Revolut’un Hindistan rüyası

Hindistan sokaklarında geçen efsanevi film Slumdog Millionaire, Mumbai’nin arka sokaklarından gelen bir gencin zenginliğe ve başarıya giden yolculuğunu anlatır.

Bu filmde, tesadüflerin ve azmin bir araya gelişi, nihayetinde büyük ödüle ulaşan bir serüven olarak gözler önüne serilir. Bugün, aynı serüveni finans dünyasında yeniden yaşıyoruz. Avrupa’nın en değerli fintech şirketlerinden biri olan Revolut, Hindistan’ın büyülü ve karmaşık finansal ekosistemine adım atmaya hazırlanıyor. Revolut, 2025 yılı itibarıyla Hindistan pazarına girmeye hazırlanıyor ve hedefi, bu büyük pazardaki en üst dilimdeki tüketiciler.

Şirketin hedef kitlesi, Hindistan CEO’su Paroma Chatterjee’nin tanımıyla, “küresel Hindistan” olarak adlandırılan, uluslararası hizmetleri kullanan, yurt dışı seyahatleri olan ve Apple ya da Netflix gibi markalara bağlı tüketicilerden oluşuyor. Bu üst gelir segmenti, Hindistan’ın toplam nüfusunun %10-15’ini oluşturuyor, ki bu da milyonlarca potansiyel kullanıcı anlamına geliyor.

Bu tüketiciler, dijital bankacılık hizmetlerini benimsemeye açık. Şirket, Hindistan’a yönelik olarak RBI’den (Hindistan Merkez Bankası) ön onay aldı ve bu sayede ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdan gibi hizmetleri piyasaya sunabilecek. Şirket, Hindistan’da 2021’de faaliyetlerine başlamış olsa da 2025 itibarıyla tam anlamıyla hizmet sunmayı hedefliyor.

Bu süreçte, yerel pazarın koşullarına uyum sağlamak ve regülasyonlara uygunluk göstermek için yoğun bir hazırlık yapıyor. Revolut’un CEO’su Nikolay Storonsky ve ekibi, Hindistan’ın fintech ekosistemini analiz ederek, burada kârlılığı artırmanın yollarını arıyor. 2023 yılı itibarıyla gelirlerinin %90’ından fazlasını Avrupa’dan elde eden şirket, bu bağımlılığı azaltmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Ancak Hindistan’daki düşük kişi başına gelir düzeyi ve yoğun rekabet, Revolut’un karşılaşacağı önemli zorluklar arasında.

Oradaki fintech sektörü, hükümet destekli altyapılar sayesinde hızla büyümekte; özellikle India Stack gibi dijital ödeme ve kimlik doğrulama altyapıları bu büyümenin arkasındaki en büyük destekleyici faktörlerden biri. Şirket, Hindistan’da sadece büyümek değil, aynı zamanda kârlılığı da sürdürülebilir bir şekilde artırmak amacıyla hareket ediyor.

Hindistan’daki fintech ekosistemi

Hindistan, dijital finansal hizmetler alanında küresel çapta dikkat çeken bir ekosisteme sahip. Unified Payments Interface (UPI) sistemi, bu alanda en önemli itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor. UPI’nin kullanıcı sayısının 2024 yılı itibarıyla 260 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bu sayı giderek artıyor.

UPI, 2024 yılında ayda 10 milyar işlem hacmini aşarak Hindistan’ın dijital ödeme ekosisteminin kalbinde yer almaya devam ediyor. UPI’nin 2026-2027 yıllarına gelindiğinde günlük 1 milyar işlem hacmine ulaşacağı öngörülüyor. Bu hızlı büyüme, Hindistan’ın dijital finansal hizmetlere olan talebinin ve potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Revolut’un bu ekosistemde başarılı olabilmesi için yerelleşme stratejisini benimseyerek aynı zamanda geniş kitlelere hitap eden yenilikçi çözümler geliştirmesi gerekiyor. Paytm, PhonePe, Google Pay gibi yerel ve küresel rakiplerle rekabet edebilmek için Revolut’un, Hindistan’ın kültürel ve ekonomik dinamiklerine uygun stratejiler geliştirmesi şart. Hindistan’ın karmaşık ve hızlı büyüyen finansal ekosisteminde yer almak, Revolut için büyük bir fırsat sunuyor.

Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek, yerel pazara uygun stratejiler geliştirmek ve rekabetçi kalmakla mümkün. “Bu da benim kaderimmiş!” diyen Slumdog Millionaire filminin kahramanı Jamal’ın sözleriyle, belki de Revolut›un Hindistan serüveni de onun kaderi olacak. Ancak bu kaderin şekillenmesi, atılacak doğru adımlara ve uyum yeteneğine bağlı. Güzel bir gelecek için…