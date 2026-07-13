Sanayide durgunluk belirginleşiyor

Geçen cuma açıklanan Sanayi Üretim En­deksi mayıs istatistikleri sanayi sektö­ründe uzun süredir gözlemlenen durgunlu­ğun devam ettiğini hatta sektörün daralma­nın eşiğinde olabileceğini gösterdi. Geçen yılın mayıs ayına göre endeks aynı seviyede.

Diğer ifadeyle büyüme oranı sıfır. Sanayinin yüzde 85’ini oluşturan imalat sanayinde yıl­lık büyüme yüzde 0,2’den ibaret. Nisan ayına kıyasla ise üretimde yüzde 2,9 oranında geri­leme var. Sanayi endeksi (2021=100) son 4,5 yılda 100 seviyesinden ancak 110 seviyesine çıkabildi. Bu döneme COVID-19 sonrasının güçlü toparlanmasının dahil olmasına rağ­men ortalama yıllık büyüme yaklaşık yüzde 2.

Alt sektörlerde dikkat çeken gelişmeler

Hem dayanıklı hem dayanıksız tüketim malı kesimlerinde bir yılda üretim yüzde 0,2 oranında azalmış. Nisan ayına kıyasla daya­nıklıda üretim yüzde 0,1 oranlıda azalırken dayanıksızda yüzde 0,2 artmış. Ama esas dar­benin sermaye malları kesiminden geldiği gö­rülüyor. Bir ay öncesine kıyasla üretimde yüz­de 3 bir yıl öncesine kıyasla ise yüzde 0,7 ka­yıp var. Yatırım iştahı giderek azalıyor; bu çok açık.

Sermaye malı ithalatının da mayıstan mayısa yüzde 18,3 oranında azaldığını hatır­latayım. Bu iştah kaybının birden fazla nede­ni var. Beklenen reel faizin yüksekliği neden­lerden biri. Ama pek çok teşvik verildiğini de unutmayalım. Bir diğer güncel neden de eko­nomik büyümenin daha düşük seviyelere in­mekte olduğunun görülmesi. Bu güncel ne­denlere keyfi kararların yarattığı siyasal be­lirsizliklerin her geçen gün biraz daha artıyor olmasını ekleyebiliriz.

Sanayi üretimde kullanılan teknoloji seviye­leri itibariyle gelişmelere geçmeden önce mal bazında dikkat çekici bir durumu paylaşmak istiyorum. Bir bölümü dayanıklı tüketim malı diğer bölümü (ticari araçlar) sermaye malı ke­siminde yer alan ve sanayi sektöründe önem­li bir ağırlığa sahip Motorlu Taşıtlar üretimi yıllık olarak yüzde 9,2 daralmış. Bu daralmaya çok büyük ölçüde mayısta nisana kıyasla üre­timde yüzde 10,1’lik kaybın neden olduğu gö­rülüyor. Yüksek taşıt kredisi faizi ile azalan yatırım iştahının bu faaliyet kolunu getirdiği nokta budur.

Teknoloji seviyeleri itibariyle gelişmeler ve savaş sanayi

Sanayide gelişmelere kullanılan teknoloji seviyeleri yönünden de bakmak öğretici ola­caktır. Düşük ve Orta Düşük teknoloji ile üre­tim yapan kesimlerde hem aylık hem yıllık değişim sıfır civarında. Kimi faaliyet kolun­da artış kimi faaliyet kolunda, özellikle giyim gibi azalış var.

Ayrıntılara girmeye gerek gör­müyorum. Bu kesim geçen haftaki yazımın konusu olan ihracatta rekabet gücü kaybın­dan en çok etkilenen kesim. Otomotiv, elekt­rikli cihazlar, makineler, silah ve cephane gi­bi Orta İleri Teknoloji ile üretim yapan kesim bir yılda yüzde 0,2 daralmış ama esas daralma yüzde 3,3 ile mayıs ayında yaşanmış. Yukarı­da otomotivden söz etmiştik. Elektrikli cihaz­lar dağınık ama çoğunda daralma var.

En ilginç gelişme silah ve mühimmat üreti­mi. Sofistike olmayan tüfek, top gibi silahla­rın ve bu silahların cephanelerinin üretimin­den oluştuğunu tahmin ettiğim bu kesimin endeksinin 4,5 yılda 100’den 367’ye yüksel­diğini yani üretimin 3,5 kattan fazla arttığını görünce şaşırdım doğrusu. Diğer tüm mal tür­lerinde 2021’den bu yana üretim artışı bu öl­çüde bir artışa yaklaşamıyor bile. Bu kesim­de yıllık artış da yüzde 43,2 gibi olağanüstü yüksek gerçekleşmiş. Ancak mayısta nisana kıyasla üretim yüzde 8,7 azalmış. Geçici ola­bilir, olmayabilir de. Kısacası Orta İleri Tek­noloji kullanan kesimde sert bir gerilemeyi savaş sanayi engellemiş.

Yüksek Teknoloji kullanan kesime gelince: Son bir yılda üretim az da olsa (yüzde 0,5) art­mış. Nisandan mayısa ise yüzde 0,1’lik cüzi bir azalma var. Bu kesimde son yıllarda hava ta­şıtlarının (özellikle SİHA’lar) ve askeri savaş araçlarının ağırlıklarının hızla arttığını biliyo­ruz. Ancak bu mal türlerinde endeks “gizli ve­ri” kapsamında olduğundan Yüksek Teknoloji kullanan kesimde gözlemlenen duraklama eği­liminin ne ölçüde bu iki mal türünde yaşanan yeni pazarlar bulma zorluğundan kaynaklan­dığını söyleyemeyiz ama tahmin edebiliriz.

Son söz olarak, sanayi kesiminin Mayıs ayında çekilmiş olan bu fotoğrafı, Türkiye gi­bi sanayileşmesini henüz tamamlayamamış, bu nedenle kişi başı ortalama geliri bir türlü 1. Lig çıtasına yaklaşamayan bir ülke hiç ümit verici olmadığını belirtmek istiyorum.