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Revolut'un dijital bankacılık evrimi

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

Çocuk yaşlardayken ilk izlediğimde çok etkilendiğim ve boks filminden ziyade hayat dersleri ile dolu olan "Rocky" (1976) filmi, bir boksör olan Rocky Balboa'nın zor­lu mücadelesini ve imkansızı başarma hika­yesini anlatır. Tıpkı Rocky gibi, Revolut da finansal dünyada kendi mücadelesini verdi ve bankacılık lisansına kavuştu.

2015 yılında İngiltere’de kurulan finan­sal teknoloji şirketi bankacılık lisansı olma­dan bankacılık hizmetleri sunarak sektörde devrim yarattı. Revolut, İngiltere ve Avru­pa’da geçerli olan Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı ve Ödeme Hizmetleri Direkti­fi (PSD) sayesinde bankacılık hizmetleri su­nabildi. EMI lisansı, şirkete elektronik para ihraç etme, ödeme hizmetleri sunma ve ön ödemeli kartlar sağlama yetkisi verdi. PSD ise ödeme hizmeti sağlayıcılarının Avrupa Birliği genelinde faaliyet göstermesine ola­nak tanıyarak şirketin sınırlar ötesi işlemler yapmasını mümkün kıldı.

Revolut kurulmadan önce, İngiltere’de bankacılık hizmetleri büyük ölçüde gele­neksel bankalar tarafından sunuluyordu. Bu bankalar, yüksek döviz kuru marjları ve uluslararası transfer ücretleri ile tanınıyor­du. Şube ziyaretleri, uzun bekleme süreleri ve karmaşık işlem süreçleri, kullanıcıların günlük bankacılık ihtiyaçlarını karşılamada önemli zorluklar yaratıyordu.

Bu yeni oyuncunun sahneye çıkışıyla bir­likte bu durum değişti. Mobil uygulama üzerinden sunulan anlık bildirimler, dü­şük maliyetli döviz işlemleri ve hızlı para transferleri, kullanıcıların bankacılık dene­yimini tamamen dönüştürdü. Revolut, diji­tal ve kullanıcı dostu bir platform ile gele­neksel bankaların sunamadığı esneklik ve maliyet avantajlarını sağladı. Bu, özellikle sık seyahat edenler ve uluslararası işlemler yapanlar için büyük bir yenilikti.

Üç yıllık mücadele: Bankacılık lisansının alınması

Revolut’un İngiltere'de bankacılık lisansı almak için verdiği üç yıllık mücadele aslında 2019 yılında başladı. Prudential Regulation Authority (PRA) ve Financial Conduct Aut­hority (FCA), şirketin operasyonel yapısını, finansal sağlamlığını ve müşteri koruma ön­lemlerini detaylı bir şekilde inceledi. Bu sü­reçte şirket de uyumluluk ve güvenlik konu­larında çeşitli iyileştirmeler yaparak regüla­törlerin taleplerine yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta ise Revolut nihayet İn­giltere’de bankacılık lisansını aldığını du­yurdu. Bu lisans, şirketin mevduat, kredi verme ve diğer bankacılık hizmetlerini su­nabilmesine olanak tanıyarak, finansal hiz­metlerini genişletme yolunda önemli bir ki­lometre taşı oldu.

Finteklerin önemli aktörlerinden biri olan Revolut 2024 itibarıyla İngiltere’de 9 mil­yon, küresel çapta ise 45 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriyor. Şirket, 2023 yı­lı için yaklaşık 438 milyon pound tutarında rekor bir vergi öncesi kâr bildirdi ve bu ye­ni hamleyle yaklaşık 45 milyar dolar değer­lemeye ulaştığı değerlendiriliyor.

Bundan sonra İngiltere'deki faaliyetlerini daha da genişleterek, mevduat hesapları, ki­şisel krediler ve mortgage hizmetleri gibi ge­leneksel bankacılık hizmetlerini dijital plat­formunda sunarak müşteri tabanını geniş­letmeyi hedefliyor.

Şirketin CEO'su Nik Storonsky, bu önem­li gelişme sonrası yaptığı "Şirketin yolculu­ğunda bu önemli dönüm noktasına ulaşmak­tan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve Revolut'u İngiltere'deki müşterilerin tercih ettiği banka haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasıyla da motivas­yonlarını vurguladı.

Revolut’un dijital bankacılık devrimi, Ro­cky’nin mücadelesi gibi, kararlılık ve azimle mümkün oldu diyebilirim. Serinin 2006’de­ki devam filminde, bu kez Rocky’nin oğluna söylediği şu sözler bunu özetliyor:

"Sen, ben ya da hiç kimse, hayat kadar sert vuramaz. Ama önemli olan ne kadar sert vur­duğun değil ne kadar sert vurulup yoluna de­vam edebildiğindir. İşte kazanmak böyle olur!"

Güzel bir gelecek için…

 

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