Piyasalarda rotayı enflasyon ve İran çizecek

Piyasalar yine gündemi yoğun bir haf­taya hazırlanıyor. Hafta sonu ABD ile İran arasında tansiyonun yeniden artması ve yaşanan sıcak çatışma açılış öncesi mo­ralleri bozdu. Cuma günü açıklanacak hazi­ran ayı enflasyon rakamları piyasaların ta­kip edeceği bir diğer kritik gündem madde­si olarak öne çıkıyor.

Önceki haftayı ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının yarattığı olumlu hava ile geçiren piyasalar, geçen hafta soluklanma­yı tercih etti. Borsa İstanbul, haftalık baz­da yüzde 3.18 gerilerken dolar kuru haftayı 46.60 TL seviyelerinden kapadı. Petrol fi­yatlarında gerileme devam etti ve brent tü­rü ham petrolün varili 72 dolara kadar geri­ledi. Ancak petrol fiyatlarında barış haber­leriyle yaşanan hızlı geri çekilme savaştan olumsuz etkilenen hisse senetlerine ay­nı oranda olumlu katkı yapamadı. Hürmüz Boğazı’nın ‘sınırlı’ da olsa gemi geçişlerine açılmasının yanında ABD’nin İran’a petro­lünü uluslararası piyasada satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayımlaması pet­rol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Faiz indirim beklentileri azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yabancı yatırımcılarla yaptığı top­lantıya yönelik haber akışı yurtiçi piyasalar tarafından yakından takip edildi. Başkan Ka­rahan’ın temmuz ayında yapılacak Para Po­litikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde haftalık repo ihalelerine başlamak için ace­leci olmayacaklarını ve enflasyon verileri­ni görmek istediklerini ifade ettiğine yöne­lik gelen haberler, faiz indirimi beklentile­rini ötelemişe benziyor. Bu haberin etkisiyle borsada özellikle bankacılık sektörü hissele­rine satışların geldiği görüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çok mutlu edecek” bir adım atabileceğini belirterek Türkiye’ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olum­lu mesajlar vermesi haftanın öne çıkan gün­dem maddelerinden oldu.

ABD-İran cephesi hareketli

Hafta sonu ABD-İran cephesinden gelen haberler, tansiyonu yeniden artıran türden. İran’ın petrol taşıyan bazı tankerlere yönelik saldırıda bulunduğu iddialarının ardından ABD, İran’da bazı noktalara yönelik saldırıda bulundu. Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerek­çesiyle İran’a yapılan saldırılara ilişkin, “Ar­tık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak ta­mamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa ar­tık İran var olmaz” açıklaması tansiyonu ye­niden yükseltti. Yeni haftada ABD-İran ara­sında yaşanacak gelişmeler piyasaların takip edeceği konuların başında geliyor. Sıcak ça­tışmanın şiddetini artırması ve petrol fiyat­larında yaşanacak olası yükselişler piyasa­larda moralleri yeniden bozabilir.

Enflasyon verisi izlenecek

İçeride ise piyasaların en kritik gündemi 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enf­lasyon rakamları. Piyasanın genel beklentisi enflasyonun haziran ayında yüzde 1 civarı ge­leceği yönünde. Mayıs ayında enflasyon yüz­de 1.71 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 32.61 seviyesinde belirlenmişti. Haziran ayı enf­lasyonu ve petrol fiyatlarının seyri, Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirmesi bekle­niyor. Borsa İstanbul tarafında teknik görü­nüme gelirsek, endeks haftaya kritik bir sevi­yeden başlayacak. 14 bin 250 puandaki kritik destek seviyesinin çok az üzerinden haftaya giriş yapacak olan endekste 14 bin -14 bin 100 puan seviyeleri bir diğer önemli destek böl­gesi. Yukarı tarafta ise 14 bin 350, 14 bin 725 ve 14 bin 900 sıralı direnç bölgeleri.