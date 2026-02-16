Piyasalarda temkinli iyimser hava sürüyor
Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 25’e ulaştı. Uzmanlar, yukarı yönlü sert hareketin ardından kâr satışlarının gelebileceğini ancak yılın geneline bakıldığında hisse senetleri açısından beklentilerin pozitif yönde olduğu görüşünde. Enflasyon Raporu’nun ardından Merkez’in faiz indirimine mart ayında da devam etmesi bekleniyor.
Başta hisse senedi piyasası olmak üzere tüm piyasalarda bahar havası hakim. Borsa İstanbul tarafında bu yılki değer artışı yüzde 25’e ulaşırken Türk Lirası bazında tarihi zirveler görüldü. Döviz piyasasında, Merkez Bankası politikalarının etkisiyle ‘yatay-kontrollü’ seyir devam ediyor. Geçen hafta yurtdışında ABD-İran gerginliğine yönelik haber akışı takip edilirken içeride Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı izlendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından sunulan yılın ilk enflasyon raporunda daha önce yüzde 13- 19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 aralığına yükseltildi. 2026 için ara hedef ise yüzde 16 seviyesinde korundu. Karahan, faiz indirim adımlarının büyüklüğünü kısa dönemde artırmak için gerekli eşiğin bir miktar yüksek göründüğünü belirtti.
Faiz indirimi beklentileri sürüyor
Karahan’ın bu açıklaması, piyasalar tarafından ‘temkinli iyimserlik’ modunun devam ettiği şeklinde yorumlandı. Ocak ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarının ardından mart ayında alınacak faiz kararında indirim miktarının boyutunun şubat enflasyonunun görülmesiyle şekilleneceği düşünülüyor. Her ne kadar Merkez Bankası’nın mart ayındaki Para Politikası Kurulu (SPK) toplantısında faizleri sabit tutabileceği ya da indirimin 50 baz puan ile sınırlı kalacağını düşünenler olsa da genel beklenti 100 baz puanlık indirim olacağı yönünde. Geçen hafta küresel piyasalar ABD’de açıklanan enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerini yakında takip etti.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre ABD’de Ocak ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2 artarak beklentilerin altında geldi. Analistlerin beklentisi yüzde 0.3 artış yönündeydi.
Haftanın önemli gündem maddeleri
ABD’de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 binle tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Ekonomistler 65 bin artış bekliyordu. Bu artış, işgücü piyasasının yılın başında istikrarını sürdürdüğünü gösteriyor. Veri sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisi temmuz ayına ötelendi. İşsizlik oranı ise geriledi. ABD’de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak. Çin’de yeni yıl, Japonya’da İmparator’un doğum günü nedeniyle işlemler yapılmayacak. Çarşamba günü ABD’de açıklanacak ocak ayı sanayi üretimi verileri, Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Yurtiçinde ise fiyatlamaları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa İstanbul’da teknik olarak kritik seviyelere gelindiği düşünülüyor. Dolar bazında 327 dolar seviyelerinden haftaya başlayacak olan BIST 100 Endeksi’nde 340 dolar (14 bin 850 puan) seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkıyor. Yaşanan hızlı yükselişin ardından gelebilecek olası bir düzeltme hareketinde 14 bin, 13 bin 500 ve 13 bin puan seviyeleri sıralı destek bölgeleri.
|Borsa
|14.180,69
|0,00 %
|Dolar
|43,7057
|-0,05 %
|Euro
|51,8792
|-0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1872
|-0,02 %
|Altın (GR)
|7.083,50
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.040,69
|0,16 %
|Brent
|67,2200
|-0,09 %