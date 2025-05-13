Perakende sektöründe 15 yapay zeka uygulaması
KPMG'nin perakende sektöründe yapay zekânın yarattığı fırsatları ve değişim stratejilerini saptamak için yayınladığı Akıllı Perakende Raporu (Intelligent Retail Report), sektördeki büyük dönüşümün röntgenini çekiyor.
Bulgulara göre katılımcıların %56'sı 3 yıldan uzun süredir yapay zekâ teknolojisini kullanıyor. Ancak %75'i, önemli yatırımlar yapmadan önce yapay zekâ uygulamalarının gelişmesini ve istikrara kavuşmasını beklemeyi tercih ediyor.
Rapordan kısa bir özet:
-YZ’ya yatırım yapan perakendecilerin %55’i %10’un üzerinde ROI (yatırım getirisi) sağladığını, %21’i ise %30’un üzerinde kazanç elde ettiğini bildiriyor.
-Tedarik zinciri süreçlerinde YZ kullananların %67’si operasyonel verimlilik sağlıyor. Bunu sadece maliyet azaltarak değil, israfı azaltarak hatta bazı alanlarda bitirerek yapıyor. Örneğin, depo yönetiminde %40’a kadar daha az stok fazlası, %30’a varan nakliye maliyet düşüşü kaydediliyor.
-Chatbot, dijital asistan ve kişiselleştirme algoritmalarını kullanan markalar müşteri memnuniyetini %53 artırarak müşteri hizmet kalitesini yükseltiyor. Böylelikle pazarlama verimliliğinde de %53, BT (bilişim teknolojileri) süreçlerinde %61 iyileşme kaydediliyor.
-YZ kullanma oranı her yıl artarak teknolojiyle arayı açan bir “elit YZ sınıfı” oluşturuyor. Şirketlerin %67’si önümüzdeki 12 ay içinde YZ yatırımlarını artırmayı planlıyor. Bu da rekabetin algoritmalarla yeniden tanımlandığını gösteriyor.
-YZ ile akıllanan perakende çağına geçmek için 4 Kritik Zemine dikkat çekiliyor:
-Taktik değil, stratejik yaklaşımı benimseyin ve YZ’yı işinizin merkezine yerleştirin.
-Silo (yalıtılmış) sistemlerden kurtulun. Veri bariyerlerini kaldırın. Veri=Para denklemini görün.
-Teknolojiyi anlamayan iş gücü, maliyetinizi artırır. Çalışanları mutlaka eğitin.
-Sürpriz değil, sezgi yaratın. Müşteri içgörüsünü önceden yakalayın, proaktif olun.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2025/03/intelligent-retail-report.pdf
Perakende sektöründe öne çıkan ve somut faydalar sağlayan YZ uygulamalarından bazıları:
Müşteri sipariş vermeden önce neye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Stok ve hazırlık yapılıyor.
2.YZ sohbet botlarıyla duygu/niyet analizi yapılıyor. Müşteri etkileşimi yönetilip yanıt süresi kısaltılıyor.
3.Gerçek zamanlı verilere otomatik tepki veren, tedarik zinciri kesintisiz ve verimli akış sağlıyor.
4.Görsel arama ile ürün fotoğrafından hızla eşleşen veya benzer ürünler bulunup, öneriliyor.
5.Akıllı alışveriş sepetleri ürünleri tanıyıp anında en uygun kampanya veya tamamlayıcı ürünü öneriyor.
6.Kullanıcıya özel fiyatları veya ürün/kampanya kombinasyonları gerçek zamanlı olarak öneriliyor.
7.Müşterinin veri sinyallerinden gelecekteki ihtiyaçları için hiper kişiselleştirilmiş öneriler yapılıyor.
8.Kasiyersiz mağazalarda ürünleri otomatik tanıyarak görsel ve sensör destekli anlık ödeme alınıyor.
9.Henüz marka ile tanışmamış kişileri kazanmak için pazarlama hedefleme sistemleri kullanılıyor.
10.Lokasyon, hava durumu ve sosyal medyaya göre pazarlama kampanyaları otomatik güncelleniyor.
11.Yazılı veya görsel içerikler/kreatifler farklı platform ve formatlara göre anında uyarlanıyor.
Ziyaretçi hareketleri ve etkileşim verileri ile ürün yerleşimi/deneyimi sürekli optimize ediliyor.
13.İşlemlerdeki anormallikler, mağaza içi şüpheli hareketler tespit edilip sahtekarlık minimize ediliyor.
14.Dijital reklam platformlarındaki (Google, Meta vb.) kampanya bütçeleri, hedeflemeleri ve içerikleri, gerçek zamanlı performans verisine göre YZ ile otomatik yönetilip optimize ediliyor.
15.Trendleri (sosyal medya, defile vb.) ve müşteri verisini analiz ederek, gelecekte popüler olacak ürünler tahmin ediliyor ve mağaza/online stok kararları alınıyor.
Perakende sektörü, yapay zeka ile akıllı hatta devrimsel bir dönüşüm çağında. Stratejik YZ yatırımları, veri odaklı karar alma ve müşteri odaklı inovasyonlar, perakendecilere rekabet avantajı sağlarken, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu dönüşümde başarılı olmak için perakendecilerin, YZ’yı iş süreçlerinin merkezine yerleştirerek proaktif ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemesi kritik önem taşıyor.