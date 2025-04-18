Sermaye piyasalarında mobil uygulama trendleri
16 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) katkılarıyla düzenlenen «Sermaye Piyasalarında Mobil Uygulama Trendleri ve Kullanıcı Davranışlarına Uygun Dijital Pazarlama Stratejileri" başlıklı seminere katılma fırsatı buldum. Seminerin sunumunu sektörün deneyimli isimlerinden biri olan SameUp’ın Kurucusu ve CEO’su Esra Alpaslan yaptı. Esra Hanım, finans ve teknoloji kesişimindeki dönüşüm süreçlerini yakından takip eden, kullanıcı deneyimi odaklı dijital stratejilerin önemine her zaman dikkat çeken bir lider. Birçok kez onun ağzından duyduğum, “Gelecek, yeniliğe ve dönüşüme açık olanların yanında olacak” anlayışını bu etkinlikte de çok net bir şekilde hissettik.
Doğuştan dijital kurumlar ve etki alanları
Sunumlar boyunca dijital müşteri edinimi, açık bankacılık, robo-danışmanlık sistemleri ve mobil uygulama stratejileri gibi pek çok önemli başlık ele alındı. Katılımcılara, yatırımcı profili analizinden, dijital pazarlama metriklerine kadar geniş bir perspektif sunuldu. Özellikle kullanıcı davranışlarına göre uygulama içi analizler, yapay zeka destekli kişiselleştirme örnekleri ve pazarlama kampanyalarının nasıl daha etkili yönetilebileceği konularında oldukça detaylı içerikler paylaşıldı.
Etkinlikte vurgulandığı üzere küresel düzeyde sermaye piyasalarında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, yatırımcı davranışlarının değişmesi ve dijital platformların daha fazla tercih edilmesi oldu. Robo-danışmanlar, yapay zekâ destekli analizler, mobil tabanlı yatırım platformları artık yatırım dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu teknolojilerle yatırım yönetimi daha erişilebilir, şeffaf ve kişiselleştirilmiş hale gelmiş durumda. Örneğin ABD'de ETF bazlı algoritmalar ve tam otomasyon sistemleri yatırımcılara düşük maliyetli ve hedef odaklı yatırım çözümleri sunuyor.
Sunumun ülkemizle ilgili bölümlerinde bir kez daha gördük ki Türkiye’de de bu gelişmelerin yansımalarını güçlü şekilde hissetmeye başlıyoruz. Etkinlikte dikkat çeken önemli konulardan biri de finteklerin etkisiydi. Sermaye piyasalarında lisans alarak bu alana giren ve mobil uygulamalar üzerinden yatırım fonu analizi, hisse senedi işlemleri ve kişiselleştirilmiş portföy önerileri sunan fintekler, kullanıcı deneyimini her geçen gün daha ileri taşıyor. Gömülü finans, sürtünmesiz yatırım deneyimi ve yatırımcı segmentine özel içeriklerle kurumlar, yatırımcı bağlılığını artırırken aynı zamanda finansal okuryazarlığın da gelişimine katkı sunuyor. Kripto varlık işlemleri, yapay zekâ destekli öneri sistemleri ve kullanıcı bazlı aksiyon tetikleyiciler dijital finansal deneyimin merkezinde yer alıyor.
Deneyimi doğru tasarlayanlar kazanacak!
Etkinlikte kullanıcı deneyimi ve deneyim tasarımı konuları da detaylı biçimde ele alındı. Sunumlarda, kullanıcıların bir mobil uygulama veya web platformuyla etkileşimi sırasında yaşadığı deneyimin, markaya olan bağlılığı ve işlem tamamlama oranları üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekildi. İyi bir kullanıcı deneyimi, yalnızca işlem kolaylığı sağlamıyor; aynı zamanda yatırımcının zamanına saygı duyduğunuzu, ihtiyaçlarını anladığınızı ve güvenilir bir dijital platform sunduğunuzu da gösteriyor.
Bu önemli etkinlikte ben de sahneye çıktım ve “öncesi”, “şimdi” ve “sonrası” başlıklarıyla dijital dönüşüm yolculuğunda kurumların geçtiği aşamaları, bugünkü rekabet ortamını ve gelecekte bizi bekleyen fırsatları detaylı şekilde aktardım. Özellikle dijital müşteri kazanımı ve kullanıcı deneyiminin sektörel başarıya olan etkilerini somut örneklerle anlattım.
Birlikte Güçlüyüz!
Etkinlik sonrasındaki sohbetimizde Esra Alpaslan, bu konunun sektör açısından taşıdığı öneme şöyle dikkat çekti: “Dijitalleşme sadece bir trend değil; finansal hizmetlerin doğasını kökten değiştiren bir dönüşüm. Mobil kullanıcı davranışlarını doğru okumak, bu yeni çağda kurumların sürdürülebilir başarısı için olmazsa olmaz hale geldi.”
Alpaslan ayrıca etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “Sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında görmek büyük mutluluktu. TSPB’nin bu konudaki destekleri ise çok kıymetli. Geleceğin stratejilerini birlikte inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Benim için de bu etkinlik sektöre katkı sunma ve deneyim paylaşımı açısından çok değerliydi. Bu değerin etkinliğe katılan tüm yöneticilerde de karşılık bulduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. TSPB’nin değerli yöneticilerine ve tüm katılımcılara bu ilham verici ortam için teşekkür ediyorum. Dijitalleşen sermaye piyasalarının geleceği çok parlak. Seminerin sonunda sıkça vurgulandığı üzere, birlikte güçlüyüz ve birlikte daha fazlasını başaracağız!
Güzel bir gelecek için…