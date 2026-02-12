Borsada son 30 yılın en hızlı başlangıcı

Ocak ayında yüzde 22.45’lik yükseliş hareketiyle son 30 yılın en iyi başlangıcını yapan Borsa İstanbul, Güney Kore Borsası’nın ardından geçen ayın en çok kazandıran ikinci borsası oldu. Ocak aylarını genelde yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 1997 yılından bu yana sadece 8 yıl ocak ayını düşüşle kapattı.

Borsa İstanbul yılbaşından bu yana gösterdiği perfor­mansla tüm dikkatleri üze­rine çekti. Son iki yıldır enflasyo­nun altında getiri sağlayarak ya­tırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, ocak ayın­da yüzde 22.45 yükseldi. Ocak ayında yaşanan sert yükseliş Bor­sa İstanbul’u dünya borsaları ara­sında da yıla en iyi başlangıç ya­pan ikinci borsa yaptı. Güney Kore Borsası bu yıl yüzde 27’lik yükse­lişi ile ilk sırada yer alıyor.

Mer­kez Bankası’nın faiz indirimlerine 2026 yılında devam edeceğine yö­nelik görüş birliği, uluslararası de­recelendirme kuruluşlarından not artışı geleceği beklentisi, şirket bi­lançolarında en kötünün geride kaldığına yönelik yorumlar ve son yıllarda performans olarak benzer ülkelerden negatif yönde yaşanan ayrışma Borsa İstanbul’daki yuka­rı yönlü hareketin nedenleri ola­rak sıralanıyor.

Yabancı alımları hızlandı

Borsada özellikle yabancı yatı­rımcıların, Türk hisse senetleri­ni yeniden radarlarına almaları ve dünyanın en büyük varlık yöneti­mi şirketi BlackRock’ın en başa­rılı fonunun enflasyondaki yavaş­lama ve cazip çarpanlar nedeniy­le Türkiye›yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçün­cü yatırım durağı haline getirme­si iyimserliği destekledi.

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcıların hisse senetlerin­de ocak ayında yaptıkları net alım tutarı 1.5 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam verilerin açıklan­maya başlandığı son 6 yılın en yük­sek ocak ayı yabancı alımına işaret ediyor. Geçen yılın tamamında ya­pılan 4 milyar dolarlık net alım tu­tarı göz önüne alındığında, nere­deyse tüm yılın genelinde yapılan alımların yarısı kadar bir rakama ilk ayda ulaşılmış oldu.

Borsa ocak aylarını seviyor

BIST 100 Endeksi’nin ocak ayındaki yüzde 22.45’lik yükse­lişi, borsanın son 30 yılda yaptı­ğı en iyi başlangıca işaret ediyor. 1997 yılının ocak ayında yaşa­nan yüzde 66’lık sert yükselişten bu yana borsa hiçbir ocak ayında yüzde 20’nin üzerinde yükselme­di. Borsanın 30 yıllık ocak ayı per­formanslarına bakıldığında, his­selerin genellikle yıla olumlu baş­ladığı görülüyor. Endeks 30 yılın sadece 8’inde ocak ayını düşüşle tamamladı.

Geri kalan 22 yılda en­deks ocak ayında yatırımcılarını sevindirdi. 14 bin puandaki güçlü direncine yakın hareket eden bor­sa, bugün Merkez Bankası’nın ya­pacağı yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında verilecek mesajlara odaklandı. 2025 yılının son Enf­lasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüz­de 25 - 29 bandından yüzde 31 - 33 bandına revize edilmişti. Yüzde 13 - 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmemişti. Piya­salar, enflasyon tahminiyle ilgili olarak yeni bir revizyona gidilme­sini beklemiyor.