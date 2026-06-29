Piyasalarda rotayı enflasyon ve İran çizecek
Piyasalar yine gündemi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Hafta sonu ABD ile İran arasında tansiyonun yeniden artması ve yaşanan sıcak çatışma açılış öncesi moralleri bozdu. Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları piyasaların takip edeceği bir diğer kritik gündem maddesi olarak öne çıkıyor.
Önceki haftayı ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının yarattığı olumlu hava ile geçiren piyasalar, geçen hafta soluklanmayı tercih etti. Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 3.18 gerilerken dolar kuru haftayı 46.60 TL seviyelerinden kapadı. Petrol fiyatlarında gerileme devam etti ve brent türü ham petrolün varili 72 dolara kadar geriledi. Ancak petrol fiyatlarında barış haberleriyle yaşanan hızlı geri çekilme savaştan olumsuz etkilenen hisse senetlerine aynı oranda olumlu katkı yapamadı. Hürmüz Boğazı’nın ‘sınırlı’ da olsa gemi geçişlerine açılmasının yanında ABD’nin İran’a petrolünü uluslararası piyasada satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayımlaması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.
Faiz indirim beklentileri azaldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıya yönelik haber akışı yurtiçi piyasalar tarafından yakından takip edildi. Başkan Karahan’ın temmuz ayında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde haftalık repo ihalelerine başlamak için aceleci olmayacaklarını ve enflasyon verilerini görmek istediklerini ifade ettiğine yönelik gelen haberler, faiz indirimi beklentilerini ötelemişe benziyor. Bu haberin etkisiyle borsada özellikle bankacılık sektörü hisselerine satışların geldiği görüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çok mutlu edecek” bir adım atabileceğini belirterek Türkiye’ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesajlar vermesi haftanın öne çıkan gündem maddelerinden oldu.
ABD-İran cephesi hareketli
Hafta sonu ABD-İran cephesinden gelen haberler, tansiyonu yeniden artıran türden. İran’ın petrol taşıyan bazı tankerlere yönelik saldırıda bulunduğu iddialarının ardından ABD, İran’da bazı noktalara yönelik saldırıda bulundu. Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a yapılan saldırılara ilişkin, “Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz” açıklaması tansiyonu yeniden yükseltti. Yeni haftada ABD-İran arasında yaşanacak gelişmeler piyasaların takip edeceği konuların başında geliyor. Sıcak çatışmanın şiddetini artırması ve petrol fiyatlarında yaşanacak olası yükselişler piyasalarda moralleri yeniden bozabilir.
Enflasyon verisi izlenecek
İçeride ise piyasaların en kritik gündemi 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları. Piyasanın genel beklentisi enflasyonun haziran ayında yüzde 1 civarı geleceği yönünde. Mayıs ayında enflasyon yüzde 1.71 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 32.61 seviyesinde belirlenmişti. Haziran ayı enflasyonu ve petrol fiyatlarının seyri, Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirmesi bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında teknik görünüme gelirsek, endeks haftaya kritik bir seviyeden başlayacak. 14 bin 250 puandaki kritik destek seviyesinin çok az üzerinden haftaya giriş yapacak olan endekste 14 bin -14 bin 100 puan seviyeleri bir diğer önemli destek bölgesi. Yukarı tarafta ise 14 bin 350, 14 bin 725 ve 14 bin 900 sıralı direnç bölgeleri.
|Borsa
|14.274,02
|0,10 %
|Dolar
|46,6207
|0,12 %
|Euro
|53,0741
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1385
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.177,07
|2,32 %
|Altın (ONS)
|4.081,63
|1,36 %
|Brent
|73,5530
|-1,88 %