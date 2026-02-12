Borsada son 30 yılın en hızlı başlangıcı
Ocak ayında yüzde 22.45’lik yükseliş hareketiyle son 30 yılın en iyi başlangıcını yapan Borsa İstanbul, Güney Kore Borsası’nın ardından geçen ayın en çok kazandıran ikinci borsası oldu. Ocak aylarını genelde yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 1997 yılından bu yana sadece 8 yıl ocak ayını düşüşle kapattı.
Borsa İstanbul yılbaşından bu yana gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son iki yıldır enflasyonun altında getiri sağlayarak yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, ocak ayında yüzde 22.45 yükseldi. Ocak ayında yaşanan sert yükseliş Borsa İstanbul’u dünya borsaları arasında da yıla en iyi başlangıç yapan ikinci borsa yaptı. Güney Kore Borsası bu yıl yüzde 27’lik yükselişi ile ilk sırada yer alıyor.
Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine 2026 yılında devam edeceğine yönelik görüş birliği, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından not artışı geleceği beklentisi, şirket bilançolarında en kötünün geride kaldığına yönelik yorumlar ve son yıllarda performans olarak benzer ülkelerden negatif yönde yaşanan ayrışma Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü hareketin nedenleri olarak sıralanıyor.
Yabancı alımları hızlandı
Borsada özellikle yabancı yatırımcıların, Türk hisse senetlerini yeniden radarlarına almaları ve dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın en başarılı fonunun enflasyondaki yavaşlama ve cazip çarpanlar nedeniyle Türkiye›yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçüncü yatırım durağı haline getirmesi iyimserliği destekledi.
Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde ocak ayında yaptıkları net alım tutarı 1.5 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam verilerin açıklanmaya başlandığı son 6 yılın en yüksek ocak ayı yabancı alımına işaret ediyor. Geçen yılın tamamında yapılan 4 milyar dolarlık net alım tutarı göz önüne alındığında, neredeyse tüm yılın genelinde yapılan alımların yarısı kadar bir rakama ilk ayda ulaşılmış oldu.
Borsa ocak aylarını seviyor
BIST 100 Endeksi’nin ocak ayındaki yüzde 22.45’lik yükselişi, borsanın son 30 yılda yaptığı en iyi başlangıca işaret ediyor. 1997 yılının ocak ayında yaşanan yüzde 66’lık sert yükselişten bu yana borsa hiçbir ocak ayında yüzde 20’nin üzerinde yükselmedi. Borsanın 30 yıllık ocak ayı performanslarına bakıldığında, hisselerin genellikle yıla olumlu başladığı görülüyor. Endeks 30 yılın sadece 8’inde ocak ayını düşüşle tamamladı.
Geri kalan 22 yılda endeks ocak ayında yatırımcılarını sevindirdi. 14 bin puandaki güçlü direncine yakın hareket eden borsa, bugün Merkez Bankası’nın yapacağı yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında verilecek mesajlara odaklandı. 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yılına ilişkin tahmin aralığı yüzde 25 - 29 bandından yüzde 31 - 33 bandına revize edilmişti. Yüzde 13 - 19 aralığında bulunan 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmemişti. Piyasalar, enflasyon tahminiyle ilgili olarak yeni bir revizyona gidilmesini beklemiyor.
|Borsa
|13.787,82
|-0,07 %
|Dolar
|43,6403
|0,01 %
|Euro
|51,9485
|0,22 %
|Euro/Dolar
|1,1873
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.133,50
|-0,05 %
|Altın (ONS)
|5.083,96
|-0,05 %
|Brent
|69,2900
|-0,19 %