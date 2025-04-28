RegTek: Görünmeyen süper güç

Her şey Matrix filmindeki o meşhur sahneyle başladı gibi geliyor bana. Hani Neo, mermileri havada durdurduğu an, “artık kuralları anlamıştı” ya... İşte tam da öyle, biz de finans dünyasında yeni ku­ralları sadece anlamakla kalmıyor, onları lehimize çevirmeyi öğreniyoruz.

RegTek, yani Regülasyon Teknolojisi, işte bu oyu­nun kurallar kitabı gibi elimizde duruyor. Önceden sıkıcı bir angarya gibi görülen, sa­dece başımızı derde sokmamak için yapı­lan uyum kontrolleri, artık FinTek şirket­lerinin gizli süper gücüne dönüştü.

Uyumdan stratejiye: RegTek’in evrimi

Regülasyon denince çoğumuzun aklına gelen ilk şey nedir? Bitmek bilmeyen dene­timler ve karmaşık prosedürler. Ama gü­nümüzde bu tablo hızla değişiyor. Özellikle de 2025 yılında işler bambaşka bir boyuta taşındı. Artık RegTek, sadece sorun çık­maması için yapılan bir zorunluluk değil; hızlı büyümenin, yeni pazarlara açılmanın ve yatırımcıların gözünde yıldız olmanın anahtarı haline geldi.

Bugün akıllı şirketler oyunun kuralını de­ğiştiriyor. Regülasyonu avantaja çeviren­ler, rakiplerine tur bindiriyor. Artık mesele sadece uyum sağlamak değil; doğru uyumu stratejik bir büyüme hamlesine dönüştür­mek. Üstelik teknolojiyle birlikte regülas­yonlar da hız kazandı. Yapay zekâ, blokzin­cir, gömülü finans... Ne zaman yeni bir şey çıksa, hemen ardından regülatörler de geli­yor. Eğer hâlâ eski usul excel tabloları ve ma­nuel kontrollerle ilerlemeye çalışıyorsanız, geçmiş olsun, zaten geridesiniz demektir.

Bu yüzden bugün RegTek, gerçek zamanlı risk analizi, değişen kuralların otomatik ta­kibi ve uyum süreçlerinin hızlı adaptasyonu gibi yetenekleriyle FinTek dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline dönüşüyor.

Revolut’un ‘Karma’ hamlesi: RegTek’in canlı bir örneği

Gelin şimdi bu konuyu biraz somutlaştı­ralım, çünkü teoriler güzeldir ama iş uygu­lamaya gelince örnekler daha çok şey an­latır. Revolut’un geçtiğimiz günlerde du­yurduğu ‘Karma’ sistemi, tam da bunun en güzel örneği.

Revolut, çalışanlarının uyum ve risk yöne­timi davranışlarını izlemek için puan baz­lı bir sistem geliştirdi: Karma. Şirket içinde çalışanlar, uyum süreçlerine olan katkıları­na göre puan toplayıp prim kazanıyor veya kaybediyorlar. Yani sadece satış rakamları değil, kural bilinci de ödüllendiriliyor.

İşin ilginç tarafı, Revolut bu sistemle sa­dece çalışanlarını motive etmekle kalmadı. Şirketin kârı bir yıl içinde yüzde 148 arttı. Ve yöneticiler bu başarının dörtte birini doğru­dan ‘Karma’ sistemine bağlıyorlar. Çünkü uyumlu çalışanlar, daha az ceza, daha az risk ve daha çok müşteri güveni demek.

Bu sistem, bana George Orwell’ın ‘1984’ romanındaki ‘Büyük Birader’ kavramını anımsatsa da (herkes izleniyor!), burada niyet kontrol değil; güven inşa etmek. Kim­seyi baskı altına almadan, tam aksine şir­ket kültürünü şeffaf ve sağlıklı hale getire­rek büyütmek.

İşte RegTek’in gücü burada devreye giri­yor: Risk yönetimini bir angarya olmaktan çıkarıp, organizasyonun kalbine yerleştir­mek. Bunu da teknolojiyle öyle görünmez bir hale getirmek ki, herkes güvenliğin do­ğal bir parçası olduğunu hissetsin.

Geleceğin finans dünyasında RegTek’in rolü

Artık sadece iyi bir ürün yapmak yetmi­yor. O ürünü güvenli bir zeminde sunmak, kullanıcıların verisini korumak, regülatör­lerle dost olmak gerekiyor. İster büyük bir banka olun ister yeni kurulmuş bir start-up; RegTek’e yatırım yapmıyorsanız yarın­ki yarışta şansınız azalıyor.

Üstelik iş sadece ceza yememekle ilgi­li değil. Yatırımcılar, partnerler, müşteri­ler... Hepsi artık “bu firma kurallara ne ka­dar uyuyor?” diye bakıyor. Regülasyonlara uyumlu olmak, markanın güvenilirliğini artırıyor. Yani uyum bir yük değil; prestij kaynağına dönüşüyor.

Sonuçta, Matrix’teki Neo gibi mermileri havada durdurmak istiyorsak, önce kural­ları iyi anlamamız ve onları ustaca yönet­memiz gerekiyor. RegTek de bu konuda eli­mizdeki en güçlü araç.

Güzel bir gelecek için…