağını gösterdi.

10 milyon dolarlık ödül

Etkinlik sadece teorik tartışmalar­la sınırlı kalmadı. Etkinlik boyunca dü­zenlenen “Start in Block” yarışmasıyla, erken aşama Web3 girişimlerine destek verildi. Yarışmaya yüzlerce startup baş­vurdu, finale kalanlar projelerini önde gelen yatırımcılara sundu. Toplamda 10 milyon dolarlık ödül dağıtıldı. Yarışma­nın kazananları arasında gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenize edilmesi üzerine çalışan projeler ön plana çıktı. Özellikle INX Markets adına konuşan Bob Ejodame’ın röportajı dikkat çeki­ciydi; tokenize varlıkların önümüzdeki dönemde finansal sistemde çok daha et­kin bir rol üstleneceğini vurguladı.

Etkinlik boyunca merkeziyetsiz fi­nans uygulamalarının (DeFi) büyüyen etkisi sıkça dile getirildi. DeFi protokol­lerinin geleneksel finans kurumlarıy­la nasıl entegre olabileceği, bankaların blokzincir çözümlerine nasıl adapte ol­ması gerektiği üzerinde duruldu.

Görü­nen o ki merkezi finans kurumları, blok­zincir’i rakip olarak görmekten çıkıp bir tamamlayıcı olarak konumlandır­mak zorunda. Özellikle CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) projeleri­nin ilerlemesi, bankaların da blokzincir teknolojilerini daha hızlı sahiplenmesi­ni gerektirecek. Kullanıcı tarafında ise, bireysel yatırımcıların DeFi ürünlerine olan ilgisinin arttığı, fakat düzenleyici netlik olmadan risklerin yüksek kalma­ya devam ettiği sık sık hatırlatıldı.

Ülkemizde merkeziyetsiz finans

Türkiye açısından bakarsak, Paris Blockchain Week’in etkileri bizde de yankı buldu. Paribu gibi yerli oyuncula­rın etkinliğin sponsorları arasında yer alması, Türkiye’deki blokzincir ekosis­teminin global sahnede daha görünür hale geldiğinin göstergesiydi. Özellik­le Türk yatırımcılar ve girişimciler için DeFi ve Web3 çözümlerine yönelik ar­tan ilgi, gelecekte Türkiye’de daha fazla Web3 girişiminin doğabileceğinin işa­reti gibi görünüyor. Nitekim son zaman­larda Türkiye’de SPK’nın da dijital var­lıklar üzerine daha aktif çalıştığını gör­mek mümkün.

Sonuç olarak, etkinlik bir kez da­ha gösterdi ki, dijital finansın geleceği merkeziyetsizlik ve inovasyonla şekil­leniyor. Merkeziyetsiz finans uygula­maları, sadece büyük yatırımcılar için değil, sıradan kullanıcılar için de yeni fırsatlar ve özgürlükler sunuyor. Bu yüz­den hem bireysel kullanıcıların hem de kurumların DeFi teknolojilerini daha yakından tanıması, uyum sağlayarak bu dünyada yer alması kaçınılmaz.

Güzel bir gelecek için…