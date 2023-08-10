Rus yazılımcıların ardından şirketler de Türkiye'ye geliyor

Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya’dan 200 bine yakın yazılımcı ülkesini terk etti. Türkiye’ye de yerleşen yazılımcılar, Rus şirketlerinin de planlarını değiştirdi. 2.5 yıl sonra Türkiye’ye dönen Yandex ile başlayan bu furyaya Rus teknoloji ve yazılım şirketleri IT-Grad ve RuVDS da katıldı. Rus şirketler İstanbul ve İzmir’de veri merkezi ve ofis açıyorlar.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve devam eden savaş, Moskova’yı tarihin en büyük yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Ukrayna topraklarında büyük hezimet yaşayan Rus işgalci güçlerine karşı Londra, dün önemli bir karar aldı ve ambargoyu delen ülkeler ve şirketlere karşı yaptırım kararı aldı.

İngiltere, aralarında Türkiye, İran, Belarus, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'deki şahıs ve şirketlere yönelik 25 yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu. Rus güçlerine silah ve Kiev'e karşı kullanılabilecek diğer malzemeleri temin etmekle ve böylece "Ukrayna'daki yasa dışı savaşı desteklemekle" suçlanan Türk şirketin kurucusu ise Göktürk Agvaz. Almanya'da faaliyet gösteren Smart Impex GmbH adlı bilişim ürünleri şirketinin de sahibi olan Agvaz, geçen yıl Mart ayında İstanbul’da Azu International adlı şirket kurdu, kuruluşundan hemen sonra da ABD’den tedarik ettiği bilgisayar parçalarını Rusya’ya göndermeye başladı.

Almanya’dan yönetilen bu iş satış işini yapan Agvaz’ın kurduğu Azu International'ın 7 ay boyunca, ABD tarafından üretilen çipler dahil Rusya'ya en az 20 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettiği düşünülüyor.

Şirketler Türkiye'ye yöneldi

Kurulan şirketlerle Türkiye’yi uluslar arası alanda zora sokma girişimleri yaşanırken, bir yandan da Rus teknoloji şirketleri operasyonlarını Türkiye’ye kaydırıyor veya yeni ofisler açmaya başlıyor.

Savaşla birlikte cepheye gitmek istemeyen özellikle bilişim uzmanı çalışanlarının Türkiye’ye yerleştiği biliniyor. Rusya Dijital Kalkınma Bakanı, IT sektöründe çalışan işgücünün yüzde 10'unun yani yaklaşık 80 bin kişinin yurt dışına gittiğini açıkladı. Geçen yıl aralık ayında açıklanan bu rakamın şu anda 200 bin sınırına dayandığı biliniyor. Bu durumu fırsata çeviren Rus bilişim şirketleri faaliyetlerine Türkiye’yi de katmaya başladı. İstanbul’daki ofisini 2020 yılında kapatan Rus arama motoru Yandex, bu süreci başlatan firmalardan biri oldu.

2.5 yılın ardından Türkiye’ye geri dönerek İstanbul’da ofis açtı. Yandex’in açtığı bu furyaya katılan Moskova merkezli bilişim şirketi ITGrad , İstanbul’da yeni ofisini açtı. IT-Grad’a ait Serverspace, İstanbul ofisiyle müşterilerine bulut hizmetleri sunuyor. 2008 yılında kurulan IT-Grad, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde ilk VMware servis sağlayıcısı olarak biliniyor. Rus şirket ayrıca ülkedeki bulutta muhasebe hizmeti veren ilk firma.

İzmir’de veri merkezi açıyor

Türkiye’ye gelen bir başka Rus şirketi ise yine Moskova merkezli olan RuVDS. Rus servis sağlayıcısı ve yazılım şirketi RuVDS, İzmir’de bir merkez kurmayı planlıyor. Şu anda İzmir merkezli Türk veri merkezi hizmetleri sağlayıcısı Netdirekt ile birlikte çalışan Rus şirket, kente kuracağı sanal merkez için de ilk adımda 20 milyon Rus Rublesi yani bugünkü kurla 5.5 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Yatırımın önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Rus şirket RUVDS, aralarında Londra, Zürih, Frankfurt ve Amsterdam’ın da olduğu Avrupa ve Asya’daki kentlerde 15 veri merkezine sahip. İzmir ile birlikte bu sayı 16’ya ulaşacak.