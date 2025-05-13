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  4. Perakende sektöründe 15 yapay zeka uygulaması

Perakende sektöründe 15 yapay zeka uygulaması

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

KPMG'nin perakende sektöründe yapay zekânın yarattığı fırsatları ve değişim stratejilerini saptamak için yayınladığı Akıl­lı Perakende Raporu (Intelligent Retail Re­port), sektördeki büyük dönüşümün röntge­nini çekiyor.

Bulgulara göre katılımcıların %56'sı 3 yıldan uzun süredir yapay zekâ tek­nolojisini kullanıyor. Ancak %75'i, önemli ya­tırımlar yapmadan önce yapay zekâ uygula­malarının gelişmesini ve istikrara kavuşma­sını beklemeyi tercih ediyor.

Rapordan kısa bir özet:

-YZ’ya yatırım yapan perakendecilerin %55’i %10’un üzerinde ROI (yatırım getirisi) sağladığı­nı, %21’i ise %30’un üzerinde kazanç elde ettiği­ni bildiriyor.

-Tedarik zinciri süreçlerinde YZ kullananla­rın %67’si operasyonel verimlilik sağlıyor. Bunu sadece maliyet azaltarak değil, israfı azaltarak hatta bazı alanlarda bitirerek yapıyor. Örneğin, depo yönetiminde %40’a kadar daha az stok faz­lası, %30’a varan nakliye maliyet düşüşü kayde­diliyor.

-Chatbot, dijital asistan ve kişiselleştirme al­goritmalarını kullanan markalar müşteri mem­nuniyetini %53 artırarak müşteri hizmet kalitesi­ni yükseltiyor. Böylelikle pazarlama verimliliğin­de de %53, BT (bilişim teknolojileri) süreçlerinde %61 iyileşme kaydediliyor.

-YZ kullanma oranı her yıl artarak teknolojiy­le arayı açan bir “elit YZ sınıfı” oluşturuyor. Şir­ketlerin %67’si önümüzdeki 12 ay içinde YZ yatı­rımlarını artırmayı planlıyor. Bu da rekabetin al­goritmalarla yeniden tanımlandığını gösteriyor.

-YZ ile akıllanan perakende çağına geçmek için 4 Kritik Zemine dikkat çekiliyor:

-Taktik değil, stratejik yaklaşımı benimseyin ve YZ’yı işinizin merkezine yerleştirin.

-Silo (yalıtılmış) sistemlerden kurtulun. Veri bariyerlerini kaldırın. Veri=Para denklemini gö­rün.

-Teknolojiyi anlamayan iş gücü, maliyetinizi artırır. Çalışanları mutlaka eğitin.

-Sürpriz değil, sezgi yaratın. Müşteri içgörü­sünü önceden yakalayın, proaktif olun.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz ht­tps://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg­sites/xx/pdf/2025/03/intelligent-retail-re­port.pdf

Perakende sektöründe öne çıkan ve somut faydalar sağlayan YZ uygulamalarından bazıları:

Müşteri sipariş vermeden önce neye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Stok ve hazırlık yapılı­yor.

2.YZ sohbet botlarıyla duygu/niyet analizi yapı­lıyor. Müşteri etkileşimi yönetilip yanıt süresi kı­saltılıyor.

3.Gerçek zamanlı verilere otomatik tepki veren, tedarik zinciri kesintisiz ve verimli akış sağlıyor.

4.Görsel arama ile ürün fotoğrafından hızla eş­leşen veya benzer ürünler bulunup, öneriliyor.

5.Akıllı alışveriş sepetleri ürünleri tanıyıp anında en uygun kampanya veya tamamlayıcı ürünü öneriyor.

6.Kullanıcıya özel fiyatları veya ürün/kampan­ya kombinasyonları gerçek zamanlı olarak öneri­liyor.

7.Müşterinin veri sinyallerinden gelecekteki ihtiyaçları için hiper kişiselleştirilmiş öneriler yapılıyor.

8.Kasiyersiz mağazalarda ürünleri otomatik tanıyarak görsel ve sensör destekli anlık ödeme alınıyor.

9.Henüz marka ile tanışmamış kişileri kazan­mak için pazarlama hedefleme sistemleri kulla­nılıyor.

10.Lokasyon, hava durumu ve sosyal medyaya göre pazarlama kampanyaları otomatik güncelle­niyor.

11.Yazılı veya görsel içerikler/kreatifler farklı platform ve formatlara göre anında uyarlanıyor.

Ziyaretçi hareketleri ve etkileşim verile­ri ile ürün yerleşimi/deneyimi sürekli optimize ediliyor.

13.İşlemlerdeki anormallikler, mağaza içi şüp­heli hareketler tespit edilip sahtekarlık minimi­ze ediliyor.

14.Dijital reklam platformlarındaki (Google, Meta vb.) kampanya bütçeleri, hedeflemeleri ve içerikleri, gerçek zamanlı performans verisine göre YZ ile otomatik yönetilip optimize ediliyor.

15.Trendleri (sosyal medya, defile vb.) ve müş­teri verisini analiz ederek, gelecekte popüler ola­cak ürünler tahmin ediliyor ve mağaza/online stok kararları alınıyor.

Perakende sektörü, yapay zeka ile akıllı hatta devrimsel bir dönüşüm çağında. Strate­jik YZ yatırımları, veri odaklı karar alma ve müş­teri odaklı inovasyonlar, perakendecilere reka­bet avantajı sağlarken, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu dönüşüm­de başarılı olmak için perakendecilerin, YZ’yı iş süreçlerinin merkezine yerleştirerek proaktif ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemesi kritik önem taşıyor.

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