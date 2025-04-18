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Sermaye piyasalarında mobil uygulama trendleri

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

16 Nisan Çarşam­ba günü İstan­bul'da Türkiye Serma­ye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) katkılarıyla dü­zenlenen «Sermaye Pi­yasalarında Mobil Uy­gulama Trendleri ve Kullanıcı Davranışları­na Uygun Dijital Pazar­lama Stratejileri" baş­lıklı seminere katılma fırsatı buldum. Seminerin su­numunu sektörün deneyim­li isimlerinden biri olan Sa­meUp’ın Kurucusu ve CEO’su Esra Alpaslan yaptı. Esra Ha­nım, finans ve teknoloji kesişi­mindeki dönüşüm süreçlerini yakından takip eden, kullanı­cı deneyimi odaklı dijital stra­tejilerin önemine her zaman dikkat çeken bir lider. Birçok kez onun ağzından duyduğum, “Gelecek, yeniliğe ve dönüşü­me açık olanların yanında ola­cak” anlayışını bu etkinlikte de çok net bir şekilde hissettik.

Doğuştan dijital kurumlar ve etki alanları

Sunumlar boyunca dijital müşteri edinimi, açık bankacı­lık, robo-danışmanlık sistem­leri ve mobil uygulama strate­jileri gibi pek çok önemli başlık ele alındı. Katılımcılara, yatı­rımcı profili analizinden, dijital pazarlama metriklerine kadar geniş bir perspektif sunuldu. Özellikle kullanıcı davranışla­rına göre uygulama içi analiz­ler, yapay zeka destekli kişisel­leştirme örnekleri ve pazarla­ma kampanyalarının nasıl daha etkili yönetilebileceği konula­rında oldukça detaylı içerikler paylaşıldı.

Etkinlikte vurgulandığı üze­re küresel düzeyde sermaye pi­yasalarında dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, ya­tırımcı davranışlarının değiş­mesi ve dijital platformların daha fazla tercih edilmesi oldu. Robo-danışmanlar, yapay zekâ destekli analizler, mobil taban­lı yatırım platformları artık ya­tırım dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülke­lerde bu teknolojilerle yatırım yönetimi daha erişilebilir, şef­faf ve kişiselleştirilmiş hale gelmiş durumda. Ör­neğin ABD'de ETF bazlı algoritmalar ve tam oto­masyon sistemleri yatı­rımcılara düşük maliyet­li ve hedef odaklı yatırım çözümleri sunuyor.

Sunumun ülkemiz­le ilgili bölümlerinde bir kez daha gördük ki Tür­kiye’de de bu gelişmele­rin yansımalarını güçlü şekil­de hissetmeye başlıyoruz. Et­kinlikte dikkat çeken önemli konulardan biri de finteklerin etkisiydi. Sermaye piyasaların­da lisans alarak bu alana giren ve mobil uygulamalar üzerin­den yatırım fonu analizi, hisse senedi işlemleri ve kişiselleşti­rilmiş portföy önerileri sunan fintekler, kullanıcı deneyimini her geçen gün daha ileri taşıyor. Gömülü finans, sürtünmesiz yatırım deneyimi ve yatırım­cı segmentine özel içeriklerle kurumlar, yatırımcı bağlılığını artırırken aynı zamanda finan­sal okuryazarlığın da gelişimi­ne katkı sunuyor. Kripto varlık işlemleri, yapay zekâ destek­li öneri sistemleri ve kullanıcı bazlı aksiyon tetikleyiciler diji­tal finansal deneyimin merke­zinde yer alıyor.

Deneyimi doğru tasarlayanlar kazanacak!

Etkinlikte kullanıcı deneyi­mi ve deneyim tasarımı konula­rı da detaylı biçimde ele alındı. Sunumlarda, kullanıcıların bir mobil uygulama veya web plat­formuyla etkileşimi sırasında yaşadığı deneyimin, markaya olan bağlılığı ve işlem tamamla­ma oranları üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekildi. İyi bir kullanıcı deneyimi, yal­nızca işlem kolaylığı sağlamı­yor; aynı zamanda yatırımcının zamanına saygı duyduğunuzu, ihtiyaçlarını anladığınızı ve gü­venilir bir dijital platform sun­duğunuzu da gösteriyor.

Bu önemli etkinlikte ben de sahneye çıktım ve “öncesi”, “şimdi” ve “sonrası” başlıkla­rıyla dijital dönüşüm yolculu­ğunda kurumların geçtiği aşa­maları, bugünkü rekabet orta­mını ve gelecekte bizi bekleyen fırsatları detaylı şekilde aktar­dım. Özellikle dijital müşte­ri kazanımı ve kullanıcı dene­yiminin sektörel başarıya olan etkilerini somut örneklerle an­lattım.

Birlikte Güçlüyüz!

Etkinlik sonrasındaki sohbe­timizde Esra Alpaslan, bu ko­nunun sektör açısından taşı­dığı öneme şöyle dikkat çekti: “Dijitalleşme sadece bir trend değil; finansal hizmetlerin do­ğasını kökten değiştiren bir dö­nüşüm. Mobil kullanıcı davra­nışlarını doğru okumak, bu yeni çağda kurumların sürdürülebi­lir başarısı için olmazsa olmaz hale geldi.”

Alpaslan ayrıca etkinliğe gös­terilen yoğun ilgiden duydu­ğu memnuniyeti de dile geti­rerek, “Sektörün tüm paydaş­larını aynı çatı altında görmek büyük mutluluktu. TSPB’nin bu konudaki destekleri ise çok kıymetli. Geleceğin stratejile­rini birlikte inşa ediyoruz.” ifa­delerini kullandı. Benim için de bu etkinlik sektöre katkı sun­ma ve deneyim paylaşımı açı­sından çok değerliydi. Bu değe­rin etkinliğe katılan tüm yöne­ticilerde de karşılık bulduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. TSPB’nin değerli yönetici­lerine ve tüm katılımcılara bu ilham verici ortam için teşek­kür ediyorum. Dijitalleşen ser­maye piyasalarının geleceği çok parlak. Seminerin sonunda sık­ça vurgulandığı üzere, birlikte güçlüyüz ve birlikte daha fazla­sını başaracağız!

Güzel bir gelecek için…

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