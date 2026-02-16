Piyasalarda temkinli iyimser hava sürüyor

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 25’e ulaştı. Uzmanlar, yukarı yönlü sert hareketin ardından kâr satışlarının gelebileceğini ancak yılın geneline bakıldığında hisse senetleri açısından beklentilerin pozitif yönde olduğu görüşünde. Enflasyon Raporu’nun ardından Merkez’in faiz indirimine mart ayında da devam etmesi bekleniyor.

Başta hisse senedi pi­yasası ol­mak üzere tüm pi­yasalarda bahar havası hakim. Bor­sa İstanbul tara­fında bu yılki değer artışı yüzde 25’e ulaşırken Türk Li­rası bazında tarihi zirveler görüldü. Döviz piyasa­sında, Merkez Bankası politi­kalarının etkisiyle ‘yatay-kont­rollü’ seyir devam ediyor. Geçen hafta yurtdışında ABD-İran gerginliğine yönelik haber akışı takip edilirken içeride Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu top­lantısı izlendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafın­dan sunulan yılın ilk enflasyon raporunda daha önce yüzde 13- 19 olan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 ara­lığına yükseltildi. 2026 için ara hedef ise yüzde 16 seviyesinde korundu. Karahan, faiz indirim adımlarının büyüklüğünü kısa dönemde artırmak için gerekli eşiğin bir miktar yüksek görün­düğünü belirtti.

Faiz indirimi beklentileri sürüyor

Karahan’ın bu açıklaması, piyasalar tarafından ‘temkin­li iyimserlik’ modunun devam ettiği şeklinde yorumlandı. Ocak ayında beklentilerin üze­rinde gelen enflasyon rakam­larının ardından mart ayında alınacak faiz kararında indirim miktarının boyutunun şubat enflasyonunun görülmesiy­le şekilleneceği düşünülüyor. Her ne kadar Merkez Banka­sı’nın mart ayındaki Para Poli­tikası Kurulu (SPK) toplantı­sında faizleri sabit tutabileceği ya da indirimin 50 baz puan ile sınırlı kalacağını düşünenler olsa da genel beklenti 100 baz puanlık indirim olacağı yönün­de. Geçen hafta küresel piya­salar ABD’de açıklanan enflas­yon ve tarım dışı istihdam veri­lerini yakında takip etti.

ABD Çalışma İstatistikle­ri Bürosu’nun verilerine göre ABD’de Ocak ayında tüketici fi­yatları aylık bazda yüzde 0.2 ar­tarak beklentilerin altında gel­di. Analistlerin beklentisi yüz­de 0.3 artış yönündeydi.

Haftanın önemli gündem maddeleri

ABD’de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 binle tahminle­rin oldukça üzerinde arttı. Eko­nomistler 65 bin artış bekliyor­du. Bu artış, işgücü piyasasının yılın başında istikrarını sürdür­düğünü gösteriyor. Veri son­rası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisi temmuz ayına ötelendi. İşsizlik oranı ise geriledi. ABD’de piya­salar, Başkanlar Günü tatili do­layısıyla pazartesi kapalı ola­cak. Çin’de yeni yıl, Japonya’da İmparator’un doğum günü ne­deniyle işlemler yapılmayacak. Çarşamba günü ABD’de açıkla­nacak ocak ayı sanayi üretimi verileri, Fed toplantı tutanakla­rı takip edilecek. Yurtiçinde ise fiyatlamaları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmu­yor. Borsa İstanbul’da teknik olarak kritik seviyelere gelin­diği düşünülüyor. Dolar bazın­da 327 dolar seviyelerinden haftaya başlayacak olan BIST 100 Endeksi’nde 340 dolar (14 bin 850 puan) seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkıyor. Ya­şanan hızlı yükselişin ardından gelebilecek olası bir düzeltme hareketinde 14 bin, 13 bin 500 ve 13 bin puan seviyeleri sıralı destek bölgeleri.